L’Occident ne doit pas oublier les principes et les valeurs des démocraties capitalistes

La crise de la Covid-19 et le conflit en Ukraine ont profondément modifié la perspective des décideurs politiques en matière économique. Jusqu’à il y a moins d’une décennie, les principales orientations économiques des pays occidentaux privilégiaient le libre-échange et une politique axée sur l’attractivité, dans un cadre capitaliste basé sur des économies de marché, visant à établir une base uniforme pour favoriser la concurrence. Cependant, aujourd’hui, nous assistons à une évolution vers des politiques plus interventionnistes telles que le Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui octroie des subventions pouvant perturber les échanges, y compris des exigences relatives au contenu national. En Europe, la Net-Zero Industrial Act a levé l’interdiction des subventions nationales, sapant ainsi les fondements du marché unique. De plus, la Critical Raw Materials Act vise à garantir l’accès de l’UE à des matières premières stratégiques, tandis que les États-Unis ont mis en place des règles strictes pour restreindre l’accès de la Chine aux technologies de pointe telles que les puces électroniques et le cloud computing, dans le but de protéger leurs avancées technologiques. Les individus n’hésitent plus à soutenir ouvertement les politiques de sécurité économique, qui visent à défendre la souveraineté économique, à exploiter l’intelligence économique, à accorder la priorité à la protection des industries stratégiques, et à privilégier la “sécurité” locale par rapport aux acteurs étrangers. Ces tendances ne font qu’accentuer la polarisation entre les blocs.

Il y a peu de temps, j’ai entendu le ministre des Transports français, Clément Beaune, proposer l’établissement d’un prix minimum sur les billets d’avion. Selon lui, cette mesure “doit permettre de lutter contre le dumping social et environnemental en protégeant les compagnies les plus sérieuses comme Air France”. Ce point de vue est partagé par notre ministre belge, Georges Gilkinet. Bien que la proposition soit présentée comme une initiative écologique, il est important de noter qu’elle ne concerne ni la taxation du kérosène ni un mécanisme d’échange de quotas d’émission. Les politiciens franchissent un nouveau seuil en régulant les “prix”, une évolution qui pourrait susciter des réflexions et des débats dans le domaine de l’économie. On peut imaginer que l’économiste Friedrich von Hayek se retournerait dans sa tombe à l’écoute de telles déclarations.

Avantages et limites des marchés libres

La guerre en Ukraine a poussé de nombreux économistes à observer un silence prudent pour éviter de se tromper à nouveau. Pendant de nombreuses années, nous avons enseigné et souligné à nos étudiants le rôle essentiel du commerce international et de l’intégration économique dans la promotion de la paix et de la sécurité. Il est probable que de nombreux politiciens nous aient également écoutés à l’époque. Bien qu’Angela Merkel affirme aujourd’hui que son approche était principalement liée à l’impossibilité d’ignorer la Russie, il est indéniable que le commerce du gaz et d’autres produits avait créé une interdépendance presque mutuelle qui nous procurait une certaine assurance.

Les économistes sont pleinement conscients des avantages liés à l’ouverture commerciale et aux marchés libres, mais aussi de leurs limites. Il est important de noter que les marchés, la concurrence et les prix constituent la pierre angulaire de notre système capitaliste, sur laquelle repose la répartition de nos ressources rares. Pour Adam Smith, le père fondateur de l’économie, c’est la concurrence qui garantit à la fois les prix les plus bas et la meilleure qualité. Mon boulanger fait le meilleur pain non pas parce qu’il m’aime, mais parce qu’il est en concurrence et souhaite me vendre son produit. D’autre part, Friedrich von Hayek met en lumière le rôle informatif des prix et leur importance dans la coordination des marchés. Ce sont finalement les prix qui permettent cette coordination, sans nécessité de planification centrale. Toutefois, cela n’empêche pas de reconnaître certaines défaillances du marché qui exigent des interventions publiques. Cependant, ne pas reconnaître le rôle central des prix remettrait en question le fonctionnement même d’une économie de marché.

Ah, ces vieux et beaux mots de concurrence et de prix me manquaient dans la bouche des politiciens. J’avais l’impression qu’ils étaient presque bannis des discours politiques, jusqu’à ce que j’entende Olaf Scholz dire que “la concurrence doit nous stimuler et non nous effrayer”. Heureusement, tout n’est pas perdu !

L’importance de nos valeurs

Mais il convient de rester vigilant, car la Chine commence elle-même à nous interpeller au sujet de nos valeurs occidentales que nous avions peut-être oubliées. Le 29 août dernier, elle nous rappelait que les mesures protectionnistes américaines “vont à l’encontre du principe de concurrence loyale”. Bien sûr, tout cela peut être remis en question pour un pays qui, entre autres, a du mal à respecter la propriété intellectuelle. Cependant, le simple fait qu’elle commence à critiquer nos propres valeurs met en lumière nos faiblesses.

Dans un vieux Ted Talk de 2015, Simon Sinek nous rappelait que le jeu des puissances est infini, ce qui rend impossible de proclamer une victoire définitive, car nous devons continuer à jouer ou voir l’autre abandonner faute de ressources. Par conséquent, il souligne l’importance de fonder toutes nos décisions en premier lieu sur nos valeurs, qui ont une portée vers un avenir infini, puis sur nos intérêts, qui ont un objectif fini. Il est important de reconnaître que nos intérêts peuvent parfois entrer en conflit avec nos valeurs. Cependant, il est impératif de prendre nos décisions en nous fondant sur nos valeurs, car cela révèle véritablement notre identité et assure la stabilité de nos choix.

Les politiques de sécurité économique, très en vogue de nos jours, reposent uniquement sur des intérêts plutôt que sur des valeurs. Nos valeurs occidentales sont fondées sur les principes de démocraties “capitalistes”. Si nous ne reconnaissons pas ce principe fondamental, nous risquons de nous engager dans des actions axées sur des intérêts à court terme, en suivant les règles dictées par d’autres, sans véritable vision pour l’avenir.

Quelle erreur avons-nous donc commise en ce qui concerne la Russie ? Notre seule erreur a été de supposer que dans l’esprit de Vladimir Poutine, la guerre froide était révolue.

Il est impératif que nous revenions rapidement à notre normalité, à nos valeurs fondamentales ! Cependant, pouvons-nous vraiment confiner le conflit en Ukraine pour qu’il s’étouffe dans sa propre fumée ? Le problème réside dans le transfert continu d’armes et de ressources vers l’Ukraine, tandis que les industries de l’armement continuent de se développer avec des intérêts particuliers dans les années à venir. Nous attendons patiemment que les ressources de la Russie s’épuisent, mais même si ce pays a été largement marginalisé sur la scène internationale, nous n’avons pas réussi à l’isoler complètement, et il se retrouve aux côtés d’autres marginaux tels que la Corée du Nord (deux pays dotés de l’arme nucléaire !). L’Ukraine aura probablement un jour sa victoire sur le terrain, mais elle ne sera jamais “notre” victoire. Nous devons donc continuer à jouer notre jeu infini.

Le monde est sans aucun doute un endroit dangereux aujourd’hui, mais nous ne devons pas permettre que la fumée obscurcisse notre vision à long terme. Le conflit se terminera inévitablement un jour. Notre devoir est de réaffirmer nos valeurs sans craindre ni la Chine ni aucune autre puissance. Il est temps de réaffirmer les bienfaits des prix et de la concurrence, car, en fin de compte, nous restons des économies capitalistes occidentales.