"L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif." C’est ce que dit l’article 30 de la Constitution. Mais pour Monsieur Weyts, ministre flamand de l’Enseignement, il ne s’applique pas aux cours de récréation des écoles qui relèvent de sa responsabilité. Il n’est pas le premier à avoir cette idée, et il est très loin d’être le seul à juger l’idée bonne.

Ainsi, au 19e siècle, le breton était banni des cours de récréation des écoles (francophones) de Bretagne et le flamand de celles des écoles (francophones) de Flandre. J’ai pu observer qu’aujourd’hui encore l’igbo est interdit dans les cours des écoles (anglophones) du Nigéria oriental et, si mon souvenir est exact, le telugu dans celles des écoles de l’état indien du Telangana qui fonctionnent en anglais. Je suis sûr que plusieurs lecteurs ont connaissance d’autres exemples analogues à travers le monde.

Faire respecter une telle interdiction n’est pas chose facile. On ne peut pas faire épier les milliers de conversations qu’accueille chaque récréation par des enseignant(e)s déjà surchargé(e)s de besognes. C’est pourquoi, de la Bretagne au Biafra, on a été indépendamment conduit à imaginer une police décentralisée. Les élèves qui se font prendre en flagrant délit linguistique doivent porter un bonnet sur la tête, une brique dans les mains ou une chaîne autour du cou. Mais ils peuvent s’en débarrasser s’ils parviennent à surprendre un condisciple coupable du même délit. Et gare à celui qui termine la récréation en possession du symbole infamant.

Une telle pratique est parfois accompagnée d’un discours méprisant à l’égard du patois qu’il s’agit d’éradiquer de la cour de récréation, voire de la surface de la Terre. Mais elle est aussi motivée par une préoccupation pédagogique légitime. Dans chacun des cas cités, tous ou presque tous les élèves ont la même langue familiale, qui est aussi la langue dominante dans leur environnement immédiat, mais n’est pas la langue de l’école. Acquérir une solide maîtrise de la langue scolaire est important pour leur avenir éducatif et professionnel. Dans ces circonstances, cependant, pareille acquisition est pratiquement impossible sans une action énergique pour augmenter l’exposition des élèves à l’usage de cette langue en dehors de la faible proportion de leur temps qu’ils passent en classe.

Une politique contreproductive

Le problème est fortement amoindri si la diversité linguistique dans la classe est très grande : la langue scolaire peut alors rapidement s’installer comme la lingua franca à laquelle les élèves recourent spontanément lorsqu’ils communiquent entre eux en dehors de la classe. Le problème est aussi fortement amoindri si les élèves baignent spontanément dans une environnement médiatique fonctionnant dans la langue scolaire. Mais si aucune de ces conditions n’est remplie, permettre à tous les enfants d’acquérir une bonne maîtrise de la langue scolaire constitue un défi majeur.

Ce défi est aujourd’hui bien présent dans les écoles néerlandophones de Bruxelles et d’une partie de sa périphérie flamande immédiate. Il suffit d’un chiffre, sinon pour le démontrer, en tout cas pour l’illustrer. Pour être admis à l’école de police de la Région de Bruxelles-Capitale, il faut passer une épreuve linguistique dans la langue de sa scolarité. D’après les chiffres les plus récents relatifs à l’admission au niveau agent (qui ne requiert pas le diplôme de secondaire), les candidats issus de l’enseignement francophone sont 63% à réussir le test, ceux issus de l’enseignement néerlandophone 21%. Les résultats des enquêtes PISA PIRLS pour l’enseignement bruxellois nous fourniraient une base factuelle bien plus solide, mais aussi longtemps qu’ils ne nous seront pas accessibles, il faudra se contenter d’informations anecdotiques de ce type pour objectiver le problème.

Il n’est évidemment pas déraisonnable de penser que le handicap ainsi illustré naît très tôt dans le parcours scolaire. Dans la plupart des écoles néerlandophones de Bruxelles, la majorité des enfants, y compris beaucoup de ceux dont les parents ne sont pas francophones, possèdent aujourd’hui au départ une bien meilleure (ou moins mauvaise) connaissance du français que du néerlandais. Ces enfants font dès lors spontanément, notamment à la récréation, ce que nous ferions à leur place. Ils choisissent la langue dans laquelle il est le moins laborieux pour eux de s’exprimer et de se comprendre : le français. On peut dès lors comprendre qu’un ministre songe à imposer l’usage de la langue scolaire aussi loin dans l’espace et dans le temps que son autorité peut espérer s’imposer : les heures passées par les élèves dans l’enceinte de l’école, y compris dans la cour de récréation.

Si bien intentionnée soit-elle, une telle politique, si elle est mise en œuvre, court le risque de s’avérer contre-productive. Problème mineur d’abord. L’accent que les enfants ont tendance à acquérir n’est pas celui de leurs enseignants mais celui de leurs pairs. Si ce sont d’autres enfants francophones qui deviennent les principaux partenaires de conversation néerlandophone des élèves, ne risque-t-on pas de les coincer pour la vie dans une prononciation qui fait par exemple de "Wat is dit ?" "Ouate hisse dites ?" et suscite suffisamment de réactions désobligeantes pour les faire ultérieurement éviter de parler néerlandais ?

Encourager et faire confiance aux enseignants

Le second problème est bien plus important. Frans Van Cauwelaert, bourgmestre d’Anvers, président de la Chambre et un des pères du mouvement flamand, raconte que ce qui a fait de lui un flamingant à l‘âge de 15 ans est une punition qui lui a été infligée pour avoir parlé flamand (comme on l’appelait alors encore) à la cour de récréation de son collège (francophone, comme tous les collèges de Flandre à l’époque). Cette anecdote met en évidence un second facteur crucial pour l’apprentissage d’une langue. Il ne suffit pas d’y exposer suffisamment les élèves. Il faut en outre leur faire aimer cette langue. Pas plus pour les élèves bruxellois d’aujourd’hui que pour Van Cauwelaert, l’imposer à la cour de récréation à force d’espionnage et de punitions n’est une technique très prometteuse pour y arriver.

Que faire alors pour gérer au mieux la tension inéluctable entre exposition suffisante et attitude positive ? Ni politique répressive top down, ni politique laxiste laissant libre cours à la loi du moindre effort. Les enseignant(e)s, j’en suis sûr, sont bien conscient(e)s de l’importance de rechercher une voie médiane, qui respecte et valorise le multilinguisme des élèves mais en même temps formule des règles et des recommandations d’autant plus efficaces que les élèves en comprennent les raisons.

Pour les raisons évoquées plus haut, le problème n’affecte guère les écoles francophones de Bruxelles (qui en ont d’autres, notamment en matière de multilinguisme). Pour les écoles néerlandophones de Bruxelles et de sa périphérie immédiate, en revanche, le défi est sérieux. Mais on ne le relèvera pas en imposant aux enseignant(e)s de nouvelles corvées aussi désagréables que contreproductives. On le relèvera en les encourageant et les aidant à échanger leurs expériences sur ce point comme sur d’autres — et en leur faisant confiance.

Le texte original a été rédigé en écriture inclusive.

