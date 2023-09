Nous avons besoin aujourd’hui d’un cadre nouveau pour orienter nos comportements et nos décisions, leur donner un horizon qui fait sens et sortir du doute et de l’angoisse qui paralysent et empêche d’agir. Cela fait deux siècles que notre système de pensée s’est forgé dans un monde en expansion. Aujourd’hui encore, nous croyons que la croissance économique est l’unique moyen pour engendrer plus de prospérité pour tous. Or, elle est devenue dégénérative, nuisible pour notre environnement et de plus en plus inégalitaire. Nous avons un cadre, devenu inopérant pour répondre à la question cruciale de l’habitabilité future de notre planète.

Entre un plafond environnemental et un plancher social

Il est une théorie développée par Kate Raworth, économiste à l’Environmental Change Institute de l’université d’Oxford (1), qui mériterait d’être beaucoup plus largement diffusée et surtout enseignée dans nos écoles de commerce. C’est la théorie du donut. Elle offre une nouvelle boussole à l’économie. Cette théorie a été publiée pour la première fois par Oxfam en 2012. Selon son auteure, entre un plafond environnemental et un plancher social se dégage un espace sûr et juste pour l’humanité, dans lequel peut prospérer une économie régénérative et durable. Entre les limites extérieures et intérieures se dessine la forme reconnaissable de la célèbre pâtisserie. Pour la première fois, les sciences naturelles montrent à l’économie jusqu’où elle peut aller et la justice sociale, les besoins essentiels qui doivent être assurés pour l’ensemble de l’humanité. Dans la nature d’ailleurs, chaque être vivant n’a pas vocation à croître éternellement. La pensée économique classique a perverti ce principe fondamental du vivant en ouvrant la boîte de pandore. Produire au-delà du nécessaire et croître toujours plus a conduit au constat que nous connaissons : un épuisement de la nature et de l’être humain.

De nouveaux indicateurs sociaux et environnementaux

Ce cadre conceptuel permet de passer d’un système extractif qui appauvrit à un système inclusif qui régénère. Au cœur du donut se trouve des personnes dont les besoins vitaux ne sont pas assurés. Il s’agit par exemple des besoins en eau, nourriture, santé, équité sociale, logement, revenus et travail, éducation, expression politique, paix et justice ou égalité de genres. Ce premier cercle intérieur est le “plancher social” qui constitue le but à atteindre pour l’épanouissement de tous. Cet épanouissement ne peut exister au-delà d’un cercle extérieur que Kate Raworth appelle “le plafond environnemental” c’est-à-dire la limite au-delà de laquelle l’activité humaine et l’utilisation des ressources naturelles mettent en péril l’habitabilité de notre planète. Il s’agit notamment des changements climatiques, des changements d’occupation du sol, de l’appauvrissement de la biodiversité, de l’appauvrissement de l’ozone, de la charge atmosphérique en aérosols, de la pollution chimique, de l’acidification des océans ou de l’utilisation de l’eau douce. La théorie du donut permet ainsi de révéler les zones rouges de l’économie actuelle c’est-à-dire les besoins essentiels qui ne sont pas encore assurés pour l’ensemble de l’humanité et les équilibres planétaires qui sont sous pression. Ces nouveaux indicateurs sociaux et environnementaux viennent suppléer ceux que l’on connaît et qui ont colonisé la pensée économique. Il s’agit du taux de croissance du PIB, des rendements financiers ou des indices boursiers. Ils ne sont plus suffisants pour promouvoir un système économique juste et durable.

Le pari d’Amsterdam

La ville d’Amsterdam a fait le pari en 2020 d’établir un plan de relance inspiré du Donut en instaurant ce concept d’économie dans ses choix de politiques publiques. Elle a adopté une relance associant justice sociale et transition écologique. Après trois années, de nombreux projets ont été mis en œuvre par la cité portuaire néerlandaise. “Les autorités locales ont développé des projets d’infrastructures, des politiques d’emploi et de nouvelles politiques pour les marchés publics, ainsi que des mesures d’aide pour les citoyens qui souhaitent se lancer dans des démarches responsables. Parmi ces projets, la construction d’une île sur le Lac Ijssel a débuté en janvier 2022 afin de remédier à la crise des logements à Amsterdam. L’île comptera 8000 habitations dont 40 % de logements sociaux à basse émission de CO2. Toujours dans le secteur de la construction, la ville promeut l’utilisation de matériaux plus durables et a introduit des “passeports de matériaux” qui identifient précisément les éléments constitutifs de chaque bâtiment. Au niveau des habitudes de consommation, la ville a mis en place des boutiques de seconde main, des services de location pour vêtements et outils et des repair cafés. Le “True Price” est un bon exemple de projet entrepris par des particuliers pour conscientiser les citoyens. L’idée est simple : les étiquettes des magasins montrent le vrai coût du produit mais également les coûts sociaux et environnementaux. De plus en plus de magasins, restaurants, cafés ou même supermarchés à Amsterdam ont décidé d’adopter cette approche” (2). Pour soutenir toutes ces initiatives et travailler ensemble, un collectif de citoyens, d’entreprises et d’universités “l’Amsterdam Donut Coalitie” a été mis sur pied et répertorie déjà sur son site web ( https://amsterdamdonutcoalitie.nl/ ) une centaine d’initiatives telles qu’un cimetière écologique (Huis te vraag), un marché circuit court et écologique à bas prix (Boeren voor buren), un mouvement de femmes pour une ville juste et équitable (Women make de city), la plantation d’une forêt alimentaire (Food Forest Living), un projet de gestion des surplus alimentaires (Healty&Affordable), la création de podcast sur l’économie donut (Doughnut talks) ou encore l’introduction du donut dans l’enseignement (Project onderwijs).

Le pari de la capitale des Pays-Bas est à saluer car elle a profité d’un moment de crise majeure pour inscrire la ville dans une nouvelle dynamique socio-économique et écologique. Une ville de près d’un million d’habitants s’est ainsi mise en route vers une économie juste et durable en y associant toutes ses forces vives. Un exemple assurément à suivre.

(1) Kate Raworth, La théorie du Donut : l’économie de demain en 7 principes, Editions Plon, 2018.