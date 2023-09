C’est la semaine de la rentrée pour le Supérieur ! En découvrant dans l’auditoire mes nouveaux étudiants si remplis d’enthousiasme et d’attentes je me suis remémoré ce fragment du philosophe Héraclite (VIe-Ve siècles avant notre ère) qui rappelle la raison de notre attachement au savoir : “Quand bien même tu parcourrais tous les chemins, tu ne trouveras jamais les limites de l’âme, tant le logos qu’elle possède est profond”. En effet, pour le philosophe grec, le logos est le point d’unification de toute la réalité mais aussi la parole, le langage et la capacité de communiquer et d’argumenter qui permettent aux humains d’entrer en relation les uns avec les autres, de comprendre l’environnement dans lequel ils vivent et de donner un sens à leurs actions. De là lui vient sa profondeur ainsi que son attitude à susciter en celui qui le possède un insatiable désir de connaître.

À cause de la loi, mais pas que…

Est-ce la conscience d’abriter un tel “trésor” qu’expliquent l’enthousiasme et les attentes de mes étudiants ? C’est possible – je le leur souhaite d’ailleurs – mais peut-être pas pour tous. Si on leur demandait pourquoi ils vont à l’école, certains rétorqueraient qu’ils y sont “obligés”, par la loi jusqu’à 18 ans et ensuite par une sorte d’”obligation intérieure” qui fait qu’on “doit” entreprendre des études supérieures dans l’espoir d’améliorer sa condition.

Or, y a-t-il contradiction entre le désir de savoir décrit par Héraclite et cette “obligation” imposée par l’extérieur ou ressentie de l’intérieur ?

Je ne le pense pas car, à bien y réfléchir, l’obligation résulte avant tout de la progressive prise de conscience que l’éducation constitue un pilier fondamental du développement humain. Le fait de rendre celle-ci accessible à tous a été reconnu au fil du temps comme un moyen d’assurer le respect de la dignité de chaque personne. Preuve en est que les auteurs de la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme en ont fait un droit fondamental, comme l’affirme clairement l’article 26 de leur charte. De là est venu aussi le devoir pour les États d’en garantir l’organisation, y compris en obligeant les plus jeunes à fréquenter l’école.

Une langue commune

Cela dit, il me semble cependant que le propos du philosophe grec contient un “plus” qui mérite d’être souligné. Pour lui, en effet, le manque d’éducation constitue un obstacle, non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour la société dans son ensemble. Privés d’éducation, les humains restent dans l’impossibilité de reconnaître le logos qui leur est “commun” et deviennent incapables de communiquer au moyen d’une “langue” que tous puissent comprendre. En limitant le développement du logos, l’absence d’éducation réduit ainsi le champ de l’universalité à laquelle celui-ci donne accès, et détruit le socle qui permet d’entreprendre des actions communes et de fonder le vivre ensemble. Autrement dit, Héraclite estime que le manque d’éducation conduit chacun à vivre comme s’il ne pouvait compter que sur son propre point de vue et sur son propre langage, sans prendre part à un monde commun, et parfois même en arrivant à imposer son opinion aux autres avec violence. C’est cela – ajoute-t-il – qui peut rendre les hommes “barbares”, c’est-à-dire étrangers les uns aux autres, incapables de comprendre “comment ce qui est différent de soi-même s’accorde avec soi-même”.

Contrer la “barbarie”, conséquence de l’ignorance

En conclusion, si l’on suit le philosophe d’Ephèse, on va à l’école parce qu’on est un vivant doté de parole et de langage – de logos – et que cela nous assigne le droit, mais aussi le devoir, de développer ces facultés en les orientant de manière à consolider l’appartenance à un monde commun. C’est pour cela que la société doit consacrer à l’éducation le meilleur de ses ressources en la rendant réellement accessible à tous et en valorisant ceux qui la transmettent, car l’éducation est le meilleur rempart contre la “barbarie”, conséquence inévitable de l’ignorance.