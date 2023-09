Nous sommes aux portes de l’automne. Quelques milliers de demandeurs de protection internationale ne sont pas hébergés dignement. À leurs côtés, d’autres personnes en mal de logement, quel que soit leur statut. Les centres d’hébergement d’urgence sont saturés.

L’hiver approche et j’ai peur. J’ai peur d’affronter le regard de mon semblable. J’ai peur d’avoir honte. J’ai peur de devoir dire, une fois de plus : “ce soir, vous devez dormir dehors. Oui, dans le froid”. J’ai peur de devoir répondre que, non, je n’ai pas de place chez moi, “même pas un garage ? !”.

”Mais je peux vous offrir un café”. Je peux seulement offrir un café à ces personnes qui ont parcouru des milliers de kilomètres, bravant vents et marées, passeurs et dealeurs.

Dans leur sac : traumas, exil, tortures, viols…

Ces mêmes personnes qui ont, dans leur sac, leurs traumas, leur exil, leurs histoires de tortures, de viols, auxquelles nos oreilles de travailleuses et travailleurs du social-santé s’habituent presque. Des histoires auxquelles on aimerait dire “stop”, pour écourter. Des photos de blessures devant lesquelles on aimerait fermer les yeux. Pour ne pas affronter. Pour nous protéger, aussi.

Et pourtant, leur calvaire n’est pas terminé.

Le plus éprouvant est devant eux

Ces hommes sont parfois de 20 ans nos aînés, étaient militants au Burundi, interprètes pour les Nations Unies en Afghanistan, jeunes condamnés au service militaire à durée indéterminée en Erythrée,… et tous citoyens du monde. Tous sont devenus de véritables couteaux suisses de la vie, développant des capacités de résistance comme nul autre. Mais arrivés au sein de la capitale européenne, alors qu’ils pensent que le plus éprouvant est derrière eux, il n’en est rien. Certains diront qu’ils n’avaient jamais imaginé ça de l’Europe. D’autres, qu’ils préfèrent retourner en Afghanistan et y subir la peur du régime car, au moins, ils y ont un toit et à manger.

Ceci n’est pas une crise

Car un café, l’État belge ne l’offre même pas. En refusant l’accueil à plusieurs milliers de demandeurs de protection internationale, l’État ne remplit plus sa mission de “bed, bad, bread”. Il n’a que faire des milliers de condamnations par les tribunaux belges et la cour européenne des droits de l’homme. Qu’on ne parle plus de crise de l’accueil. Une crise se caractérise par une apparition brutale, soudaine et, in fine, momentanée d’un phénomène. La situation actuelle n’a de brutale que le traitement inhumain infligé à ces personnes en recherche d’asile. La “crise” n’est plus : elle dure depuis plus de 2 ans. Et tout le reste.

La suppression de places d’accueil a commencé fin 2017. Elle ne s’est jamais réellement arrêtée. Finalement, c’est un hiver sans fin. L’urgence est banalisée. L’illégalité étatique est normalisée. Il s’agit là, purement et simplement, d’un refus structurel et systémique d’accueillir et de protéger des personnes en droit de l’être, vulnérables ou non. Un refus d’appliquer des obligations légales. Un refus d’assumer ses responsabilités.

Pour le bonheur de l’extrême droite

Puis, le peuple s’étonne. Le peuple s’étonne de tensions grandissantes et de sentiments d’insécurité, au sein de gares ou autres lieux publics squattés par les laissés-pour-compte. Mais comment peuvent-ils survivre dans la jungle d’un pays qu’ils ne connaissent pas, si ce n’est en commettant de petits larcins, en versant dans la folie ou en désinhibant leur quotidien ? La violence se nourrit de la misère.

Alors, les forces de l’ordre nettoient. Ses fonctions régaliennes, ça, l’État ne les oublie pas. Il désinfecte une plaie purulente, sans s’attaquer aux germes. La contagion, par les médias, d’égards hostiles et de repli sur soi aura vite fait les beaux jours de l’extrême droite. Les élections 2024 en seront les stigmates.

Mais, comme toujours, société civile, initiatives locales, citoyens et citoyennes formeront un contre-pouvoir. Ils et elles mettront à profit leurs sentiments de honte et d’indignation pour mobiliser, solidariser, prendre soin des uns et des autres. Ils et elles pallieront les carences démocratiques de l’État à coups de thermos, de tentes et de couvertures.

Car, ça oui, nous pourrons toujours vous offrir un café…