Nos contemporains ont une propension certaine à exposer leur intimité sur des scènes qui ne sont plus vraiment nouvelles, les réseaux sociaux, ainsi libérés “des contraintes de la coprésence” (Thompson).

De face, de profil, seul, en groupe… toutes les occasions sont bonnes pour qu’ils exposent inlassablement leur image et, par la même occasion, celles de leurs proches, parfois sans pudeur. Et en même temps - le paradoxe n’est qu’apparent - ils réagissent avec virulence quand on les photographie en rue et quand leur image est diffusée sans leur accord formel. Ils revendiquent le respect de leur vie privée et, à cet égard, ils peuvent d’ailleurs se prévaloir des décisions de la CEDH (1).

L’époque insouciante des maîtres de la street photography (pratique de la photographie dans les lieux publics NdlR) est décidément révolue alors que “nous sommes tous photographes”, depuis que nos GSM sont devenus des smartphones.

Certes, il existe des exceptions (2) comme les photographies de foules, de personnages publics, etc. Mais ces dernières apparaissent bien insuffisantes aux yeux de certains.

La tension entre deux droits

D’abord, il y a les tenants de disciplines comme, par exemple, la sociologie visuelle qui regrettent (et refusent souvent) de devoir solliciter des autorisations pour photographier les sujets de leurs études évoquant des raisons épistémologiques. Une telle démarche biaiserait la recherche en supprimant toute spontanéité aux comportements observés.

Ensuite viennent ceux qui estiment que seule la liberté peut transformer la pratique photographique en “un art indisciplinable” (Debat Michelle).

Enfin, les plus nombreux, sans doute, sont ceux qui rappellent la tension existant entre deux droits d’égale importance, le droit à la vie privée et le droit d’expression. Une belle illustration de cette question nous est donnée par l’inextinguible polémique suscitée par la diffusion d’images de policiers procédant à des contrôles d’identité. Si au nom de l’intérêt du public à savoir, le tribunal de 1er instance de Bruxelles a considéré que l’exposition “Don’t shoot”, proposant des photos de policiers (non floutés) en action durant une opération de maintien de l’ordre – parfois matraque en main –, ne contrevenait pas au droit à l’image des protagonistes, rien ne permet de conclure que cette décision sera de jurisprudence constante.

Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a défini une série de critères pour régler cette tension. Et l’on admettra que, dans une société respectueuse des droits humains, des limites doivent être imposées et respectées. Encore faut-il pouvoir en déterminer les contours ! Il existe bien des instruments internationaux, quelques règles internes et une jurisprudence au demeurant peu abondante. Mais aucune loi, aucune réglementation ou directive, ne règlent précisément la matière. Et pensons aux photographes qui franchissent nos frontières pour exercer leur passion ou leur profession et se retrouvent dans un tout autre contexte juridique.

Alors, peut-être que ces modestes lignes éveilleront quelques intentions auprès de représentants de nos instances européennes. La matière vaut bien d’être réglementée.

(1) Voir arrêt von Hannover c. Allemagne (n° 2) de la Grande Chambre du 7 février 2012, § 96

(2) Voir notamment Bottamedi Claude, « Le droit à l’image en quelques clics », Ed. Anthemis, 2023.