Le procès d’assises concernant les actes de terrorisme commis à Bruxelles à l’aéroport de Zaventem et à la station du métro de Maelbeek le 22 mars 2016 est terminé après presque un an d’audiences. Elles resteront certainement dans la mémoire de celles et de ceux qui les ont vécues. Tout le monde a pu prendre une connaissance factuelle de ce dont ces “mâles” de malheurs ont été inculpés, preuves à l’appui. Les victimes blessées et encore vivantes ainsi que les familles des 36 personnes qui ont été tuées dans les attentats ont pu dire à ces inculpés leur vécu et leur point de vue à propos de cet acte et ont pu avoir au moins le sentiment que la justice humaine a pu arriver à son aboutissement. Les jurés ont exercé avec rigueur la fonction à laquelle ils ont été désignés et ont dû s’immerger dans les émotions d’un tel procès en tant que citoyens officiellement mandatés. Les juges et les avocats se sont confrontés à la responsabilité de garder le cap d’un exercice aussi rigoureux que possible de la justice. Tout le monde a été aidé par une présidente du tribunal qui a piloté avec équité, sagesse et grande compétence cette difficile épreuve de la justice. Tout le personnel d’aide aux victimes, du ministère de la Justice, et les nombreuses forces de police ont certainement eu conscience de participer à la gestion d’un évènement majeur de la réalité judiciaire.

Les inculpés eux-mêmes, même ceux qui au début du procès se plaçaient dans une posture oppositionnelle issue de la doctrine de l’islamisme radical, ont lentement évolué. Bien que de manière différente les uns par rapport aux autres, ils ont semblé parvenir à dire franchement leur vérité, donnant à penser qu’ils prenaient conscience de la “non-banalité du mal” de l’acte qu’ils ont orchestré et commis.

En particulier le courant du wahhabo-salafisme

En somme, par les vertus d’un procès d’assises remarquablement mené, la plupart des participantes et participants semblent trouver un apaisement et une vérité qui les ont confrontés à eux-mêmes. Mais dans cette salle d’audience du siège Pro Justicia du tribunal de Bruxelles a manqué un acteur de la pièce pluridécennale de l’islam radical aux conséquences terribles. Ce sont les responsables religieux de l’establishment musulman sunnite, en particulier ceux des différents courants qui ont dominé la pensée musulmane moderne. Celle qui découle des diverses variantes de l’islamisme politique et celle du wahhabo-salafisme qui s’est affirmée depuis les années 1980-90 comme “la” vérité religieuse de l’islam, et s’est largement diffusée et prêchée dans le monde musulman, y compris dans les pays européens. De manière directe et indirecte, ces courants de pensée ont rendu plausible aux yeux d’une jeunesse égarée le fait de donner sens à leur existence à partir de ces doctrines et ces exaltations en les plongeant dans des visions radicales et dans un cycle de mort, dont l’État islamique a été un point d’aboutissement.

Ont-ils actionné les sirènes d’alerte ?

Ces leaders ont été absents physiquement de la salle d’audience et n‘ont pas accompagné leurs brebis égarées dans un chemin de repentance. Ils ont été ignorés par la Cour elle-même de telle sorte qu’on ne sait toujours pas comment des responsables religieux, des imams des mosquées, où défilent des centaines de jeunes, ont réagi face aux radicalismes et à la pensée mortifère qui se répandait dans la jeunesse, celle qui a gangrené les inculpés de la salle du tribunal. Ont-ils actionné les sirènes d’alerte ? Ou en faisant de la mauvaise histoire sacrée, ont-ils considéré que c’était l’heure de la revanche voulue par le Prophète et sa tradition, tout en répétant, comme ils le font depuis des années, que “l’islam est une religion de paix”, “naturellement et nécessairement pacifique” ? Alors que comme toute réalité humaine et donc toute religion, l’islam et les croyants musulmans peuvent aussi pratiquer et fomenter une religion de violence et peuvent propager la mort.

Lequel a dit “nous nous sommes trompés” ?

Ces responsables et dirigeants religieux musulmans ayant pignon sur rue semblent être dans l’incapacité ou dans l’impossibilité de faire un retour critique sur eux-mêmes, sur leurs doctrines et leurs choix. On n’a pas entendu dire par certains d’entre eux : “nous nous sommes trompés”. Et le dire entre autres aux familles de ces jeunes qui se sont fait sauter avec une bombe, en leur demandant pardon. Forts de leur statut par lequel ils se définissent comme des hommes de la connaissance, ils ne peuvent pas faire un retour critique sur eux-mêmes.

Depuis les années 1980, ils ont été incapables de voir venir la tempête du radicalisme. Certains l’ont préparée et ont semé la graine d’un aveuglement. Et maintenant, ils prétendent “tourner la page” sans un retour critique sur le fond, en se taisant et en faisant “mine de rien”.

Une sourdine ou un tournant ?

Aujourd’hui les croyants et croyantes musulmans semblent chercher une voie plus spirituelle de l’islam. Mais fallait-il la mort de jeunes musulmans pour changer de registre ? Et chez les autorités musulmanes s’agit-il juste d’une sourdine ou est-ce un tournant fondamental par rapport aux visions de l’islam qui s’étaient imposées dans les décennies précédentes ?

Ce procès aurait permis d’y voir un peu plus clair. Hélas, chez les autorités musulmanes le silence, si pas l’esquive, ont prévalu.