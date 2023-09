En dernière année d’étude juridique, nous avions cours de droit matrimonial. Le professeur inaugura son enseignement par ce qui se voulait une boutade : “Chers amis, je vous rappelle que le mariage concerne un homme et une femme. Cela semble évident, mais on ne sait jamais ce que l’avenir peut réserver… ” Rire général dans l’auditoire. C’était en 1984. Le malaise – voire le scandale – que ce genre de propos occasionnerait aujourd’hui, illustre la profondeur de la révolution des mœurs que l’Occident a connue en quelques décennies. Si d’aucuns peuvent avoir des réserves sur certains aspects de cette évolution (c’est mon cas), il y a à se réjouir qu’un accueil plus vrai – et donc moins hypocrite – de l’humain dans toute la complexité de son affectivité, soit rendu possible. Ainsi, l’attirance homosexuelle ou bisexuelle, qui est vécue par une minorité signifiante d’entre nous. Ouvrir les yeux sur cette réalité est un chemin d’humanisation. Cela n’empêchera pas les grasses blagues de vestiaire ou de comptoir, mais limitera la stigmatisation face à l’éveil de la sexualité. La sexualité de l’enfant et de l’adolescent est un jardin qui doit garder ses secrets. L’école des mœurs n’est pas un lieu de militance tapageuse, ou de confidences forcées. Ce graduel dévoilement à soi et aux autres, demande de l’écoute, des paroles ajustées et parfois aussi, un silence bienveillant… avec respect et pudeur.

La sexualité ne s’humanise qu’en s’éduquant

Une société aux mœurs moins cadrées est-elle pour autant synonyme d’un vivre-ensemble plus respectueux ? À la suite du psychanalyste Wilhelm Reich (1897-1957), les chantres de la liberté sexuelle pensaient que celle-ci serait automatiquement source de libération affective. Le nombre des violences conjugales, l’ampleur du phénomène #Meetoo et la dépendance pornographique qui n’épargne guère la jeunesse, rappellent que – comme toute potentialité humaine – la sexualité ne s’humanise qu’en s’éduquant. Parvenir à exprimer ses sentiments de façon adéquate, respecter le consentement d’autrui et grandir dans une relation amoureuse, cela s’apprend… avec respect et pudeur.

Je suis solidaire de l’autrice d’Harry Potter

De nos jours, c’est la question de l’identité sexuelle qui fait débat. Les notions de “transsexualité”, d’”intersexualité”, de “transidentité” et de “transgenre” fleurissent sur la place publique. Je confesse de quelque peu m’y perdre, mais – une fois encore – il est heureux que toute réalité humaine puisse recevoir une juste reconnaissance sociale. Il arrive, en effet, que le corps ne reflète pas (totalement) l’identité vécue. Ceci ne peut pour autant servir de prétexte pour dénier à la réalité biologique tout rôle dans la construction d’une personnalité. Ainsi, je suis solidaire de Joan K. Rowling, autrice d’Harry Potter et féministe peu suspecte de puritanisme, qui subit depuis des années les foudres d’une certaine militance, pour avoir affirmé que le sexe (h/f) était davantage qu’une “construction sociale”. Ayant osé écrire qu’une personne avec des règles (ou un utérus) est une… “femme”, elle est depuis taxée de “TERF” (acronyme de Trans-exclusionary radical feminist, soit “Féministe radicale excluant les personnes trans”). Ceci est injuste et excessif. Rappelons ici que le christianisme est la religion de l’incarnation. En Jésus, Dieu prend chair pour pleinement assumer notre humanité. L’anthropologie chrétienne considère donc le corps comme le premier langage de l’âme. Age, apparence, sexe, … : tout cela nous façonne et contribue à dire qui nous sommes. Que certains vivent un trouble, voire un divorce, entre identité et sexe biologique, doit être accueilli… avec respect et pudeur. Même si le mot “règle” n’est pas totalement adéquat pour parler d’affectivité, le langage commun nous apprend en effet que, parfois l’exception confirme la règle. Ceci ne signifie pas, pour autant, que l’exception invalide la règle.

Blog de l’auteur : https://ericdebeukelaer.be/