100 milliards de dollars. C’est la somme qui s’est évaporée en février dernier lors de la présentation de Bard, la réponse de Google au tonitruant ChatGPT d’OpenAI. Alphabet, la société mère qui chapeaute, entre autres, le plus célèbre moteur de recherche, a perdu 100 milliards de dollars de valorisation après que son chatbot ait commis une erreur lors de sa présentation. Les marchés avaient sévèrement sanctionné l’entreprise de Mountain View et cette punition se justifiait par l’attente fiévreuse des investisseurs d’une réponse dans ce choc des titans : Google vs. Microsoft – ce dernier ayant pris une part considérable dans OpenAI. La perspective de ce duel avait, apparemment, alarmé tout le monde au siège du moteur de recherche, au point de faire revenir Sergey Brin, le célèbre cofondateur, pour mener les travaux relatifs à l’intelligence artificielle et faire, à nouveau, de Google le souverain du web.

On attendait donc impatiemment les prochaines révélations et innovations de cette entreprise qui a bâti sa réputation sur une hégémonie technologique. Que les impatients se rassurent : nous y sommes ! Au milieu du mois de septembre 2023, Google annonce ce que tous attendaient : l’intégration de Bard dans ses produits phares comme Gmail, YouTube, Google Maps ou encore Google Docs. Si cette annonce vous semble familière, c’est parce qu’elle est d’une similarité confondante avec celle faite par Microsoft il y a quelques mois lorsque l’entreprise de Richmond avait annoncé intégrer ChatGPT à sa Suite Office, c’est-à-dire Outlook, Teams, Word, etc. Chou vert et vert chou.

Toujours plus d’uniformité

Faut-il voir là une paresse des ingénieurs et designers de Google ? Ou bien l’aveu d’un espionnage industriel des plus finauds ? Pas du tout. Ce n’est là que le signe de ce que Stefan Zweig avait déjà perçu : “inconsciemment, une âme unique se crée, une âme de masse, mue par le désir accru d’uniformité”. Alors qu’il rédige L’Uniformisation du monde en 1925, on se doute que l’auteur allemand ne parle pas des innovations de la Big Tech, mais les conclusions qu’il dresse dans ce court texte sont toujours profondément d’actualité.

Les récents développements de la technologie répondent directement à ce “désir accru d’uniformité”, et il n’y a qu’à regarder les plateformes numériques pour se rendre compte qu’il s’agit de différentes déclinaisons d’un même produit. Facebook n’a peut-être pas inventé le bouton “Like”, mais c’est néanmoins l’entreprise de Mark Zuckerberg qui l’a rendu célèbre grâce au fameux design du “pouce levé” que nous connaissons tous. Rapidement, toutes les plateformes s’en sont emparées – et ce même YouTube, déjà bien établi à l’époque, qui choisit de délibérément abandonner son système d’évaluation à étoiles (de 1 à 5) pour un système plus courant sur le web. La mise en marche de l’uniformisation.

Celle-ci ne s’arrêtera d’ailleurs jamais. Lorsque Facebook propose différentes options à son “Like” (un cœur, un émoji en colère, etc.), les autres plateformes suivront à l’instar de LinkedIn qui propose d’applaudir, de mettre un cœur ou une petite ampoule en plus du légendaire “pouce bleu”. Mais que le lecteur ne se fourvoie pas, Facebook n’est pas le seul dont les idées ont été appliquées à toute la Silicon Valley. Le bouton “Partager” que l’on trouve sur tant de sites web est directement inspiré du “Retweet” de Twitter (maintenant X), et les messages éphémères d’Instagram ou WhatsApp ne sont qu’une copie, et une réponse, à ce qui a fait le succès de Snapchat : les messages, ou les photos, peuvent disparaître une fois qu’ils ont été visionnés.

Nourrir l’aisance cognitive

Et on pourrait continuer cette liste avec de nombreuses fonctionnalités à travers les différentes entreprises dites “innovantes” de la Silicon Valley – et qu’on ne commence pas avec un jeu des sept différences entre X (ex-Twitter) et Thread, la copie conforme lancée par Meta/Facebook. De même, il y a quelques jours, Amazon annonce investir dans Anthropic, la société “rivale” d’OpenAI, qui avait été fondé par quelques “dissidents” qui n’avaient pas apprécié le rapprochement du mastodonte Microsoft de ce qui n’était alors qu’une “non-profit organization”. Quelle ironie, et on peut déjà s’imaginer à quoi ressemblera la combinaison Amazon/Anthropic. Il s’agira, à nouveau, d’une simple réplication du même, et on pourrait être tenté d’écrire “réplication du mème”, en référence à ces gags que l’on trouve sur Internet, tellement ces copies de copies tombent dans un jeu d’imitations pathétique.

Il ne s’agit pas simplement de reproduire des fonctionnalités : en uniformisant les plateformes, on uniformise les usages, et donc les comportements. De là à uniformiser les individus, il n’y a qu’un pas – et il est aisé. Les êtres humains, mus par une volonté de confort et certains biais cognitifs les amenant à préférer l’inaction au changement, tombent dans ce que le psychologue Daniel Kahneman appelle “l’aisance cognitive” : une situation sans menaces, sans nouveautés majeures, sans nécessité de rediriger notre attention ou de mobiliser notre volonté.

Or, c’est précisément dans la différence, et dans la possibilité toujours présente de cette unicité, que nous nous affirmons et que nous découvrons qui nous sommes. Avec des réseaux sociaux qui forcent chacun à adopter les codes en vigueur, c’est l’humanité qui s’uniformise et qui enterre de facto sa singularité. En nous forçant toutes et tous à adopter des comportements semblables, les Gafam nous dictent nos faits et gestes, nous devançant toujours d’un pas, et nous ôtent ainsi une part de notre liberté – cette liberté que Zweig considérait comme “la plus haute réalisation de l’homme spirituel” loin de toute uniformisation du monde et d’autrui.

Quelle surprise dès lors, et quelle déception, de voir tout le monde s’extasier devant l’intégration de Bard avec Gmail, YouTube ou Maps – il n’y a pourtant pas de quoi bousculer une charrette. De la part de Google, nous aurions pu espérer une plus grande innovation. Nous n’avons eu droit qu’à une énième copie.

Titre de la rédaction. Titre original de l’auteur : “Du mème dans la tech”