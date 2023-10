Ce 4 octobre, à Rome, le Synode sur la synodalité (une vaste réflexion sur l'avenir de l'Eglise NdlR) débutera. Une assemblée de toutes les espérances et de toutes les peurs, de l'audace aussi. Certains en parlent comme d'un concile Vatican III qui ne dit pas son nom. Que nenni! Il s'agit bien de poursuivre l'œuvre du deuxième, et notamment de sa "constitution dogmatique" Lumen Gentium, document majeur sur l'Église, qui expose la manière dont elle se comprend elle-même.

La grande nouveauté fut de parler de l'Église en termes de "Peuple de Dieu". Cette notion, due notamment au cardinal belge Suenens, fut un véritable tournant. L'Église tout entière, tant la hiérarchie que le plus petit des fidèles, est le "Peuple de Dieu". C'est dans cette ligne-là que se situe le pape François lorsqu'il parle d'une Église synodale (où l'on fait chemin ensemble, selon l'étymologie).

Contrairement au document préparatoire, en effet, les Pères conciliaires obtinrent à l'époque de mettre en tête le Peuple de Dieu et non la hiérarchie. L'Église était désormais vue comme une communion fraternelle et non comme un troupeau qui suit ses pasteurs. Une révolution, mais pas une nouveauté : le grand principe chrétien dès les origines – mais pas toujours mis en pratique – est que ce qui concerne tout le monde doit être traité et approuvé par tous. "La synodalité exprime la nature de l'Église, sa forme, son style et sa mission", a pu dire François. Ce dont rêve le pape, et il n'est pas le seul, c'est d'une Église "constitutionnellement synodale", qui avance grâce à l'écoute mutuelle et au discernement en commun.

En interne et vers l'extérieur

Cette démarche a une double dimension. En interne, d'abord. Comment vivre, tant au niveau mondial qu'au niveau des communautés locales, une Église synodale ? Telle est la question. Mais il faut aussi, en externe, se situer dans l'histoire des hommes et des femmes de bonne volonté, pour construire le monde de demain. Les chrétiens sont appelés à cheminer, à être en dialogue avec ceux qui ne partagent pas leur foi. L'Église avance et vit en effet parmi les autres peuples et les autres cultures.

Le but final de ce synode n'est donc pas quelques réformes, dictées par l'Occident ou freinées par les traditionalistes, mais un changement de fond dans la manière de vivre l'Église, un nouveau modus vivendi et operandi, une nouvelle façon de procéder. Procedere, en latin, signifie “aller en avant”. Il s'agit de “cheminer ensemble”, de marcher vers le même but. C'est déjà en soi une joie, mais il y a encore beaucoup de paysages à découvrir. Tous les résultats espérés, dans un sens ou un autre, ne seront pas atteints dès le début de la marche. C'est bien un processus qui est mis en place.

Le "secret synodal"

Cet exercice s'annonce difficile ! François, ce pape "révolutionnaire conservateur", selon le titre d'un livre récent (1), a bien des ennemis – osons le mot. Il faudra écouter tout le monde et discerner ensemble, même avec ceux qui sont opposés à ce processus et aux orientations papales.

Les échanges entre les groupes de travail, a-t-on appris, ne seront pas ouverts à la presse, ils seront couverts par le “secret synodal”. Il s'agit en effet de préserver le climat synodal, la liberté de parole des participants et le caractère religieux du processus. Dans notre société du tout à l'écran et par les réseaux, un débat serein, à l'écoute de l'Esprit Saint – car c'est d'abord lui qu'il faut écouter – n'est pas aisé, tant chacun a son image à défendre, son idéologie à promouvoir. La démarche synodale ne peut se muer en un slogan que l'on manipule à son profit pour faire valoir ses revendications.

Dans une époque de transition, l'Église se doit d'être elle-même en transition, non bien sûr quant à son message, cette Bonne Nouvelle qui traverse les siècles, mais quant à la manière dont elle l'annonce, le vit et le célèbre. Ce n'est pas moins qu'une réforme spirituelle, pastorale et institutionnelle qui est mise en chantier, tout cela en cheminant ensemble. Il faudra laisser l'Esprit souffler où il veut, sans vouloir le domestiquer et lui dire où et comment il doit parler !

(1) Emmanuel Van Lierde, “Le pape François, le révolutionnaire conservateur”, Éditions jésuites, 2023.