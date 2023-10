L’émotion – légitime – suscitée par l’émission Godvergeten, revenant sur les abus et crimes sexuels commis au sein de l’Église catholique, a amené nombre de responsables politiques à questionner le financement de l’Église catholique et, de ce fait, le financement des cultes et – ne les oublions pas – des communautés philosophiques non confessionnelles. Ce dossier, éminemment complexe et multidimensionnel, mérite certes un débat mais sur des bases étayées. Le politique, qui a mis au frigo les rapports des experts déposés en 2006 et 2011, gagnerait à les relire.

Combien coûtent les cultes ?

En 2020, les cultes reconnus (catholique, protestant évangélique, israélite, anglican, islamique et orthodoxe – de compétence régionale) et les communautés non confessionnelles (laïcité organisée et bouddhisme – de compétence fédérale) se partageaient 276 millions d’euros, dont 75 % allaient au culte catholique, 15 % à la laïcité organisée, 5 % au culte islamique, les autres se partageant le solde. Ces pourcentages ne sont pas décidés a priori ; ils résultent de l’addition, assez technique, des montants obtenus dans différents cadres : traitements des ministres des cultes et subsides aux organes représentatifs payés par le fédéral ; couverture des déficits des établissements locaux des cultes et de la laïcité, payés par les pouvoirs locaux et les régions ; aumôneries et services assimilés, émissions en radio et télévision (1).

Traitements et déficits ?

Concernant le traitement des ministres des cultes (et apparentés), le nombre de postes dépend d’un cadre, basé sur les communautés locales reconnues, qui donnent “droit” à un ou plusieurs postes, auxquels s’ajoutent des postes de staff, plutôt nombreux chez les catholiques et les laïques. Les traitements sont payés directement par les pouvoirs publics sur base de la loi du 2 août 1974 et en fonction des “grades”. Le régime n’est pas uniforme et les échelles barémiques varient d’un culte à l’autre. Par exemple, seuls les délégués laïques bénéficient d’une progression barémique tandis que les ministres des cultes affectés à une paroisse bénéficient d’un logement.

La couverture du déficit des communautés locales (fabriques d’église, comités islamiques, établissements d’assistance morale, …) est assurée par les communes, les provinces ou la Région de Bruxelles-Capitale si la participation des fidèles/adhérents est insuffisante. Les paroisses catholiques ont été basées sur le nombre d’habitants (mécanisme éteint depuis 50 ans), la laïcité sur une base territoriale et les cultes minoritaires en fonction du nombre estimé de fidèles. Leur financement varie également ; si l’on prend les cas extrêmes, les pouvoirs publics couvrent quasiment 100 % des dépenses des établissements laïques mais seulement un maximum de 40 % des dépenses (hors dettes) des établissements des cultes en région bruxelloise.

De ce fait, il est difficilement imaginable de “toucher” à un culte sans toucher à tout le système (cultes non catholiques et organisations non confessionnelles compris). Soulignons que demander à être rayé des registres de baptêmes n’a aucun impact sur le financement d’un culte.

Supprimer le financement ?

Le paiement des traitements figure dans la Constitution ; une modification de celle-ci serait donc nécessaire. Cela serait-il possible en 2024 alors que l’occasion n’a pas été saisie sous le gouvernement arc-en-ciel de Guy Verhofstadt ?

Plus fondamentalement, ceux qui évoquent les systèmes britannique ou français négligent manifestement que les cultes y sont financés, peu par la dépense publique mais beaucoup par la dépense fiscale, moins équitable et moins transparente.

Affecter son impôt ?

C’est l’autre grande idée : pouvoir attribuer un petit pourcentage de ses impôts au culte ou à l’organisation philosophique de son choix, sur le modèle italien. Cela pose toutefois de nombreuses questions. Outre le respect de la vie privée, j’en retiendrai trois. D’abord, si l’idée d’un tel “impôt philosophiquement dédicacé” avait été retenue lorsqu’elle a été sur la table peu avant 2000, le coût en 2020 aurait été de 34 millions EN PLUS pour la seule autorité fédérale, amenant à dépenser plus que les besoins réels. Ensuite, il ne faut pas oublier que les traitements, tout comme les couvertures de déficits, font l’objet de vérifications et contrôles divers, ce qui serait perdu dans le cas d’un montant global confié à un organe représentatif. Enfin, si des contrôles renforcés ne donnent lieu qu’à un financement réduit, certaines communautés ne seront guère tentées de s’inscrire dans le paysage convictionnel belge et risquent d’être sensibles aux offres de financement étranger.

Et l’interconvictionnel ?

Les rapports de la Commission dite des sages (2006) et du “groupe technique” (2010-2011) ou un récent arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme ont amplement démontré la nécessité de réformes, parfois profondes. Conditions de reconnaissance, adaptation du rôle des organes représentatifs, régionalisation de la législation organique des établissements, harmonisation des statuts, prise en compte du rôle des femmes,… sont quelques pistes. Devrait s’y ajouter une prise en compte du dialogue interconvictionnel dans le financement – celui-ci ne reçoit actuellement que 0,1 % du total.

En conclusion, la politique réagit sous le coup de l’émotion. Espérons que cela ne débouche pas sur des solutions à l’emporte-pièce, fragiles, instables et/ou plus coûteuses. Et donc, mieux vaut une bonne réforme qu’une mauvaise révolution.

(1) D’autres montants plus élevés circulent ; cela résulte souvent d’erreurs de calcul concernant les dépenses des pouvoirs locaux et/ou de la prise en compte d’autres postes comme les pensions ou les traitements des enseignants de religion et de morale, qui ne relèvent pas de la même logique d’assistance religieuse et morale à la population.