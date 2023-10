Elisabeth Badinter, Costa-Gavras, Luc Ferry et d’autres intellectuels dénoncent le nettoyage ethnique au Haut-Karabakh

10 000 Arméniens et Arméniennes étaient présents ce dimanche 1er octobre 2023, à Bruxelles, pour y crier, devant les institutions de l’Union Européenne, leur détresse, mais aussi leur indignation et parfois leur colère, face au nettoyage ethnique dont l’Artsakh, mieux connu sous le nom de Haut-Karabakh, est aujourd’hui victime, dans une indifférence quasi générale, sinon un silence assourdissant, depuis l’offensive éclair menée, ce 19 septembre 2023, par l’armée azerbaïdjanaise à son encontre.

Le Haut-Karabakh : berceau historique, identitaire, culturel et religieux de l’Arménie

Ainsi, plus de 100 000 Arméniens, sur les 120 000 qui habitaient cette région enclavée dans l’Azerbaïdjan, ont déjà quitté précipitamment, en deux semaines à peine, ce qui, depuis plus de 2 000 ans pourtant, était considéré à juste titre, historiquement, comme leur berceau identitaire, culturel et religieux.

Car, oui, l’Artsakh, la terre chrétienne la plus ancienne au monde, est en effet à l’Arménie ce que, pour employer ici une analogie, Jérusalem, par exemple, est aux Juifs : leur âme, sacrée et ancestrale, même !

Juifs et Arméniens, victimes des deux plus grands génocides du XXe siècle

Ce n’est pas là, du reste, la seule comparaison que l’on peut légitimement établir, en cette tragique circonstance, entre Juifs et Arméniens. Ces deux peuples martyrs, frères dans leur malheur, ont en effet vécu, sous l’impitoyable férule de la barbarie la plus effroyable, les deux plus grands génocides du XXe siècle : les Juifs, bien évidemment, avec 6 millions de morts, durant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps d’extermination nazis, et les Arméniens, précisément, avec 1 million et 500 000 morts eux aussi, tous victimes, en 1915, des massacres perpétrés sans pitié également, avec une inconcevable violence, par cet ennemi séculaire, pour eux, que sont la Turquie et ses visées géographiquement expansionnistes, comme l’énonce explicitement l’horrible notion, éminemment condamnable à l’aune des seuls droits humains aussi bien que de l’inaliénable droit à l’autodétermination des peuples (ce qui devrait donc être également le droit, en pratique et non seulement en théorie, des Arméniens du Haut-Karabakh), de “Pan-Turquie” !

En cette sordide liste des pires génocides du XXe siècle, nous n’oublions certes pas, non plus, celui du Rwanda, avec plus de 800 000 morts !

L’Arménie menacée face aux régimes expansionnistes et dictatoriaux de la Turquie d’Erdogan et l’Azerbaïdjan d’Aliyev

D’où, urgente et dramatique à la fois, notre interrogation aujourd’hui : la survie du peuple arménien serait-elle donc à nouveau menacée, comme en un dramatique retour de l’histoire, par ces deux régimes dictatoriaux, totalitaires et même fascisants que sont aujourd’hui la Turquie de Recep Tayyip Erdogan et l’Azerbaïdjan d’Ilham Aliyev ?

Coupable passivité de l’UE e de l’Onu

Nous déplorons, par ailleurs, l’extrême passivité, coupable tant sur le plan moral que politique ou sécuritaire, dont les institutions démocratiques européennes (UE) et internationales (Onu) ont fait preuve, malgré nos nombreuses alertes en ce dramatique dossier humain, à l’égard des Arméniens de l’Artsakh/Haut-Karabakh. C’est là un délit, éminemment condamnable (y compris au niveau juridique), de non assistance à personnes en danger !

Humanisme et civilisation : réveil de nos consciences

D’où précisément, ne pouvant nous résoudre à pareille tragédie humaine, ce nouvel appel, urgent et solennel, que nous, signataires de cette pétition, humanistes épris de ces valeurs morales et principes universels que sont la liberté, la justice et la tolérance, lançons aux gouvernements de nos démocraties les plus éclairées, et en particulier celles de l’Union Européenne, où la diaspora arménienne est par ailleurs considérable, afin qu’elles viennent plus concrètement en aide, de manière plus efficace et sans plus attendre au vu du péril grandissant pour ces milliers de civils innocents, à l’Arménie.

Davantage : nous associant à la juste, compréhensible et pressante demande du gouvernement arménien, nous demandons également à ce que la communauté internationale, sous l’égide de l’Onu, impose au plus vite des sanctions politico-économiques à l’Azerbaïdjan, et que l’UE elle-même mette un terme, toutes affaires cessantes, au scandaleux contrat qu’elle a conclu il n’y a guère si longtemps, concernant l’importation de gaz sur son territoire, avec l’Azerbaïdjan.

Nous exigeons également la libération immédiate de tous les prisonniers politiques que les autorités azerbaïdjanaises ont arrêtés arbitrairement, profitant abusivement de leur bonne foi après qu’ils ont rendu les armes suite à l’accord de paix signé ces jours derniers.

Nous demandons aussi le retour, dans les plus brefs délais, de tous les récents réfugiés arméniens sur leur terre natale de l’Artsakh/Haut-Karabagh.

Nous en appelons donc enfin ici aussi, face à cette tragédie pourtant annoncée, au réveil de nos consciences : c’est là, cet impératif moral en forme de secours humain, une noble et juste cause, où il en va également, par-delà même la survie du peuple arménien, de notre propre civilisation !