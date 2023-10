"Quand j’ai commencé à zoomer sur la carte de la qualité de l'air en Belgique, j’ai senti le silence s’installer dans ma classe"

Vous avez sans doute lu, dans les journaux des dernières semaines, des articles évoquant la pollution de l’air dans le monde et ses dangers. On y apprend par exemple qu’au sein de l’Union européenne, 300 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de l’air qu’elles respirent. Cette pollution, invisible, ne semble pourtant pas alerter nos sens outre mesure. Le problème, c’est que l’humain est programmé pour réagir à des éléments qu’il peut appréhender, voir, sentir. Or, souvent, quand la pollution de l’air devient visible (lors d’épisode de smog ou face aux nuages toxiques d’incendies) c’est qu’elle a atteint un seuil vraiment critique. S’en protéger lors de ces pics est indispensable, mais cela fait peut-être oublier que le reste de l’année, l’air, dont nous ne saurions nous passer, est loin d’être sain.

Saviez-vous qu’en Belgique, en moyenne sur une année, il n’existe aucun endroit où l’air est de “très bonne qualité” ? Ni même de “bonne qualité” cela dit. À part quelques poches en Ardenne où l’air est “assez bon”, le reste du pays se situe sur une fourchette de “moyen” à “exécrable”. Vous vous demandez peut-être maintenant si vous faites partie des chanceux qui respirent un air potable. Pour le savoir, rien de plus simple : consultez le site de irceline, la cellule interrégionale de l’environnement du pays.

L'invisible devenait visible

J’ai fait le test en classe, avec des élèves de 4e année du secondaire. Notre école se situe à Anderlecht, près de la gare du midi, et la plupart des élèves viennent du coin ou d’autres communes bruxelloises, comme Saint-Josse ou Molenbeek. Quand j’ai commencé à zoomer sur la carte, j’ai senti le silence s’installer dans la classe. Tout d’un coup l’invisible devenait visible : l’école et les lieux de vie de mes élèves font partie des zones les plus polluées du pays, l’air y est globalement “mauvais” voire “très mauvais”. Juste avant, je leur avais montré une vidéo leur expliquant les conséquences sur le corps des particules fines et du dioxyde d’azote. Je ne suis pas prof de sciences pourtant. Non, ce cours s’inscrivait dans le projet d’éco-école, et le but était de parler, sensibiliser et former nos élèves à des thématiques écologiques.

Cependant, vu le public plutôt précarisé, il n’est pas évident de parler de réduire les trajets en avion (que mes élèves ne prennent pas de toute façon), de défendre les ours polaires (trop théorique), de leur demander de passer à la voiture électrique ou au bio ou de prôner la sobriété (qui, pour eux, rime avec pauvreté). Inspirée par le projet de Féris Barkat, cofondateur de Banlieues Climat, et de Fatima Ouassak, auteure de “Pour une écologie pirate” (1), j’ai décidé d’axer la séquence de cours sur un sujet qui les concerne directement et dont ils sont plus victimes que responsables : la pollution de l’air.

Si la situation n’est pas aussi injuste et révoltante que dans les banlieues parisiennes, il n’en demeure pas moins qu’on respire mieux à Woluwe qu’à Anderlecht. Que les personnes précarisées, déjà plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé pour toute une série de raisons, sont aussi les plus exposées à la pollution atmosphérique, qui ne fera qu’aggraver, sous forme d’effet cocktail, les risques pour leur santé.

Alors, que faire ? Déjà prendre conscience que nous sommes tous concernés, que même si l’on habite dans une zone correcte, l’air qu’on respire au travail ou sur le chemin qui y mène est sûrement problématique. Remettre en question la mobilité du tout à la voiture et les mécanismes qui y incitent (comme les voitures de société) et mettre un maximum de deniers publics dans le développement des autres moyens de transport. Histoire d’enfin changer d’air !

(1) Ouassak Fatima, Pour une écologie pirate. Et nous serons libres, Éditions La Découverte, Paris, 2023

