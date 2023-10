L’Europe et le monde ont été confrontés ces dernières années à des défis globaux : lutte contre le réchauffement climatique, pandémie, guerre sur le sol européen, crise énergétique… On voit aussi des tentations de repli sur soi et une remise en cause de principes de base de la coexistence pacifique et de la coopération.

Depuis quatre ans, l’intégration européenne a fait des bonds de géant afin de mieux protéger les Européens face ces crises d’ampleur inédite. Avec au cœur de notre action commune nos valeurs de dignité humaine, de démocratie et de solidarité.

En décembre 2019, nous avons pris la décision historique d’atteindre la neutralité climatique en 2050. D’autres ont depuis emprunté la même voie. Notre décision européenne a ensuite été mise en œuvre au travers du Pacte vert qui organise concrètement cette transition.

2020 la pandémie

En 2020, la pandémie a été un choc sanitaire, émotionnel pour chacun d’entre nous, pour nos sociétés et nos économies. Mais nous avons rapidement joint nos forces à 27 : en finançant la recherche et l’achat commun de vaccins. Et en coordonnant nos efforts pour protéger les citoyens et les entreprises de la crise économique. Nous avons ensuite adopté un plan de relance massif et inédit, financé solidairement par les 27.

2022, la guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine

Après la pandémie, la guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine a été le deuxième choc majeur. Je n’oublierai jamais l’appel téléphonique du président Zelensky le 24 février 2022 vers 3 heures du matin. “C’est une invasion à grande échelle”, m’a-t-il dit. Pas plus que je ne peux oublier la réunion du Conseil européen le soir même. Lorsque Volodymyr Zelensky disparut de l’écran par lequel il s’est adressé à nous, j’ai pensé que l’Europe vivait là un moment décisif. Avec les 27 chefs d’État ou de gouvernement, nous avons mesuré qu’il s’agissait là d’une attaque non seulement contre l’Ukraine, mais aussi contre notre système de valeurs démocratiques. Nous avons décidé de soutenir l’Ukraine par tous les moyens nécessaires : humanitaires, financiers et même, pour la première fois dans l’histoire de l’Union, militaires.

La pandémie puis le retour de la guerre sur notre continent ont marqué un tournant. Lors d’un Conseil européen crucial à Versailles un mois après l’attaque russe, nous avons décidé d’assumer une plus grande responsabilité conjointe pour notre sécurité, renforçant notre souveraineté européenne. Nous agissons sur trois plans : l’accroissement de nos capacités de défense, la réduction de nos dépendances énergétiques, et le renforcement de notre base économique, en particulier dans le domaine technologique.

Avec les autres régions du monde.

Enfin, nous nous sommes engagés davantage avec le reste du monde. La vocation de l’UE est d’être plus forte pour défendre ses intérêts, et plus influente dans la gestion des enjeux globaux. Nous renforçons nos liens stratégiques avec les autres grandes régions du monde. Notamment avec l’Afrique dont le développement et la transition verte sont essentiels, et avec laquelle nous avons redéfini le paradigme de notre coopération.

Un environnement international plus instable et plus complexe

L’UE a réussi à cimenter son unité et à développer son autonomie stratégique en faisant front face aux crises majeures des quatre dernières années. Mais l’environnement international ne cesse de devenir plus instable et plus complexe. L’ordre international fondé sur des règles était mis sous pression : il est désormais violé de façon spectaculaire par un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. La concurrence aux ressources et aux technologies s’intensifie, et suscite des poussées protectionnistes, voire entraîne le monde vers de dangereuses confrontations.

Ces défis sont trop vastes pour qu’une nation puisse les relever seule. Nous sommes probablement à un tournant du siècle. Aujourd’hui plus que jamais, l’UE doit se positionner, avec une approche ancrée dans l’action collective. Plus nous serons unis, plus nous serons forts et maîtres de notre destin.

Un sommet à Grenade avec les pays

C’est pour préparer nos orientations stratégiques pour les prochaines années que nous nous réunissons ces jeudi et vendredi à Grenade avec les 27 chefs d’État ou de gouvernement.

Comment renforcer la compétitivité et la résilience de nos économies, exploiter tout le potentiel des transitions climatique et numérique, en protégeant notre modèle social de marché qui est au cœur de notre projet ? Comment améliorer nos capacités de défense et les asseoir sur une base industrielle robuste ? Comment imprimer à notre action internationale l’influence à la hauteur de notre puissance économique ? Comment rester un continent ouvert au monde, tout en assurant une gestion rigoureuse de la migration respectant les valeurs et droits fondamentaux ?

Enfin, comment allons-nous préparer l’Union européenne – ses programmes, son budget et ses modes de décision – à accueillir en son sein jusqu’à une dizaine de pays candidats dont l’intégration, lorsqu’ils seront prêts, constitue pour eux comme pour nous un impératif géopolitique essentiel ?

Contrer ceux qui espèrent notre échec

En bref : que voulons-nous accomplir ensemble dans les prochaines années et comment faire en sorte que nos moyens soient à la hauteur de nos ambitions ? Ces questions seront sans nul doute au cœur du débat démocratique qui se déploiera dans le cadre de la campagne des élections au Parlement européen.

Cette réflexion entamée à Grenade, nous la poursuivrons lors de chacune de nos prochaines réunions, afin d’arrêter l’Agenda stratégique 2024-2029 de l’UE en juin prochain.

Le monde observe notre continent européen. Certains espèrent notre échec. D’autres comptent sur l’Europe pour montrer le chemin vers un monde plus durable, plus prospère, plus juste et plus sûr. Et c’est ce que veulent nos citoyens : que nous soyons une force de changement pour améliorer leur vie quotidienne. C’est notre responsabilité, en tant que dirigeants, de montrer que nous pouvons travailler ensemble.

