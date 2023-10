Le 9 août dernier, quarante-et-une personnes ont disparu au large des côtes de Lampedusa. Les témoignages des quatre survivants nous permettent de savoir que l’embarcation était partie des côtes tunisiennes avec quarante-cinq passagers, dont trois enfants. Cette énième tragédie vient s’ajouter à la longue liste des drames survenus en mer ces dernières années. Elle survient près de dix ans après le naufrage du 3 octobre 2013, là encore au large de Lampedusa, l’une des plus grandes tragédies maritimes du XXIe siècle.

Il y a bientôt trois mois, dans la nuit du 13 au 14 juin, le naufrage d’une autre embarcation au large des côtes grecques a entraîné la disparition de plusieurs centaines de personnes. En l’absence de renflouage de l’épave et d’examens médico-légaux, l’identité des hommes, femmes et enfants disparus dans cette tragédie ne sera pas formellement établie. Cette absence de collecte de données post mortem, ainsi que l’absence d’activation de procédures de collecte de données ante mortem des proches des disparus, soulèvent de nombreuses questions éthiques et juridiques car elles entravent la possibilité pour les proches des défunts de faire leur deuil en l’absence de corps ou d’engager les démarches administratives habituelles en cas de décès, démarches qui nécessitent précisément un certificat de décès.

Dans nos services médico-légaux : des corps sans élément d’identité

Au cours des deux dernières décennies, les disparitions anonymes au sein et aux portes de l’Europe ont significativement augmenté. Ce phénomène est intimement lié à la dangerosité croissante des migrations transfrontalières et notamment des traversées par voies maritimes. Au-delà des disparus en mer, dont l’identité précise demeure bien souvent inconnue, il faut reconnaître la hausse des disparitions anonymes sur le territoire européen. Nous observons l’arrivée croissante, dans nos services médico-légaux de Paris et de Milan, de corps sans aucun élément d’identité et pour lesquels la prise en charge ne fait pas l’objet d’un protocole. Ce protocole existe pour les victimes de catastrophe mais est rarement appliqué aux morts du quotidien.

Une obligation étatique d’identification des défunts anonymes

Cette réalité s’inscrit dans un contexte plus général où les sciences médico-légales ont fait des progrès significatifs, notamment en ce qui concerne le prélèvement, le croisement et l’archivage des données morphologiques, biométriques et génétiques. La mise en œuvre d’efforts concertés à l’échelle européenne permettrait d’appliquer le cadre législatif qui donnerait une chance à ces corps anonymes d’être un jour identifiés. En inscrivant dans le droit européen une obligation étatique d’identification des défunts anonymes, imposant la collecte de données scientifiques ante mortem auprès des proches (photographies, radiographies, matériel clinique et génétique) et sa comparaison avec les données post mortem recueillies lors d’autopsie complète sur les corps anonymes, il nous serait ainsi possible de mettre en place et de consolider des bases de données biométriques contenant les caractéristiques et profils génétiques afin de maximiser les chances d’identifier les corps anonymes.

Garder une trace et informer les proches

En réponse à l’onde de choc suscitée par le naufrage du 18 avril 2015, l’Italie avait pris l’initiative de renflouer l’épave du chalutier située à 400 mètres de profondeur afin de permettre à des travaux d’identification des quelque 1 000 victimes d’être engagés. Cette initiative n’a pas été reconduite lors des naufrages successifs et, dans un silence relatif, nos sociétés se sont habituées à ce que des hommes, femmes et enfants puissent disparaître sans laisser de trace et sans que leurs proches ne soient dûment informés.

Alors que nous nous préparons à commémorer les 10 ans de la tragédie du 3 octobre 2013, il nous semble nécessaire de transformer l’émotion en action. Nous appelons à un engagement collectif pour mettre en œuvre les efforts nécessaires afin d’accélérer et de garantir la recherche d’identité des défunts anonymes, rendant ainsi à leurs familles les proches disparus qu’ils recherchent encore. Cela ne peut se faire sans un nouvel effort législatif à l’échelle de l’Europe.

Cosignataires Charles Autheman, consultant international spécialisé dans les droits humains ; Aua Baldé, membre du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires ; Grażyna Baranowska, membre du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires ; Cristina Cattaneo, professeure titulaire en médecine légale, Labanof, Université de Milan ; Gabriella Citroni, membre du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires ; Tania Delabarde, anthropologue légiste, Institut médico-légal de Paris ; Ana Lorena Delgadillo Pérez, membre du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires ; Bertrand Ludes, professeur de médecine légale, directeur de l’Institut médico-légal de Paris ; Angkhana Neelapaijit, membre du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires ; Morris Tidball Binz, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

Cette tribune a initialement été publiée dans Le Monde.