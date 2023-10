Des scientifiques appellent à "la mise en œuvre d’un projet Manhattan de la transition écologique"

Le récent biopic Oppenheimer nous rappelait que face à une urgence mondiale, l’Homme est capable d’une action collective incroyablement rapide et efficace – aussi funeste soit son objet. Cinq ans après son déclenchement, le projet Manhattan a été une réussite technique sans précédent. Le projet a embrassé la science la plus avancée de l’époque et réalisé son industrialisation à grande échelle, impliquant plus de 130 000 hommes et femmes, des laboratoires de recherche jusqu’aux usines de raffinage.

Notre responsabilité historique : éviter des millions de morts

Or, si l’homme est capable de telles prouesses pour la destruction, il peut l’être aussi pour le bien commun en temps de paix. Alors que les catastrophes climatiques s’enchaînent – incendies, inondations, canicules, sécheresses – il est maintenant indéniable que le réchauffement climatique est une menace existentielle. Limiter ce réchauffement et nous y adapter est un devoir impératif et supérieur : voilà le plus grand défi de l’Histoire humaine. Dans l’agriculture, l’industrie, le transport, les énergies fossiles constituent la base même de la société moderne et industrielle. S’en passer implique une nouvelle organisation collective et en particulier une transformation profonde de nos outils techniques et industriels. Décarboner les procédés énergétiques, physiques, chimiques et agricoles qui sous-tendent le monde industrialisé afin d’éviter des millions de morts : telle est notre responsabilité historique.

Technologies nécessaires à la transition environnementale à la traîne

Pourtant, l’agence internationale de l’énergie nous alerte : 40 % des technologies nécessaires à la transition environnementale ne sont pas à un niveau de maturité suffisant. L’agence donne l’exemple de l’électrolyse de l’eau de mer pour la production d’hydrogène, des batteries au sodium, de la captation ou conversion du CO2 ou encore du stockage de la chaleur. Malheureusement, bien loin de contribuer à la transition, nombre de ces “technologies stratégiques” sont encore au stade d’expérience de laboratoire menées par quelques scientifiques aux moyens modestes.

Un plan Manhattan européen

Malgré l’urgence, la transition n’a de facto pas vraiment commencé : les émissions continuent d’augmenter. Nous sommes en train d’échouer et de condamner nos enfants. Pour relever ce défi dans l’urgence, il est impératif de coupler des avancées scientifiques rapides à des transformations industrielles massives. Nous, scientifiques de tous horizons, appelons à la mise en œuvre d’un plan Manhattan de la transition écologique. L’Europe peut le réaliser.

Un hub avec les meilleurs scientifiques et ingénieurs

Nous appelons à bâtir un centre de recherche et d’innovation, chargé de développer les outils scientifiques et technologiques pour la transition, en lien direct avec l’industrie. À l’instar du CERN européen, il collaborera avec l’ensemble du tissu académique et industriel international, y compris des pays émergents et moins avancés, et agira comme un hub scientifique et technologique européen ouvert. Ce hub rassemblera les meilleurs scientifiques et ingénieurs avec les moyens d’aller vite. L’ensemble de la recherche sera notamment dirigé vers le développement des procédés décarbonés et leur déploiement rapide à grande échelle en les faisant passer des laboratoires aux industries capables d’implémenter la transition. Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 prévus par la COP 21, nous prévoyons une durée de vie du projet de 25 ans.

Un coût infime face aux dégâts générés par les aléas climatiques

Ce projet à l’interface entre recherche et industrie a l’ambition de faire de la France et de l’Europe des leaders des technologies de la transition écologique. Le financement doit être à la hauteur de l’ambition et de la menace. Alors que le projet Manhattan historique coûta plus de 0,1 % du PIB annuel américain, ce projet Manhattan de la transition requiert un niveau d’investissement comparable et sur la durée de vie du centre. En effet, si les délais sont courts, l’ambition est immense : créer les briques scientifiques et techniques des nouvelles structures industrielles décarbonées. Face à l’urgence climatique, nous appelons à démarrer ce projet sans attendre en abondant un premier budget d’amorçage d’un milliard d’euros. Cet investissement en recherche et technologie est à mettre en regard des 70 milliards estimés (dont 35 d’investissements publics) nécessaires à la transition française chaque année, selon les économistes Pisani-Ferry et Mahfouz… C’est un coût infime face aux dégâts gigantesques que génèrent déjà les aléas climatiques, et qui nous conduisent vers un monde non assurable. De plus, cet investissement, vital pour les générations futures, construit un avantage décisif pour les souverainetés industrielles française et européenne.

Rassemblons les Nations et réunissons nos forces vives techniques

Avec ce projet Manhattan écologique, c’est la base scientifique d’un modèle industriel à la fois sobre en ressources, résilient et décarboné que nous appelons à construire. Réunissons nos forces vives techniques afin de contribuer à surmonter l’immense défi de la transition. Nous voulons croire que rassembler les Nations, notamment européennes, pour la préservation de la planète est encore possible. Les moyens humains et techniques de mener la transition existent, ce projet Manhattan écologique propose d’en construire les fondations scientifiques et technologiques. Chiche !

Premiers signataires : Alain Aspect, physicien, Prix Nobel, Académie des sciences ; Lydéric Bocquet, physicien, Académie des sciences ; Patricia Crifo, économiste ; François Gemenne, politiste ; Eric Karsenti, biologiste, médaille d’or du CNRS, Académie des sciences ; Yves Laszlo, mathématicien ; Mathieu Lizée, physicien ; Isabel Marey-Semper, docteure en neurobiologie, administratrice indépendante ; Isabelle Méjean, économiste ; Jean-Marie Tarascon, chimiste, médaille d’or du CNRS, Académie des sciences Liste complet des signataires

Cette tribune a été publié dans Le Monde le 26/09/2023