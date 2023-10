”Papa… !” “Papa… !” Ses deux enfants, accompagnés de leur maman, se jettent dans ses bras. “T’as pas encore fini… ?”“Non, allez prendre votre petit-déjeuner à l’intérieur. J’en ai encore pour un moment.”

Le papa s’appelle Jean-Philippe Riopy. Nom de scène : Riopy. Nous sommes à Caparica, à une heure de route au sud de Lisbonne. Le temps est clair, le vent agréable. L’endroit est touristique mais très familial. C’est là qu’il a décidé de s’installer avec sa petite famille, pour vivre libre, loin des mondanités, des people, des fans. La veille, il a participé à Londres à un concert du British Summer Time (BST) à Hyde Park avec Lana del Rey qui, inspirée par ses mélodies, a ajouté des paroles à sa musique.

Dans la Pastelaria où nous nous sommes installés, des couples, des amies, des familles bavardent tout en dégustant les spécialités locales. Autour de nous, peu savent que cet homme de 40 ans est un des artistes français les plus diffusés en ligne. En janvier 2022, son album Tree of Light a atteint la première place du hit-parade américain des albums de musique car les auditeurs y trouvent le vertige de la paix, la voie vers le ressourcement, le chemin vers la conscience.

Sa vie a pourtant mal débuté : enfermé dans une secte dirigée par une gourou, où sa mère s’était réfugiée, il y a vécu des souffrances morales et physiques insoupçonnées. C’est un piano, abandonné dans une grange, qui lui a permis de trouver un sens à sa vie. Voici l’incroyable histoire d’un petit garçon que rien ne prédestinait à devenir un des pianistes les plus écoutés au monde.

Comme les plus grands artistes, il cultive deux vertus : l’humilité et la sagesse. Warner, sa maison de disques, a souhaité que l’entretien soit publié à une date proche de la journée mondiale de la santé mentale (le 10 octobre). Riopy sera le 7 décembre au Cirque royal à Bruxelles. Un concert à ne pas manquer. Émotion et sérénité garanties.

Dans quelle famille avez-vous grandi ?

J’ai grandi dans une secte. Je n’ai pratiquement pas connu mon père. Ma mère l’a quitté quand j’avais six mois. Ma mère n’avait pas connu la sienne, elle s’était retrouvée orpheline très jeune. Je devais avoir deux ans lorsque ma mère, perdue dans ce monde, a emmené ses deux enfants dans une secte. Sans doute était-elle à la recherche d’une mère. Elle s’est fait embrigader par une femme, une gourou. Aujourd’hui encore, j’ai des trous de mémoire : je ne me souviens plus d’une grande partie de ma vie, là-bas. C’est le cerveau qui doit éliminer cela.

Dans quelle région était installée la secte ?

En Poitou-Charentes. La secte, une centaine de personnes, déménageait souvent dans des endroits abandonnés.

Comment se déroulait la vie, pour autant que vous vous en souveniez ?

Notre “chance” a été que nous puissions aller à l’école. Parce que, quand nous étions dans la secte, nous étions coupés de tout : ni radio, ni télévision, ni téléphone. La gourou, qui avait fait partie d’une autre secte dans laquelle les enfants étaient privés d’école, ne voulait pas commettre les mêmes erreurs. Mais elle nous surveillait de très près, vérifiait les livres que nous devions lire, en écartait certains. Nous ne pouvions participer à aucune activité extrascolaire, ni aller chez des amis. Je n’allais jamais nulle part.

D’où lui venait cette autorité ?

Elle parlait toujours “au nom de Dieu”. Son objectif était de casser toutes les identités, les liens familiaux. Petit, j’étais peut-être un peu efféminé, j’aimais m’habiller, me coiffer. Alors, pour me corriger, la gourou me rasait les cheveux, m’affublait de vêtements d’adulte. J’allais à l’école comme ça, tout le monde se moquait de moi… La vie quotidienne était un cauchemar. Nous étions les esclaves de la maison mère que nous devions sans cesse nettoyer ainsi que les autres maisons du hameau. Il n’y avait aucun loisir, ni après l’école ni le week-end. La gourou nous donnait sans arrêt des punitions. Toute notre vie était contrôlée de A à Z.

Avez-vous subi des violences physiques ?

Quand elle nous frappait, c’était au nom de l’amour et de la perfection que nous devions atteindre. Je me souviens avoir été entouré d’une quarantaine de personnes qui me frappaient pour “sortir l’ego que j’avais en moi”. Je devais avoir 9 ans.

Un jour, vous avez découvert un piano…

À nouveau, je ne sais plus très bien quand j’ai posé le doigt sur la touche d’un piano. Je devais être très jeune. Le son qui en est sorti fut comme une goutte d’eau rafraîchissante qui m’est tombée sur la tête. Du bonheur. Le piano est mon premier amour. J’étais tout le temps scotché à ce piano. J’y jouais quand j’étais triste. Il m’aidait à raconter des histoires. Encore aujourd’hui d’ailleurs. J’ai donc posé un doigt sur une note, puis deux, puis le clavier s’est ouvert à moi. Petit à petit, j’ai commencé à étendre mon champ d’action. Ma main droite tapait sur certaines notes, la gauche partait de son côté. Cela faisait des trucs agréables à entendre. Je n’y connaissais rien : j’ai commencé à composer d’instinct.

Tout cela sans avoir la moindre notion musicale…

Je me fais parfois critiquer par des journalistes de musique classique. Parce que je ne joue pas “la musique de compositeurs morts”. Comme si, en tant qu’autodidacte, je n’avais pas le droit d’exister, de composer. On peut dire ce que l’on veut, cela ne me détruit pas : j’ai grandi dans une secte, j’ai une force de caractère en béton. Je doute encore, bien sûr, mais les critiques ne me touchent pas. Mais la technique, pour moi, ce sont des chiffres qui s’alignent : pas besoin d’un professeur pour cela, on peut apprendre seul. C’est d’ailleurs devenu un toc : je compte tout, tout le temps. Ce sont ces chiffres que je range dans ma tête pour en faire une composition. L’apprentissage de n’importe quel geste de la vie vient de la répétition. Je crois que, privé de tout, mon inconscient me poussait à répéter sans arrêt les sons que j’entendais, que je composais. J’adorais cela. Composer dans ma tête puis jouer devenait plus facile de jour en jour. J’ajoutais des notes, mes doigts couraient plus vite sur le clavier. Mon jeu devenait plus fluide.

Mais voyant que vous prenez un certain plaisir à jouer, la gourou a décidé de vendre le piano…

Je pense qu’elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas autant de pouvoir sur moi qu’elle le souhaitait. Elle a organisé une réunion du village. Tout le monde était là. Elle m’a dit : demande à Dieu si l’on doit vendre ton piano. Et Dieu a répondu qu’il fallait le vendre… Ainsi je ne pouvais pas me plaindre puisque telle était la volonté divine. Alors, j’ai continué à jouer dans la tête. J’avais aussi beaucoup écrit, des histoires, des poèmes : ils ont tout brûlé. C’était très dur.

Croyant vous punir, elle vous a sauvé en quelque sorte…

Elle m’a envoyé dans un internat. Mon piano me manquait terriblement. Je suis allé voir la directrice : elle m’a conseillé d’organiser une pétition à soumettre aux responsables de l’école. J’ai fait signer tout le monde. Deux heures plus tard, la pétition était sur son bureau et, deux semaines plus tard, un piano arrivait. Je n’arrêtais pas de jouer. Mais je restais “attaché” à la secte.

À 18 ans, devenu majeur, vous avez pu la quitter…

J’ai pu partir mais mon corps avait pris très cher, j’avais des problèmes de santé. Émotionnellement j’étais à bout. Le jour de mes 18 ans, je suis parti. Je n’ai jamais tant pleuré. J’ai rencontré deux inspecteurs des renseignements généraux qui avaient des fichiers sur la secte. Ils ont validé que je n’étais pas fou… Ils m’ont encouragé à porter plainte mais je craignais que cela se retourne contre ma mère, qui était toujours dans la secte. J’ai juste déposé une “main courante”, un simple signalement qui racontait la situation.

Une autre galère a commencé…

Pendant longtemps ! Au moins dix ans. J’ai multiplié les petits boulots en France. Puis je suis parti à Los Angeles, j’avais épargné 300 francs français. Mais je n’avais pas de visa, je ne connaissais personne. Pas facile de trouver un travail. J’ai nettoyé les toilettes dans un “hostel”. Je me suis retrouvé à la rue. Je suis revenu en France. J’ai été pion dans une école. Puis j’ai vécu à Paris et, enfin, à Reading, à l’ouest de Londres. J’ai travaillé pour une grande chaîne de vêtements : horrible. J’étais dépressif, suicidaire, mais j’avais toujours une intuition, une force en moi qui me poussait à me battre, à croire en ma chance. Enfin, j’ai été engagé dans un magasin d’instruments de musique. C’était beaucoup mieux évidemment, même si j’avais un peu de mal avec les horaires.

©Parlophone Records Ltd

”I’m very bad, I just want to kill myself…”

Un jour…

Ma vie est faite de rencontres, de tournants, de hasards. Un jour, Michaël Freeman – cela ne s’invente pas – est arrivé au magasin. Je ne l’avais jamais vu. Il m’a demandé comment j’allais. Sans réfléchir, j’ai répondu : “I’m very bad, I just want to kill myself…” Je lui ai présenté des excuses de m’être ainsi livré. Je lui ai montré ce que je savais faire au piano. Il m’a proposé de prendre un verre. Je lui ai raconté ma vie. Il a persuadé le propriétaire du magasin d’instruments d’inviter un de ses amis, musicien classique. On a installé deux pianos à queue face à face. Il a joué du classique et moi, je l’ai suivi. Du Chopin. C’était magique. Michaël Freeman m’a persuadé de m’inscrire à l’université d’Oxford Brookes. J’ai été reçu à l’examen d’entrée, j’ai obtenu une bourse et j’ai étudié la musique. Je ne peux pas dire que j’ai beaucoup appris mais j’y ai retrouvé un piano et ma liberté. Parfois, à trois heures du matin, complètement ivre avec mes amis, j’allais jouer du piano dans la mezzanine. Tout le monde s’allongeait. Certains amis amenaient leurs parents. J’écrivais déjà ma musique et je faisais des petits concerts sur le côté. Mais fondamentalement, je n’étais toujours pas bien dans ma peau. Certains professeurs pensaient que j’étais arrogant, mais non, je n’étais pas bien, toujours à cause de mon enfance dans la secte. Même à l’école, j’étais très insolent et rebelle.

Petit à petit vos concerts recueillent un certain succès…

J’ai présenté mon premier vrai concert au Jacqueline du Pré Music Building. Le head du Philarmonic Building était présent. Il m’a encouragé à poursuivre. Je suis devenu résident pianiste dans un petit hôtel. Un jour, j’ai posté ma musique sur Myspace, l’ancêtre de Facebook. Une fan a réagi en écrivant : “si vous faites une chose aujourd’hui, écouter les compositions de cet homme-là”. Nick Sanders, musicien anglais, producteur, a découvert à son tour ce que je faisais et m’a envoyé un message. On s’est rencontré à Londres et il m’a proposé de me manager, à la fin de mes études à Oxford. Au début, ce fut difficile : je ne suis pas classique, je ne suis pas pop. Des petites opportunités se sont présentées. Certains ont quand même trouvé que la musique était “émotionnelle” et j’ai obtenu des contrats avec EMI pour réaliser des musiques de publicité pour Bentley Motors, Samsung Electronics, Mercedes-Benz, Giorgio Armani, Peugeot. En 2016, le morceau pour la campagne publicitaire d’Ikea a été primé. Mais en attendant, je ramais toujours.

Jusqu’à une certaine soirée organisée par Vanity fair à Londres…

La voisine de mon producteur était la rédactrice en chef de Vanity fair et cherchait un musicien pour animer une soirée très mondaine. Tout le gratin londonien était là. Ils m’ont proposé d’être la vedette musicale de ce dîner. J’étais très mal : je voyais tous ces gens se regarder, se toiser : qui est le plus riche, qui a le plus beau smoking… ? Moi, j’avais un petit costume pourri à 50 euros. Cela se voyait que je n’appartenais pas à ce monde. Au milieu du dîner, on a annoncé l’invité spécial : Jean-Philippe Riopy. J’avais des nœuds au ventre. J’ai joué et à la fin : long silence. Puis tout le monde s’est levé et m’a applaudi. À une des tables se trouvaient l’actrice Gwyneth Paltrow et son mari, Chris Martin, leader du groupe Coldplay. Je suis allé me rasseoir et suis passé près de leur table. Chris Martin m’a attrapé par le poignet et m’a dit “Merci, c’était incroyable”. Il m’a demandé de rester à sa table. Impossible pour moi, je n’étais pas à l’aise. Mais en quittant la soirée, il a retraversé la salle, est venu me saluer. Il s’est adressé à mon manager : “comment puis-je l’aider” ? Et quinze jours plus tard, mon manager m’a appris que Chris Martin m’offrait un Steinway !

Un conte de fée…

Oui, cela peut paraître incroyable mais cela s’est passé comme cela. Le problème est que je n’avais pas vraiment d’endroit où le poser. Deux ans plus tard, je l’ai installé dans mon appartement et j’y ai enregistré mon premier album en plaçant des matelas au mur. Petit à petit, je suis entré dans un nouveau monde, j’ai réalisé la musique du film “The Danish girl”. Malgré les belles choses qui m’arrivaient, je restais toujours dépressif au fond de moi. Pourtant, ma vie s’améliorait, j’étais entré dans le “gratin” musical londonien. J’adoptais le style de vie du showbiz, des soirées privées, des yachts, des avions privés. J’ai découvert un monde superficiel : on y boit, on y fume des pétards, on prend de la coke. J’ai fini par faire n’importe quoi. J’étais persuadé que le jour où je gagnerais bien ma vie, cela soignerait ma dépression. En fait, pas du tout. Ce fut la descente aux enfers. J’ai pris des antidépresseurs, j’ai vu des psys. Un jour, dans mon appartement, je me suis retrouvé à terre. J’ai eu une sorte d' épiphanie” : je me suis dit “ou tu fais quelque chose ou tu crèves”…Avec le trauma que j’avais vécu, je ne parvenais pas à être heureux.

Qui vous a sorti de là ?

Ma femme ! Grâce à elle, j’ai tout arrêté du jour au lendemain. Je suis devenu végétarien, je n’ai plus jamais bu, ni fumé. J’ai perdu les trois quarts de mes amis. Mais je n’avais pas le choix. J’ai commencé à faire du yoga chaud, à 40 degrés. Tous les jours, puis deux, trois fois par jour. J’ai jeûné, souvent. Je suis devenu très maigre, j’avais le sentiment que mes douleurs s’échappaient de moi. Mais le corps a une mémoire. J’ai eu le sentiment d’avoir une “sortie de corps”, de vivre une expérience mystique. J’ai eu très peur. Dès lors, j’ai commencé à lire des tas de livres sur le cerveau, j’avais envie de comprendre ce qui se passait en moi. J’ai découvert des études, notamment celles de Noman Doidge, psychiatre américain, spécialiste de la neuroplasticité, de la neurosciences et les livres de Stephen LaBerge. Suivant les principes de l’épigénétique, j’ai en quelque sorte reprogrammé mon cerveau. L’espoir est revenu en moi. Cela m’a beaucoup aidé, je me suis mis à méditer, j’ai trouvé cette paix incroyable, sans drogue, sans médicament. En moi, dans le moment présent.

©Parlophone Records Ltd

”Je ne pourrai jamais récupérer ma jeunesse”

Reprogrammer son cerveau, est-ce vraiment possible ?

Je l’ai fait ! Ma dépression est partie. J’ai encore quelques épisodes, mais légers et peu fréquents. Et cela, grâce à la méditation et mon style de vie. Je vis très sainement ici au Portugal et je m’entraîne à être dans le moment présent. Je médite le matin, le soir, je bouge, je marche, je commence à faire du surf…

Comment avez-vous appris à méditer ?

C’est curieux… Mais quand on me punissait dans la secte, que l’on m’obligeait à rester des heures assis sur une chaise, en réalité je finissais par méditer. J’ai retrouvé ces mécanismes qui m’avaient permis de tenir et j’y ai ajouté des techniques actuelles.

Dès lors, votre création musicale a évolué…

J’ai commencé à créer la musique qui me faisait du bien et qui pouvait aider les gens à méditer. Cette musique a été reprise par des grosses applications aux États-Unis comme “Calm”. J’atteignais enfin mon but : non pas gagner de l’argent, mais aller au bout de mon art. On dit souvent que les musiciens ont besoin de souffrir pour créer. Quand on souffre, quelque chose se passe dans notre cerveau et on finit par être dans un autre état de conscience. Moi, je cherche un “point de conscience” dans lequel j’arrête de penser. Là, il n’y a plus de peur, plus rien. Et je peux composer. C’est la porte de la créativité. J’ai créé de la musique pour accéder ce point.

Votre musique a en effet rencontré l’attente d’un nombre impressionnant de personnes en recherche de sérénité, de paix intérieure…

En janvier 2022, l’album Three of Light a atteint la première place du palmarès du Billboard américain des albums de musique classique. Il est resté pendant cent quarante semaines dans le top 10.

Autre cadeau : Lana del Rey a mis des paroles sur une de vos compositions… Comment la rencontre s’est-elle produite ?

J’ai reçu un email. Elle avait écouté ma musique et l’aimait. Elle a posé sa voix dessus. J’ai accepté. Mais depuis la sortie de sa chanson, on ne s’était toujours pas rencontrés : nous nous sommes vus début juillet pour la première fois lors du festival British Summer Time (BST) à Hyde park où elle m’avait invité. D’autres grosses pointures m’ont aussi proposé des projets. Je ne cherche ni la richesse ni la gloire. Je veux donner de l’amour à travers ma musique. Qui touche l’âme. Mais ma priorité, c’est ma famille : mes enfants passent toujours avant tout. Mais moi, je ne pourrai jamais récupérer ma jeunesse.

Pourquoi, depuis peu, acceptez-vous de raconter votre histoire, si longtemps tue ?

Ce n’est pas du marketing. Je veux attirer l’attention des gens qui sont tentés de se convertir dans des sectes. Je veux les aider, leur donner de l’espoir. Ce que je fais, n’importe qui peut le faire. On peut toujours s’en sortir. C’est le sens du mot Thrive, le titre de mon dernier album : quand vous galérez, il y a un moment où vous avancez avec vos faiblesses. C’est une bataille pour un monde meilleur… Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale aujourd’hui. Je ne dis pas aux gens ce qu’il faut faire : je partage mon histoire pour inspirer les gens.

Est-ce une question de talent ?

C’est le travail qui compte. C’est ce qui est à l’intérieur de nous. Ce ne sont pas les paillettes. Il nous faut des valeurs, de l’éthique, de la morale, des règles. Or j’ai le sentiment que le monde part n’importe où.

Avez-vous des nouvelles de votre famille ?

Aujourd’hui, oui. Tout le monde est sorti. Ma mère a failli mourir. Elle gardera toujours des séquelles. À présent, elle fait de son mieux. Elle a retrouvé une forme d’équilibre. Mes frères et sœurs vont bien aussi.

Comment vous ressourcez-vous ?

Grâce à la méditation et ma famille, ma femme et mes enfants. Et la musique bien sûr.

En qui, en quoi croyez-vous ?

Je crois en la nature. En un système de conscience : certains l’appellent Dieu. Je sais que plus je donne à la vie, plus elle me le rend.

Pensez-vous à la mort, parfois ?

Pour moi, elle n’existe pas. La mort, c’est : je quitte mon corps physique et je continue…

Qu’y a-t-il après la mort ?

Il doit y avoir d’autres expériences, ailleurs.

Qu’est-ce qui vous a construit ?

L’espoir. Je veux ne jamais compromettre mon intégrité.

Êtes-vous un homme heureux ?

Comblé.

------------------------------------------------------------

Du côté de chez Proust

Quelle est votre vertu préférée ? Être positif.

La qualité que vous préférez chez un homme ? L’honneur.

Chez une femme ? La féminité.

Votre principal défaut ? Perfectionniste.

Votre principale qualité ? Perfectionniste.

Votre rêve de bonheur ? Je le vis.

Quel serait votre plus grand malheur ? Je ne veux pas le dire. Par superstition.

Votre auteur préféré ? J’ai adoré le livre “My big toe” de Thomas Campbell

Votre compositeur préféré ? Difficile d’en donner un… les autres seraient jaloux !

Qu’est-ce que vous détestez par-dessus tout ? L’injustice.

Quel est le don que vous auriez aimé avoir ? Pouvoir voler, physiquement.

Comment aimeriez-vous mourir ? Dans mon sommeil, dans ma maison, à côté de mon piano.

Quelle est la faute, chez les autres, qui vous inspire le plus d’indulgence ? L’inconscience.

Avez-vous une devise ou une phrase qui vous inspire ? Vis le bonheur et le moment présent.