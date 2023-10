L’attaque surprise de la Coordination des Mouvements Palestiniens de Gaza, notamment le Hamas et le Jihad Islamique, en territoire israélien, le 7 octobre 2023, a pris tout le monde de court. La sidération est totale à l’étranger, mais aussi en Israël. Pourtant le Hamas n’était pas avare en avertissements. Considérant leur armée invincible et leur territoire inexpugnable, les services secrets israéliens prenaient ces avertissements pour des “fanfaronnades” destinées à la consommation intérieure.

Pourtant, tout laissait présager l’embrasement. L’occupation israélienne perdurait (depuis 1967) et la colonisation se poursuivait sans répit (700.000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est). Le territoire palestinien était annexé de facto à plus de 62 %, fragmenté en une multitude d’enclaves déconnectées. La Bande Gaza (365 km2 et 2 millions d’habitants) assiégée depuis 2007, était devenue une prison l’air libre, et déclarée inhabitable par les Nations Unies. La communauté internationale fermait les yeux sur la politique coloniale d’Israël sans broncher, ou se contentait de condamnations rhétoriques. Malgré ses violations systématiques du droit international et des Droits de l’Homme, dénoncées par toutes les organisations internationales, Israël continuait à bénéficier d’une impunité automatique, d’une indulgence de principe.

À lire aussi

Il n’est donc pas étonnant si la promesse de paix s’est évaporée. Le “Processus de paix” est mort et enterré. La solution “des deux États” est devenue un mantra des chancelleries occidentales alors qu’elle est devenue une “chimère politique” et une “impossibilité géographique”.

Tout cela n’a fait que renforcer en Israël les éléments les plus extrémistes, dont le gouvernement actuel dirigé par B. Netanyahou, est l’incarnation. Auparavant, les dirigeants israéliens prétextaient qu’ils voulaient la paix, mais qu’il n’y avait pas de “partenaire palestinien avec qui négocier”. Aujourd’hui, le discours officiel israélien se fait plus tranchant, plus net : “le peuple palestinien n’existe pas” (Ministre Smotrich), “la Palestine est une fiction” : c’est “Eretz Israël”, c’est “la Judée et la Samarie” c’est “notre Terre promise”.

Face à l’incurie de l’Autorité palestinienne de Ramallah forcée par ses donateurs occidentaux à “coordonner sur le plan sécuritaire avec Israël” et à jouer le rôle de “gendarme supplétif”, face à ce que les palestiniens appellent le “lâchage” et la “trahison” de certains pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec l’État d’Israël,, et face à la passivité, voire la complicité, des pays occidentaux, surtout les États-Unis, Les Palestiniens se sont sentis abandonnés à leur sort.

Tout cela a renforcé en Israël le sentiment d’impunité. L’armée israélienne multipliait les incursions à Jénine, à Naplouse, a Toutkarem et dans les camps de réfugiés, de jour comme de nuit : 250 jeunes palestiniens sont abattus depuis janvier 2023. Enhardis par des ministres extrémistes tels que Smotrich et Ben Gvir, les colons, à leur tour, multipliaient les razzias dans les villages palestiniens, comme à Huwwara. Tandis que les ultra-orthodoxes juifs pénétraient, en grand nombre, sur l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem-troisième lieu Saint de l’Islam- protégés par l’armée israélienne, et annonçant, à grand fracas, la reconstruction prochaine du “Temple Juif”.

Le Hamas a averti : Al-Aqsa (la Mosquée de Jérusalem) est une ligne rouge. Ce n’est pas par hasard si l’attaque surprise du 7 octobre a été appelée “le déluge de l’Aqsa”.

Depuis 2007, Gaza a fait l’objet de 4 offensives israéliennes, la dernière en 2021. Elles ont fait des dizaines de milliers de morts et de blessés. Le Hamas et ses alliés ne peuvent plus encaisser les coups sans les rendre : il y va de leur crédibilité en tant que mouvements de “résistance véritable” comme ils se présentent. Ils ne peuvent plus se contenter de gérer les affaires quotidiennes d’un territoire misérable où 75 % des jeunes sont au chômage et 80 % des enfants souffrent de troubles post-traumatiques.

Pour comprendre le “timing” de l’attaque du 7 octobre, il faut revenir aux causes profondes (la perpétuation de l’occupation et de la colonisation israéliennes) et les facteurs déclencheurs (l’aggravation de la répression israélienne avec le gouvernement actuel d’Israël, les provocations des juifs ultra-orthodoxes, les exactions des colons, et la détention de plus 4500 détenus palestiniens dont les conditions de détention se sont détériorées).

Pour Hamas, il était important de briser le mythe de l’invincibilité israélienne, de semer le trouble dans la société, de provoquer un choc, et peut-être de rappeler aux États arabes (notamment à ceux qui s’apprêtent à normaliser leurs relations avec l’occupant israélien), à Israël même et aux pays occidentaux que la région du Moyen-Orient ne pourra vivre en sécurité et en paix, tant qu’il y a un peuple enchaîné et martyrisé et souvent diabolisé qu’est aujourd’hui le peuple palestinien. Comme tous les peuples du monde, ce peuple aspire à la vie et à la dignité. Car les peuples ne meurent pas de faim, mais d’humiliation.