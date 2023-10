L’année dernière, l’Union Européenne a décidé de renouveler son initiative pour “soutenir l’adaptation durable et efficace des systèmes d’éducation et de formation des États membres de l’UE à l’ère numérique”. Dans cette perspective, la Wallonie a décidé de la mise en place du projet École Numérique 2021 qui vise à encourager l’accompagnement des projets d’enseignement numérique pour les écoles qui n’ont pas encore emboîté le pas. Ce projet s’inscrit dans la perpétuation de la trajectoire prise par la Wallonie : Celle d’aller vers l’école du numérique. L’absence d’un véritable débat sur cette transition est selon moi problématique et ce pour différentes raisons.

J’ai 24 ans et j’ai fait toutes mes années à l’école dans l’enseignement francophone en Belgique. Aujourd’hui, je suis assez étonné de remarquer que des petites-cousines et des petits-cousins ont accès de plus en plus tôt à des outils numériques pour leur apprentissage. L’argument est clair ; il serait malhonnête de ne pas éduquer nos enfants aux technologies du numérique et c’est par ailleurs un moyen formidable pour que l’élève ait un feed-back direct sur ce qui pose problème. La feuille de papier et le crayon, sont laissés de côté, au profit de la tablette : le devoir est présenté dans un environnement récréatif et donc très attractif pour l’enfant qui finit très vite par perdre sa concentration en cliquant un peu n’importe comment pour récupérer la “récompense”, à la fin de l’exercice.

D’une part, est-ce un bon exemple de montrer, même à de jeunes enfants, que les problèmes peuvent être systématiquement résolus de manière ludique ? Y a-t-il des preuves que l’enseignement numérisé donne des meilleurs résultats que l’enseignement “classique” ? Aujourd’hui, aucune étude n’a pu démontrer que les performances scolaires des élèves étaient meilleures lorsque leur enseignement se trouvait numérisé. D’ailleurs, la tendance est plutôt l’inverse : une enquête du programme PISA a montré que la compréhension des élèves était beaucoup moins efficiente lorsqu’ils avaient un accès trop important à l’ordinateur. En effet, le côté trop interactif des leçons est une porte ouverte à toutes sortes de distractions et donc contreproductif.

D’autre part, légitimer les objets connectés pour motiver des élèves à faire leur travail ne fait qu’augmenter leur dépendance aux écrans et cette motivation se transforme bien souvent en un asservissement. À l’heure où ils sont de plus en plus présents dans notre quotidien (et de plus en plus tôt), on peut légitimement se demander s’il est indispensable d’allonger le temps que les enfants passent devant les écrans. À ce titre, une étude publiée par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Alimentation, Travail et Environnement, France) en 2016 a permis de tirer des conclusions plutôt alarmantes : les radiofréquences ont des effets beaucoup plus néfastes sur les enfants que sur les adultes du fait que leurs tissus ne sont pas encore assez développés et ils impactent leurs fonctions cognitives comme leur mémoire au travail.

Durant la crise du Covid, les cours à distance et ensuite hybrides ont mis en évidence les inégalités présentes dans le système scolaire : les élèves ne bénéficiaient pas tous d’un environnement adapté pour suivre les cours en ligne. Il est clair qu’un avenir de l’enseignement où les professeurs apparaîtraient seulement comme des “coaches numériques” n’est pas une solution pour y remédier. Pis, l’on exacerberait une ghettoïsation, où les personnes les plus défavorisées n’auraient d’autre choix que de laisser leurs enfants dans l’enseignement public tout digital et le fait d’avoir un professeur en permanence face à ses élèves deviendrait un privilège réservé à une certaine élite que seuls les plus aisés pourraient se permettre. À ce titre, dans l’État du Kansas aux États-Unis, de plus en plus d’écoles des milieux défavorisés se tournent vers des plateformes numériques développées par la Silicon Valley pour assurer l’enseignement malgré une pénurie de professeurs. Chez nos voisins néerlandais, on a vu émerger des écoles “Steve Jobs” où les manuels sont justement délaissés pour des tablettes : plongés en permanence dans un environnement virtuel, les enfants sont libres de choisir quand ils veulent travailler. Au travers des MOOC (massive online open courses), les élèves sont plutôt livrés à eux-mêmes et à nouveau, des études ont bien prouvé que l’on intègre beaucoup mieux un sujet en interagissant avec une personne physique que face à une vidéo. En outre, à l’heure où l’école doit éduquer la génération de demain aux problématiques écologiques et climatiques, est-il vraiment cohérent de banaliser la consommation de ces objets connectés dont nous connaissons les impacts environnementaux dus à l’extraction gourmande en ressources minérales mais aussi la pollution liée à leur fonctionnement.

Mon but n’était pas ici de faire le réquisitoire contre le numérique, dont les bénéfices sont indiscutables, mais plutôt d’amener à réfléchir sur l’école de demain. Alors que nous entrons dans l’ère numérique avec zèle et anticipation, nous devons également assumer la responsabilité de questionner, d’analyser et de critiquer les transformations qui sont apportées au système éducatif. Plutôt que de foncer, tête baissée, vers l’innovation technologique à tout prix, investissons dans des débats constructifs et des recherches approfondies pour façonner l’éducation de demain. Ainsi pourrons-nous nous assurer que les enfants apprennent non seulement à utiliser la technologie, mais aussi à réfléchir de manière critique, à résoudre des problèmes de manière créative et à s’adapter à un monde en constante évolution. C’est en choisissant cette voie nuancée que les générations futures seront préparées à prospérer dans l’ère numérique tout en préservant les valeurs fondamentales du système éducatif.