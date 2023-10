Au petit matin du 2 septembre, Conner Rousseau, en état d’ébriété profond dans un café à Saint-Nicolas, a lancé des propos racistes à des policiers. Il leur a conseillé d’utiliser leurs matraques contre des Roms, “ces hommes bruns”. Rousseau, tout en disant qu’il ne se souvenait de rien, a compris tout de suite les répercussions possibles de ses paroles. Ainsi, a-t-il contacté le chef de la police pour éviter qu’un procès-verbal ne soit dressé. En outre, il a pu faire interdire par un juge des articles de presse concernant ses propos dans une décision judiciaire incompatible avec l’article 25 de la Constitution interdisant la censure préventive. Toutefois, le contenu de ses paroles étant devenu public, le président de Vooruit n’avait pas d’autre choix que de s’excuser, ce qu’il a fait de façon peu convaincante, citant des circonstances atténuantes pour lui-même, dont son état d’ivresse et la situation difficile dans certains quartiers de Saint-Nicolas.

Conflit entre grands principes moraux et opportunisme électoral

Normalement dans ces circonstances, un président de parti combattant le racisme et la discrimination aurait dû démissionner. Mais Monsieur Rousseau ne l’a pas fait et conserve le soutien de son parti. Comment l’expliquer ? Il s’agit d’un conflit entre les grands principes moraux et l’opportunisme électoral. Rousseau, depuis qu’il est devenu président en 2019, a su faire monter Vooruit dans les sondages, où il se situe désormais avec 15 ou 16 % des voix en troisième position en Flandre, relativement loin derrière le Vlaams Belang et la N-VA. Mais en réalité, dans le contexte belge, son parti est devenu le premier parti du nord du pays, le Vlaams Belang étant exclu de toute participation à un gouvernement fédéral et la N-VA, prônant une forme de confédéralisme que les partis francophones rejettent, n’est pas incontournable. C’est une position de force que les socialistes flamands n’ont jamais eue dans leur histoire, et ceci après des années difficiles sous la présidence de Bruno Tobback ou encore John Crombez.

Les trois techniques de Conner Rousseau

Pour obtenir ce résultat, Conner Rousseau s’est servi de trois techniques. D’abord il y a le culte de la personnalité. Monsieur Rousseau est une vraie vedette, inspirant beaucoup de jeunes. Son style décontracté, l’élaboration parfaite de son image de marque et son accessibilité dans les médias sociaux expliquent cette réussite. Ensuite, malgré son jeune âge, il a introduit une grande discipline interne au sein de son parti, véritable coup de force car allant à l’encontre de la tradition des socialistes flamands. Enfin, et c’est sans doute l’élément le plus important, il a repris certains thèmes de droite, sur l’emploi par exemple, mais aussi sur les problèmes de société. D’où la fameuse phrase : “Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus je ne me sens pas en Belgique.” Propos discutables, certes, mais jusqu’à il y a peu Rousseau a toujours su éviter le racisme ouvert.

”Il a osé dire ouvertement ce que beaucoup de gens pensent”

Les mots que le président a prononcés à Saint-Nicolas placent les socialistes flamands devant un dilemme. Ils savent très bien que ce que Conner Rousseau a dit est inadmissible et n’a pas de place dans un parti respectable. Mais ils réalisent aussi que, sans Rousseau, le capital électoral récemment accumulé risque de disparaître dans les mois qui précèdent les élections. La tension entre la moralité et l’opportunisme électoral atteint son point culminant dans l’idée suivante : il est possible que les propos racistes de Rousseau lui donnent des voix supplémentaires. Certes, d’aucuns prendront leurs distances avec Vooruit, dont certains électeurs traditionnels, mais un autre groupe, sans doute plus important, appréciera en silence que Rousseau “a osé dire ouvertement ce que beaucoup de gens pensent”. Il faut attendre les sondages, mais il est tout à fait possible que les propos de Rousseau favorisent la position électorale de Vooruit.

Disparition du cordon sanitaire autour du Vlaams Belang ?

Cependant, un autre problème se dessine. Si Rousseau semble toujours être en mesure de conduire son parti à un succès électoral, par ricochet Vooruit perdra toute légitimité dans les discussions politiques sur le racisme et l’exclusion. À terme, les paroles du président risquent d’accélérer la disparition du cordon sanitaire autour du Vlaams Belang, un cordon déjà désapprouvé par la majorité des Flamands. Il se peut très bien que ce soit finalement un politique de gauche qui se trouve à la base de la fin du cordon. Parfois, c’est l’ironie de l’histoire.

