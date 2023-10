L’indispensable réforme du système monétaire international

Reconnaissons-le d’entrée de jeu, l’économie mondiale est dans l’impasse. Les besoins qui résultent du changement climatique, des atteintes multiples à l’environnement, des menaces de pandémies, du poids insupportable de la dette de beaucoup de pays, de la progression démographique et des ravages créés par les conflits en Ukraine, au Soudan, en Éthiopie et, ces derniers jours, en Arménie et en Israël, parmi tant d’autres, bouleversent les équilibres financiers envisagés lors des grandes conférences internationales récentes et aggravent les fractures du système financier international.

Face à une indisponibilité des ressources nécessaires

Nous devons reconnaître que les ressources nécessaires pour faire face aux besoins les plus prioritaires ne sont guère disponibles même si l’on compte sur la mise en œuvre intégrale de décisions qui viennent d’être prises ou qui devraient l’être au lendemain de la conférence de Marrakech et des travaux du Sommet de Paris en juillet 2023. En un mot, l’équation fondamentale de l’équilibre économique mondial ne se boucle pas ! Nous ne pouvons nous résigner à cet état de choses : il annonce un avenir inacceptable, il nourrit l’inquiétude voire la révolte de la jeunesse mondiale, menacée d’un avenir d’inégalités croissantes et de pénuries indignes de l’homme d’aujourd’hui. La communauté mondiale doit donc prendre sans délai une initiative majeure, tout en œuvrant au rétablissement de relations pacifiques et de confiante coopération entre les pays.

Un des éléments centraux de cette initiative devrait être la réforme du système monétaire international (SMI). De nombreux travaux, y compris l’Initiative du Palais-Royal de 2011 (1), ont été conduits dans ce sens ces dernières années. Ils ont conduit à l’adoption de quelques mesures fort utiles, mais limitées. Même si le climat actuel de confrontation entre les principaux partenaires n’est guère favorable aux discussions en profondeur, rien ne nous empêche d’identifier, pour le moment où les circonstances deviendraient plus propices, ce que devraient être les piliers essentiels d’un Fonds Monétaire International (FMI) radicalement rénové pour faire face aux enjeux de l’avenir.

Une plus grande équité dans le fonctionnement du FMI

La révision des quoteparts devrait garantir une représentation de chaque pays membre correspondant plus équitablement à sa réelle importance économique. C’est la première revendication de la Chine et des autres pays émergents, dont les quoteparts sont largement sous-évaluées par rapport à celles des États-Unis (17 %) et des autres pays industrialisés. Le même principe devrait s’appliquer à la composition du conseil d’administration du FMI. La majorité requise de 85 % pour les décisions importantes, qui assure aujourd’hui un pouvoir de veto des États-Unis (et des pays européens s’ils votent unanimement) pourrait être réduite à 75 % ou 70 %, ainsi que l’avaient proposé unanimement les auteurs de l’initiative du Palais Royal (y compris Paul Volcker, ancien Président de la Federal Reserve)

Le souci de justice devrait s’appliquer aussi au statut des droits de tirage spéciaux (DTS) et conduire à corriger leur distribution. Ce besoin a été reconnu depuis longtemps. La dernière allocation de 650 milliards de DTS, décidée en 2021 suite à la crise du COVID, a reproduit à plus grande échelle le système appliqué après la dernière crise financière, en allouant ces DTS proportionnellement à la taille des quoteparts, soit très généralement aux pays qui en avaient le moins besoin. Depuis lors, toutefois, une des mesures les plus novatrices des derniers mois a eu pour objet de corriger le mode de distribution actuel. Le dispositif envisagé invite les pays qui ont bénéficié jusqu’ici des plus importantes allocations à en donner une fraction aux pays les plus pauvres. Cette décision – si elle est effectivement mise en œuvre – constituerait une réelle avancée. Le G20 pourrait décider que chaque fois qu’il ferait procéder dans l’avenir à une nouvelle allocation, un pourcentage (de l’ordre de 20 % de celle-ci) soit destiné à abonder les allocations insuffisantes des pays les plus pauvres. Ainsi au fil des allocations ultérieures, une des conséquences les plus aberrantes et injustes du régime actuel serait progressivement corrigée.

Une plus grande équité est aussi requise en ce qui concerne la surveillance par le FMI des politiques économiques de ses membres. Celle-ci parvient à s’exercer fermement sur les pays qui ont recours à ses financements, mais les pays en situation de paiements extérieurs excédentaires ou dont l’influence est systémique se permettent trop souvent de l’ignorer. Il est essentiel de corriger cette anomalie. S’exerçant par priorité, avec une particulière attention, sur ces quelques grands pays, cette surveillance devrait porter particulièrement sur le niveau des réserves extérieures qui, dans un grand nombre de cas, excède largement les niveaux raisonnables. Il en résulte une stérilisation déplorable d’une fraction de l’épargne mondiale dans des placements à court terme asséchant ainsi un montant non négligeable de l’épargne mondiale et réduisant notre aptitude collective à faire face aux besoins incompressibles de nos sociétés. En contribuant à corriger cela, cette surveillance plus équitable renforcerait de façon significative le Fonds au service de la croissance et de la stabilité financière globale.

Un mandat adapté aux besoins de l’économie du XXIe siècle

Le mandat du FMI devrait inclure explicitement une surveillance effective des mouvements de capitaux, qui dans un monde désormais hautement financiarisé, influent davantage les taux de change et la situation macroéconomique que les échanges commerciaux.

Une deuxième priorité serait la mise en place d’une évaluation régulière et d’une gestion coopérative de la liquidité globale par le FMI et les principales banques centrales, de manière à prévenir les crises et à éviter de nouvelles fractures du système financier mondial. Dans ce contexte, le développement du marché des DTS pourrait devenir un outil essentiel de régulation de la liquidité. Le FMI émettrait cette monnaie en cas de pénurie de liquidités et en retirerait de la circulation en cas de surabondance, jouant au plan mondial le rôle dévolu au plan national aux banques centrales. Cette réforme serait particulièrement bienvenue à un moment où la conjoncture monétaire mondiale est caractérisée par la dichotomie entre la surabondance de liquidités et l’insuffisance de l’épargne longue.

Il conviendrait de reconnaître en droit, dans les statuts du FMI, le rôle de prêteur de dernier ressort qu’il a exercé de fait en plusieurs occasions récentes. Cette reconnaissance donnerait aux pays menacés de fluctuations aberrantes des mouvements de capitaux l’assurance d’être protégés, sans avoir à accumuler un montant excessif de réserves faiblement productives. Ceci supposerait aussi un accroissement du volume des ressources mises à la disposition du FMI, car leur taille actuelle est manifestement trop limitée par rapport aux sommes qu’il aurait à mobiliser si plusieurs pays de grande taille venaient à se trouver en difficulté. Enfin, il faudrait introduire dans les statuts du FMI une disposition reconnaissant explicitement le statut de monnaie commune internationale du DTS et, au passage, en modifier son appellation bureaucratique pour qu’il soit partout compris comme la monnaie du monde.

Renforcer la gouvernance financière et monétaire mondiale

Pour assurer au FMI plus de légitimité démocratique, il faudrait renforcer le rôle du Comité monétaire et financier international, composé des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales des vingt-quatre pays siégeant à son conseil, tandis que les administrateurs, qui composent actuellement ce conseil et ont un profil de fonctionnaires ou de techniciens envoyés par leurs pays respectifs, en prépareraient les ordres du jour et les décisions.

Compte tenu du rôle d’orientation de l’ensemble des institutions financières mondiales dont dispose maintenant le G20, il serait souhaitable de revoir sa composition pour le doter, lui aussi, d’une représentation réellement universelle et équitable de tous les pays dans les instances d’élaboration et de mise en œuvre des stratégies mondiales. Aujourd’hui, en effet, il ne représente légitimement que ses seuls membres : un groupe, certes, de pays important, mais dont le nombre reste limité et au sein duquel les plus pauvres sont absents.

Si elles étaient mises en œuvre, ces différentes propositions permettraient à la communauté internationale de disposer enfin d’une institution monétaire mondiale de plein exercice, plus efficace, travaillant en étroite coopération avec les autres organisations multilatérales, émettant une monnaie commune et dotée de l’autorité nécessaire au service de la stabilité et du développement économique, social et écologique de la planète. Bien des dangers seraient alors conjurés et le monde pourrait préparer sous de meilleurs augures l’avenir des prochaines générations.

(1) Jack T. Boorman and André Icard, ed. , Reform of the International Monetary System, the Palais Royal Initiative, SAGE, 2011