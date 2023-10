Nous rédigeons cette carte blanche en tant que pasteures protestantes. Nous souhaitons prendre la parole pour dénoncer, comme citoyennes et à partir de notre foi chrétienne, une situation qui nous apparaît dramatique et qui demande une réaction de la part de tous les acteurs de la société, à l’instar du milieu associatif, des magistrats ou encore plus récemment des universitaires. Nous souhaitons joindre nos voix aux leurs.

Parmi les piliers qui fondent notre démocratie, il y a nos valeurs humanistes et notre système judiciaire, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme est l’héritière. Les deux premiers articles de ce texte fondateur stipulent que “tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. […] Il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante”.

Depuis plusieurs années pourtant, nos valeurs humanistes se noient au fond de la mer Méditerranée, aux côtés d’hommes, de femmes et d’enfants, qui ont commis le crime de se déplacer. Il nous restait le droit… Mais depuis quelques mois, l’État belge a décidé qu’il ne respecterait plus la loi.

Du devoir de loger bafoué vers l’indifférence au drame

Rappelons que le gouvernement est en devoir, au regard du droit international, de loger, de nourrir et d’offrir des soins aux personnes déposant une demande d’asile dans notre pays. Dans les faits, en Belgique, des milliers de personnes sont renvoyées à la rue, une fois leur demande enregistrée. Depuis janvier 2022, l’État belge a ainsi été condamné 7 000 fois par les tribunaux du travail et 1 132 fois par la Cour européenne des droits de l’homme. Le gouvernement n’a ni daigné assumer les astreintes, ni changé sa ligne politique, au point que les magistrats de Bruxelles sont sortis de leur devoir de réserve en 2022, pour alerter la population sur ce qu’ils estiment être la fin de l’État de droit. Est-ce que nous prenons la mesure de la gravité de cette réalité politique belge ?

Dernièrement, nous avons encore franchi une étape : la secrétaire d’État a décidé, de manière totalement discriminatoire, que les hommes seuls ne seraient plus pris en charge par le réseau Fedasil. Il s’agit d’une mesure qui va à l’encontre de toutes nos lois et de toutes nos valeurs. Le Conseil d’État belge, rempart contre les décisions administratives abusives de nos autorités, a suspendu ce décret de Nicole de Moor. La secrétaire d’État à l’asile et à la migration a décrété qu’elle maintiendrait cette mesure pourtant illégale, assurant “qu’elle n’a pas le choix”. 30 experts universitaires ont tiré la sonnette d’alarme : c’est un “viol de la démocratie”, car si l’État ne respecte plus la loi, nous n’avons plus aucun garde-fou contre toute autre décision à l’encontre des citoyens et de la démocratie.

La presse relaie l’excuse de Nicole de Moor d’un manque de places pour accueillir ces hommes. C’est ignorer le travail considérable des acteurs de terrain, qui ont œuvré, en plus d’assumer l’urgence de la situation dans nos rues, à proposer des solutions constructives, concrètes et réalistes au gouvernement. 56 acteurs sociaux ont cosigné une proposition à l’attention du Premier Ministre, Monsieur Alexander De Croo, concernant la sortie de crise de l’accueil des demandeurs de protection, le 13 septembre 2022. Ce document n’a jusqu’à aujourd’hui pas été pris en compte.

Il y a, derrière ce débat, une réalité dramatique sur le plan humain que nous ne devons pas cesser de dénoncer et à laquelle nous ne pouvons pas nous habituer. Nos scrollings des fils d’actualité nous poussent irrévocablement vers l’indifférence, la quantité d’informations à traiter devenant toujours plus massive. Le sociologue et théologien Jacques Ellul avait pressenti cette évolution, déclarant en 1948 : “L’homme moderne, saisi dans un flot d’images invérifiables, ne peut absolument pas les maîtriser car elles ne sont pas coordonnées, les nouvelles succédant aux nouvelles, sans répit” (1). Il en résulte que des faits tragiques, bien réels, sont invisibilisés au milieu du flux incessant de données nous parvenant.

Nous ne pouvons nous empêcher de nous dire que derrière les nouvelles qui s’accumulent, et qui finissent par devenir banales, se joue aujourd’hui un crime que l’histoire finira par nommer.

La frontière la plus meurtrière du monde

Aux portes de l’Europe, des personnes fuyant la guerre ou une misère endémique meurent noyées par milliers chaque année, dans cette même eau qui attire les vacanciers européens en quête de rafraîchissement. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que 24 871 migrants ont péri ou ont disparu en Méditerranée depuis 2014, mais le nombre réel serait encore plus élevé. Ces migrants embarquent sur des coquilles de noix, et meurent à quelques kilomètres de la côte… Cette réalité a pris une ampleur telle, que la frontière européenne est devenue la plus meurtrière au monde, selon l’ingénieur de recherche au CNRS Nicolas Lambert.

Ce sont les survivants de cette traversée létale qui parviennent sur notre terre européenne. Ceux qui arrivent par la Grèce sont acheminés généralement vers le camp de rétention insalubre de Moria, interdit à la presse depuis les accords avec la Turquie en 2016, qui autorisent à y renvoyer des migrants. Nous pouvons également évoquer l’île de Lampedusa, où 6 800 personnes sont en attente sur une île de 20km2, laissant la population sur place démunie face à de tels besoins humanitaires… Le sort de ces oubliés dépend d’une politique européenne protectionniste dont les conséquences peuvent être qualifiées d’inhumaines.

Les plus chanceux arrivent jusque dans nos villes, endeuillés, épuisés par cette route migratoire tragique. Depuis des mois, à Bruxelles, des Burundais, Syriens, Afghans, dont la situation catastrophique du pays d’origine n’est plus à démontrer, se voient refuser leurs droits fondamentaux.

Nous voulons exprimer notre soutien à tous les acteurs de terrain, à bout de souffle, qui compensent les lacunes de la politique actuelle depuis maintenant plusieurs années, et nous voulons exiger, haut et fort, que l’État respecte la loi.

C’est notre humanité qui est en jeu

Les églises chrétiennes ne peuvent rester silencieuses face à ce drame qui se déroule sous nos yeux. Dans la foi chrétienne, s’ancre la conviction profonde que chaque vie humaine est précieuse. Le soin aux plus vulnérables est omniprésent dans les textes bibliques, qui font aussi partie de notre patrimoine. Dans un texte prophétique de l’ancien testament, l’auteur s’exclame : ce qui plaît à Dieu, n’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ? Alors ta lumière éclatera comme l’aurore (Ésaïe 58, 7-8).

N’y a-t-il pas une lumière éclatante, comme le dit ce texte biblique, dans les quartiers, les villes, les pays où des personnes, venant de tous les arrière-plans convictionnels, ont fait preuve d’accueil et d’humanité envers les plus vulnérables ? Comment nous souvenons-nous aujourd’hui de ceux qui ont lutté pour les droits civiques ? De ceux qui ont marché pacifiquement aux côtés de Gandhi, pour affirmer la dignité d’un peuple exploité ? Comment nous souviendrons-nous de ceux qui ont distribué des bouteilles d’eau sur l’île de Lesbos, de ceux qui ont hébergé des migrants à Bruxelles, malgré une opposition politique et une opinion publique hostile ?

La manière dont nous traitons les plus pauvres et les plus défavorisés de nos villes n’est-elle pas un indicateur de notre humanité ? Le philosophe politique américain John Rawls arrivait à la même conclusion, par un autre biais. Il suggérait, pour imaginer une société idéale, de se placer derrière un “voile d’ignorance” : ceux qui établissent les conditions de vie des différents membres de la société devraient ignorer la place qui sera la leur en son sein : un homme, une femme, un enfant, un citoyen natif, un étranger, un riche ou un pauvre, un homme libre ou un prisonnier. En nous prêtant à cet exercice de pensée, nous optimisons spontanément les conditions de vie des plus démunis, au cas où cela tomberait sur nous. L’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt l’exprime encore ainsi :

”Où avons-nous puisé l’illusion que nous échapperons toujours aux massacres, aux tueries, à l’arbitraire, à la force barbare ? Cette illusion nous rend égoïstes, suspicieux envers celui qui vient d’ailleurs – il nous dérange au lieu de nous mobiliser ! Cette illusion entame notre humanité”.”

Battons-nous ainsi, coûte que coûte, afin de lutter contre la banalisation d’une tragédie silencieuse insoutenable. Engageons-nous. Interpellons nos politiques pour préserver la démocratie, héritage précieux mais fragile, et œuvrons pour continuer d’insuffler l’esprit de fraternité, indispensable à la construction d’un avenir digne.

(*) Cosignataires : Yves Seymoens, pasteur ; Luc Torrini, pasteur ; Sylvie Vandevoorde, professeure de religion protestante, Yves Gabel, pasteur ; Bernard Coyault, doyen de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante ; Nathan Torrini, directeur de Serve the city Belgique asbl ; Léo Lehmann, traducteur en théologie ; François Choquet, pasteur ; Yann Gabel, pasteur ; Sandrine Boni, pasteure ; Michel Gazon, pasteur ; Bâtir le bien commun, collectif chrétien engagé dans les luttes sociales ; Claude Vilain, pasteur et auteur ; Chris Guichot de Fortis, directeur de L’Olivier 1996 asbl ; Gayl Russel, présidente de la Community Kitchen ASBL ; Ricky Venter, pasteur ; Natalia Venter, pasteure ; Eveline van de Lagemaat – van Luik, aumônière protestante en centres fermés ; Frank Estiévenart, major de l’Armée du Salut ; Pierre Osselaer, de l’Association baptiste ; Roger Lefèbvre, pasteur ; Françoise Amette, aumônière protestante ; Rose Maurer, responsable de Serve the city Wavre ; Frédéric Rottier, directeur du Centre Avec ; Simon-Olivier de Montpellier, rédacteur en chef de la revue En Question.

(1) ELLUL Jacques, Présence au monde moderne, Lausanne, Presses Bibliques Universitaires, 1988, p. 94.