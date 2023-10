Monsieur le Bâtonnier, Chers et honorés Confrères,

Les soussignés sont membres de l’Ordre français des avocats de Bruxelles. Nous vous adressons cette lettre ouverte, en nos titres et qualités, pour exprimer notre profonde préoccupation et notre indignation face aux événements tragiques survenus en Israël depuis le samedi 7 octobre 2023. En effet, depuis cette date, le groupement terroriste Hamas a lancé une invasion et une offensive à grande échelle depuis Gaza, forçant la frontière entre Gaza et Israël et accomplissant des opérations commandos contre les civils dans les villes et villages israéliens avoisinants.

Ces actes d’une barbarie inouïe – qui ne sont pas sans rappeler l’invasion russe en Ukraine par l’intervention de milices paramilitaires clandestines – ont causé la mort et la souffrance de centaines de civils innocents. Les actes d’exaction auxquels les terroristes se sont adonnés appellent toute notre indignation et notre condamnation.

De plus, ces attaques sapent les principes les plus fondamentaux de l’État de droit et de la démocratie, valeurs que nous, en tant qu’avocats, avons juré de protéger et de défendre ardemment.

Nous avons constaté que notre Ordre a souvent pris position sur diverses causes d’importance sociale et juridique (quelques heures après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Monsieur le Bâtonnier publiait un communiqué pour faire part de son indignation (”Situation en Ukraine – INDIGNATION”, 25 février 2022, publié sur le site du Barreau de Bruxelles)). Cependant, il nous semble que l’Ordre n’a pas encore fait de déclaration concernant les attaques terroristes contre Israël, et nous nous interrogeons sur cette absence de position, alors que les grandes démocraties occidentales ont condamné avec fermeté et sans équivoque. En tant que membres du Barreau, nous estimons qu’il est de notre devoir moral et professionnel de défendre les principes de l’État de droit, de la justice et de la démocratie, où qu’ils soient menacés. Le non-respect de ce devoir mettrait en question l’intégrité de notre profession, compromettrait la crédibilité des institutions que nous représentons et ferait naître, dans la société, un sentiment de partialité quant aux causes que nous choisirions de défendre.

Nous ne doutons pas, Monsieur le Bâtonnier, que l’Ordre français des avocats de Bruxelles réagira en condamnant ces actes de terrorisme et de violence contre des civils, bien que chaque jour qui passe rende ce silence de plus en plus lourd. Nous pensons qu’une telle déclaration renforcerait la crédibilité de notre institution et rappellerait à tous que le Barreau ne restera pas silencieux face à des attaques terribles contre des valeurs aussi fondamentales.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bâtonnier, l’expression de notre plus haute considération.

Signataires

Maître Myriam Aboaf, Avocat

Maître Typhanie Afschrift, Avocat

Maître Henri Bartholomeeusen, Avocat, ancien membre du conseil de l’Ordre

Maître Lucile Baumerder, Avocat

Maître Itsiq Benizri, Avocat

Maître Yohan Benizri, Avocat, ancien président du CCOJB

Maître Alain Berenboom, Avocat, écrivain, Prix Victor Rossel 2013

Maître Marina Blitz, Avocat, ancien membre du conseil de l’Ordre

Maître Georges-Louis Bouchez, Avocat, président du Mouvement Réformateur

Maître Jean-Christophe Brouwers, Avocat

Maître Gautier Calomne, Avocat, ancien député fédéral

Maître Sandrine Carneroli, Avocat

Maître Camille Cornil, Avocat

Maître Diane Culer, Avocat honoraire

Maître Florent Demaj, Avocat

Maître Daniel de Callataÿ, Avocat, maître de conférence à l’Université Catholique de Louvain

Maître Aymeric de Lamotte, Avocat, conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre

Maître Charles de la Vallée Poussin, Avocat

Maître Isabelle Ekierman, Avocat, ancien membre du conseil de l’Ordre

Maître Mikel Goldrajch, Avocat

Maître Steve Griess, Avocat

Maître Etienne Heilporn, Avocat

Maître Michèle Hirsch, Avocat

Maître Pascal Hollander, Avocat

Maître Matthieu Jardinet, Avocat

Maître Marc Kadaner, Avocat honoraire

Maître Claude Katz, Avocat

Maître Nicolas Kuczynski, Avocat, échevin à Rhode-Saint-Genèse

Maître Fabienne Ligot, Avocat

Maître Éric Magier, Avocat

Maître Diane Ossieur, Avocat

Maître Nathalie Penning, Avocat

Maître David Prync, Avocat, ancien président de l’UEJB

Maître Laurent Robert, Avocat

Maître Marc Snoeck, Avocat

Maître Gisèle Stuyck, Avocat

Maître Philippe Steinfeld, Avocat

Maître Eyal Stern, Avocat

Maître Philippe Szerer, Avocat

Maître Harold Vanden Berghe, Avocat

Maître Nicolas Vanderstappen, Avocat

Maître Gérard Van Den Berg, Avocat

Maître Quentin Van den Eynde, Avocat

Maître Jolan Vereecke, Avocat

Maître David Zygas, Avocat