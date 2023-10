"Comment va ta famille?”

“Ma famille de sang va bien, ma famille de cœur est otage, violée, meurtrie. Ma famille humaine est en miettes. Mon cœur est brisé, mes croyances et mon humanité sont bouleversées.”

“Comment vous dire ma peine? Je m’appelle Nehama, je vis en Belgique et je suis maman de quatre enfants. Je suis aussi directrice des programmes au Centre communautaire juif européen, et, à la suite des attentats du musée juif et de Charlie Hebdo, j’ai créé avec mon mari et des amis un projet qui rassemble des groupes de culture, de religion et de générations différentes afin de tisser de vrais liens et de déconstruire les préjugés.

Depuis samedi, je vis une autre réalité.

Au fur et à mesure que les nouvelles défilent sur les écrans, mes oreilles, mes yeux, tout mon corps, découvrent des atrocités toutes les plus innommables les unes que les autres. Je me sens paralysée, pétrifiée, sidérée, en état de choc. Je sais aussi à cet instant même que jamais plus une maman Juive n'embrassera son enfant de la même manière avant de le coucher.

Avec les jours qui passent, les voix se sont levées pour exprimer l’infamie, la barbarie et l’horreur.

Des voix qui, encore hier, critiquaient, à juste titre ou non, le gouvernement israélien, ont vite compris que l’heure était à l’unité dans la douleur. Ces voix ont compris que les attaques perpétrées par le Hamas n'étaient pas une question de territoriale, mais bien l’expression d’une obsession criminelle: l'éradication du Juif sur terre.

Les Institutions européennes, la tour Eiffel, le Bundestag, le Parlement grec et d’autres, ont tous projeté le drapeau d'Israël sur leurs édifices symboles de la nation et se sont ainsi associés à la peine d’un Israël meurtri.

Et ici en Belgique? Un silence assourdissant. Oui, quelques voix se sont levées et ont condamné, mais où est le peuple? Où sont les élus politiques? Où sont les intellectuels? Pas de Grand-Place aux couleurs bleu et blanc, pas de tweet de solidarité, de compassion, ni de “story” dénonçant l’innommable, la terreur et l’horreur.

Les jours passent et j’attends, mais toujours ce silence. Ce silence qui fait tant de bruit.

Ce silence des personnes avec qui j'ai tellement cru en un avenir meilleur, ces responsables associatifs, ces sportifs, ces leaders politiques aux couleurs rouges et aux couleurs vertes, présents lors d’un Iftar (rupture de jeûne) si courageusement organisé par le Musée juif, présents lors d’une exposition sur l’antisémitisme, presents pour soutenir et allumer une bougie de Hanouka. Ces collègues, ces amis. Où sont-ils aujourd'hui? Que font-ils? Combien de temps leur faut-il encore pour nous dire leur peine?

Combien de bon sens et de discernement faut-il pour condamner une organisation terroriste qui sème la terreur depuis 2007 à Gaza, qui interdit les élections depuis 15 ans, qui balance dans le vide les gays et les lesbiennes, qui opprime sa population, l'empêche d'émettre une opinion et de vivre librement; et qui aujourd'hui décapite, viole, martyrise, tue plus d'un millier de personnes et prend en otages 150 autres.

C’est avec notre humanité que nous avons rendez-vous

Condamner le Hamas, ce n’est pas prendre parti pour un conflit géopolitique. Condamner le Hamas ce n’est pas favoriser un peuple sur un autre. Non, condamner le Hamas, c’est faire preuve de discernement. Condamner le Hamas c’est honorer la vie humaine. Condamner le Hamas c’est faire le choix du respect de la vie sur la culture de la mort. Condamner le Hamas c’est aussi, et surtout, donner une voix, et reconnaitre la peine du peuple palestinien pris en otage par un mouvement totalitaire qui lui impose les représailles à venir.

Ne pas condamner le Hamas, c'est rater un rendez-vous avec l'histoire, c’est trahir les enfants d’Israël comme de la Palestine, les valeurs juives et musulmanes, bref notre humanité.

Car justement, au lendemain du 7 octobre, c’est avec notre humanité que nous avons rendez-vous.

“À la fin, nous ne nous rappellerons pas les mots de nos ennemis, mais le silence de nos amis” (Martin Luther King).

Alors pourquoi ce silence?

Je vous l’ai dit, je suis maman. J’ai deux garçons qui portent la kippa et depuis qu’ils sont tous petits nous sommes confrontés à des attaques, à des insultes, parce que Juifs.

Un jour, en sortant du club de piscine où les garçons apprenaient à nager, un homme est venu nous menacer de “kidnapper, et de torturer ces sales enfants juifs”. Nos garçons n'y sont jamais retournés.

Et pourtant, mon engagement pour un monde meilleur est resté mon choix assumé.

En lisant Maïmonide

Je suis croyante, je crois en l’Homme créé à l'image de Dieu. J’ai dit l’Homme, c'est-à-dire tous les humains.

Et c'est au nom de cette croyance que je donne mes tripes pour créer des ponts entre les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées et les laïcs. Pour combattre les préjugés. Pour aller à la rencontre éducative des élèves des écoles communales de Molenbeek ou d’Uccle.

Ce sont ces hommes, ces femmes et ces enfants, rencontrés sur le terrain, curieux, courageux, et dotés de tant de bienveillance qui m’ont inspirée et ont confirmé mes croyances.

Ma foi en l’Humain est une conviction, un ancrage, une raison d'être.

Ce silence la déstabilise, la remet en question, la bouleverse.

Pour continuer à vivre et à aimer, à sourire et à chanter, cette réponse, je me dois de la trouver.

C'est en lisant Maïmonide que j’ai compris.

“Ani Maamine…”: “J’y crois… Et bien qu’il tarde, j'attendrai”. Ce verset, chanté par les communautés juives depuis dix siècles qui appelle à un monde de paix, est justement un des treize principes de foi.

Selon Elie Wiesel: c’est ce “j’y crois”, cette étincelle de lumière au fond de notre âme, cette croyance profonde en un monde meilleur, qui, au-delà de l’entendement, a donné la résilience, la force, l’espoir et le courage aux Juifs du monde de transcender l’adversité des persécutions, et de continuer à s'atteler à un monde meilleur. Alors oui, moi aussi, j’y crois, et même s’il tarde j'attendrai, et… entretemps j’agis.

Mon propos n’est pas un doigt accusateur, mais est bien une main tendue, un questionnement, une quête d’espoir.

Suis-je ébranlée? Oui, comme beaucoup d’entre vous.

Et pourtant, aujourd’hui je suis convaincue que nous sommes tous des ambassadeurs de lumière et de vie, et que tant que le sang coule dans nos veines il est de notre devoir d’avoir le courage de discerner le bien du mal, d’honorer, de célébrer et d’aimer la vie, car oui: j’y crois.

Titre de la rédaction. Titre original: "Le rendez-vous manqué du 7 octobre"