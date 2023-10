En retombant cette semaine sur mon petit cahier de notes, une phrase de Saint Augustin a particulièrement résonné en moi. “Les temps sont mauvais ? Soyons bons et les temps seront bons, car nous sommes le temps”.

Les temps que nous rencontrons sont durs. La violence des actes et des propos est terrifiante. Le sens semble perdu. Les défis paraissent insurmontables. Mais se défiler n’est pas une option. Je suis de ceux qui pensent que l’on crée le monde auquel on s’attend. L’optimisme, la bienveillance et l’implication sont les forces invisibles qui façonnent notre monde de manière extraordinaire. Cela me donne un boost d’énergie et je voudrais, qu’importe le temps, le partager aujourd’hui.

Le célèbre We Want You de l’Oncle Sam pour stimuler les recrues dans l’armée américaine a fêté son centenaire et, bien au-delà de la mobilisation militaire, ce slogan reste tellement d’actualité, car les défis que nous rencontrons nécessitent une mobilisation majeure ! Qu’il s’agisse du déchirement des familles israéliennes, palestiniennes, ukrainiennes et arméniennes. Qu’il s’agisse des famines dans le monde, de la montée des extrêmes, de notre nature qui se décime. Nos défis de Terriens sont immenses et donnent le vertige. Mais ils sont aussi autant d’occasions de montrer la puissance de l’intelligence et du cœur humain. Ne rien faire, laisser dire n’apportera aucune solution. Engageons-nous à notre échelle et célébrons chaque jour nos grandes et petites actions.

Chaque jour, notre pays cultive, accueille, soigne, anime, construit, rassemble, aide et développe grâce à tant de femmes et d’hommes désireux de faire avancer les choses, chacun à leur échelle. Saluons toutes ces personnes qui améliorent le monde en s’engageant dans leur foyer, leur école, leur quartier, leur entreprise ou leur association.

L’engagement est difficile à quantifier, mais peut prendre bien des formes allant du bénévolat aux dons caritatifs, en passant par la participation à des actions communautaires ou du déploiement d’organisation ayant du sens. Dans mon quartier, Fanny œuvre jour après jour à embellir les trottoirs autour de sa maison. Jean-Michel, lui, donne son sang et ses plaquettes dès que possible. Il ne faut pas bouger des montagnes pour s’engager, toute pierre compte dans l’édifice de notre pays et chacun de nous peut choisir le type de pierre qui lui est accessible. Célébrons tous celles et ceux qui s’engagent

Pierre, Anne, François pourraient être les prénoms d’anciens professeurs ou de ceux de nos enfants. Ils sont également lauréats du Nobel de physique cette année pour leurs travaux qui nous ont permis d’ouvrir nos yeux sur des phénomènes qui étaient auparavant impossibles à suivre. Narges mène, elle, un combat acharné pour le droit des femmes et devient cette année le Nobel de la paix. Ces personnes, au départ des citoyens engagés comme d’autres, pourraient être nos parents, voisins, collègues, connaissances via via… et sont cette semaine récompensée par les prestigieux Nobel, récompensant leurs travaux, talents, temps et efforts pour améliorer le monde.

Rappelons que, lors des élections législatives de 2019 et selon le SPF intérieur, 1.330.000 électeurs (soit 17 % – presque un électeur sur cinq) ne se sont pas présentés au bureau de vote ou ont déposé un bulletin blanc ou nul.

Nos représentants politiques, nos administrations et nos services de proximité n’ont jamais eu autant besoin d’huile de coude et de cerveaux bien faits. Cela ne peut être à sens unique, ils ont besoin de nous. Montrons-leur que nous répondons présents. À leurs manières, Hassan et Laurent ont œuvré ces dernières années au déploiement de la jeunesse et à positionner leur ville Bruxelles sur la carte mondiale du digital. Quelle chance de voir la jeunesse se mobiliser ! Quelle chance que de nouvelles énergies décident de se lancer comme la récente déferlante chez Les Engagés. Célébrons-les également toutes celles et ceux qui s’engagent, d’une manière ou d’une autre, dans les services publics.

L’enthousiasme d’une envie ou d’une idée peut se répandre à toute allure, mobiliser des foules et faire bouger des montagnes. D’autres prénoms célèbres comme Greta, Bill, Al nous confirment qu’il n’y a pas d’âge pour l’engagement.

On utilise souvent l’expression “cela vaut la peine”. La vie vaut la peine non seulement pour toutes les joies du quotidien, mais aussi la peine sous la forme de l’énergie engagée dans un projet. Pour moi, plus la peine engagée est importante, plus je savoure, plus je suis fier de l’accomplissement, plus je donne du sens à ma vie, à la vie. Si nos sociétés sont en panne de sens, retrouvons-le ! Cela avec espoir de satisfaction personnelle ou collective, mais sans aucune garantie d’un résultat. Car s’engager c’est aussi renoncer à une partie de soi, c’est s’offrir aux autres. Aujourd’hui règne une certaine confusion entre citoyens et consommateurs. Ces derniers, proclamés roi, changent d’avis dès que la satisfaction individuelle n’est pas obtenue. Mais pouvons-nous réellement faire primer notre intérêt d’individu dans notre projet de justice, de soins, d’enseignement ? Ne soyons pas consommateurs, soyons citoyens, soyons des citoyens engagés !

À l’aube du bicentenaire de notre Belgique, nous avons toutes et tous de nouvelles occasions de contribuer à cet engagement, à cet optimisme et, pourquoi pas, à ce nouveau départ. Regardons autour de nous ce que cela implique pour nous et quels sont les petits et grands défis qui nous sont chers. Tous ensemble, retroussons nos manches, devenons les Nobel de nos familles, de nos quartiers, de nos associations et engageons-nous pour un monde meilleur pour les générations à venir.

Et puis n’oublions pas ; “Nous sommes le temps”.