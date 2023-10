Le plastique est présent partout dans notre société. Il est incontestablement un matériau essentiel. Il est pourtant qualifié par l’OCDE de fléau qui menace l’environnement et contribue à l’effondrement de la biodiversité. Pour le bien des générations actuelles et futures, il va falloir en diminuer très fortement les usages.

En 1950, pour la plupart des gens, le plastique c’était… les bas nylon, apportés par les soldats américains. Le bas nylon était un instrument de séduction ! Chez nous, la grande révélation fut l’Exposition universelle de Bruxelles, en 1958. Le plastique y était en force : meubles, vêtements, électroménager, gadgets, etc. Depuis les années 1960-1970, ses usages n’ont cessé de se multiplier : emballages, isolation thermique, acoustique et électrique, habillements, peintures, couches-culottes, etc. Sans le plastique, que seraient les électroménagers, l’outillage, les châssis et l’isolation des maisons, les transports, les télévisions, les smartphones, etc ?

44 kilos de déchets par personne

Si le plastique a pris aussi rapidement une telle place dans nos vies, c’est qu’il possède d’énormes avantages. Mais il a aussi d’énormes inconvénients.

Aujourd’hui, on produit environ 440 millions de tonnes de plastique (soit 55 kg/humain) par an. Selon l’OCDE, si rien ne change, cette production annuelle aura triplé en 2060. 99% de ce plastique est synthétisé à partir de pétrole, de gaz naturel et de charbon. La fabrication du plastique utilise 4% du pétrole actuel.

40% du plastique est utilisé une seule fois avant d’être jeté. Toujours selon l’OCDE, en 2019, l’humanité a produit 353 millions de tonnes de déchets plastiques (soit 44 kg/humain). Ils atteindraient 1014 millions de tonnes en 2060 (soit 127 kg/humain).

Les emballages représentent environ 50% des déchets plastiques. Parmi les déchets plastiques, 10% sont recyclés ; 12% sont incinérés et le reste, soit 79%, se retrouve dans des décharges ou dans la nature. Le plastique incinéré rejette du gaz carbonique dans l’air, contribuant au changement climatique. Quant au plastique mis en décharge ou dans la nature, il ne se dégrade qu’après 450 ans ou plus, selon sa composition chimique. Ses effets sur la biosphère vont grandissant. Il est maintenant établi que le plastique est présent dans de nombreux organismes vivants, y compris les hommes. Ce qui, à terme, est une menace pour la biosphère et notre santé.

Précisons que, s’il est possible de fabriquer certains plastiques à partir de la biomasse, cela ne le rend pas beaucoup plus dégradable pour autant.

De plus en plus de voix s’élèvent pour dire que, au vu des conséquences sur les océans et la planète, il va falloir rapidement diminuer notre addiction au plastique. Il est certain que ce ne sera pas simple.

Quelques pistes

Pour le particulier, certains gestes sont bien connus et ne demanderaient que peu d’efforts, comme ne plus utiliser les nombreux emballages inutiles en plastique (viande, eau, biscuits, compotes, etc.). Ici, la contribution des fabricants et commerçants sera(it) essentielle, peut-être poussée par des décisions des pouvoirs publics, comme on l’a vu avec les sacs à usage unique. Pensons aussi à l’eau que nous buvons. Beaucoup boivent de l’eau en bouteilles en plastique, alors que l’on dépense des sommes importantes pour rendre l’eau de distribution potable. Et que dire des… couches-culottes.

Il n’y pas que les emballages. Pour vous en convaincre, entrez dans un magasin de bricolage. Tuyauterie, câbles, peintures, outils, mobilier de jardin, etc. Certains pourraient être recyclés après usage et contribuer à de nouveaux tuyaux ou isolants, par exemple. Le recyclage est certes une solution partielle, mais il ne concerne pas tous les types de plastique. Comment faire avec les autres ? Et comment nous passer de certains usages ?

De nombreux secteurs industriels sont aussi concernés. Le bâtiment (isolation, châssis), l’automobile (tableaux de bord, sièges, câblage, sécurité), le commerce (emballage, froid), l’électricité et l’électronique (câblage, revêtements, écrans, claviers), etc. Tous ces secteurs devront se réinventer. Comment ?

Des solutions existeraient. Selon une étude du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), on pourrait diminuer la production de plastique de 80% d’ici 2040. Pour y arriver, il faudra(it) que les pays et entreprises effectuent des changements profonds, notamment via la transformation du marché en faveur de la circularité. Les changements majeurs concernent la réutilisation (produits réutilisables), le recyclage, la réorientation et la diversification (remplacer le plastique par autre chose). On s’en doute, ces changements seront coûteux. Mais, à terme, ce sont de nouveaux secteurs d’activité qui seront développés, avec de nombreux emplois nouveaux à la clé. Des négociations internationales sont en cours, même si elles sont moins médiatisées que les Conférences pour le climat (Cop).

Il en va de la question des plastiques comme de celle des changements climatiques et de la biodiversité. Cela fait plusieurs décennies que les scientifiques ont commencé à lancer l’alerte. Des solutions existent et sont connues. Mais les choses changent trop lentement. Les raisons sont partout les mêmes : procrastination des politiques plus intéressés par le court terme et leur ré-élection que par le long terme ; influence de puissants lobbies ; réticences au changement et incompréhension des citoyens devant la complexité des problèmes.

Il faut pourtant avancer. Plus on tarde, plus ce sera difficile, douloureux et coûteux. Et c’est un combat à mener main dans la main avec les gens qui luttent pour le climat. Ces combats ne sont pas distincts. Il s’agit de la même planète, de la même vie.

Titre de la rédaction. Titre original: "A quand le pic du plastique ?"