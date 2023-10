Oui, ma maman. Je prenais mon goûter après l’école, elle était là avec nous à la maison. “Tu te souviens que je devais faire des examens ?” ; “Quoi, t’as un cancer du sein ?” ; “Pourquoi, tu dis ça ?” ; “De toute façon, on n’a pas d’argent pour t’enterrer !” Je voulais qu’elle comprenne qu’elle n’avait pas le choix de se soigner ou pas ! Une heure plus tard, je lui ai demandé si elle voulait bien aller se promener avec moi, j’avais besoin qu’on en reparle, autrement, ailleurs.

Oui, ma sœur. Elle me l’a dit lors d’une balade en forêt que nous faisions en famille. Je lui parlais de mes doutes, mes craintes pour la scolarité d’un de mes enfants. Elle m’écoutait attentivement et d’un coup, elle a dit : “Et moi, j’ai un cancer du sein”. J’étais tellement paf que je lui ai dit : “C’est pas vrai !”. J’étais la deuxième personne à qui elle l’annonçait, elle le savait depuis la veille et elle voulait que je fasse une mammographie le plus vite possible. Je lui ai demandé si on maintenait la semaine de vacances prévue 3 semaines plus tard, elle a dit : “a priori oui”. Par moments, c’était pas facile, j’avais du mal à lui demander comment elle allait, j’avais peur d’être maladroite.

Oui, ma compagne. Je me souviens, c’était un vendredi, elle partait officiellement pour une mammographie. En fait, elle l’avait déjà fait et là, elle allait à l’hôpital pour la biopsie. Quand elle est revenue, elle m’a dit la vérité. J’étais abasourdi, je ne comprenais pas au début pourquoi elle avait gardé pour elle ce secret depuis 3 jours. Elle devait se l’approprier avant de le partager. Ça va faire un an dans quelques jours. Elle ne se montre plus jamais nue sauf au corps médical. Ses nuits sont compliquées à cause des effets secondaires de la ménopause forcée et de l’hormonothérapie. Je suis en totale empathie avec elle. Je la soutiens dans son chemin de résilience qui se concrétise beaucoup dans l’écriture et les activités organisées par le centre de bien-être pour le cancer. Quant à nous, nous partageons, entre autres, des moments de marche dans la nature.

Oui, ma fille. Nous venions de passer une chouette semaine en Bretagne avec notre autre fille et leur famille. Et puis, la semaine qui a suivi, elle a proposé de venir nous dire bonjour. Elle a attendu d’être seule avec moi, dans la cuisine, pour me le dire. Elle n’a pas pleuré. Moi, non plus. Je lui ai dit que ça irait, qu’il fallait y croire, que c’était un “débutant, pris à temps”. C’est dur pour une maman d’imaginer que sa fille va perdre un sein. J’étais très triste pour elle mais ne lui montrais pas beaucoup. Ça va faire un an… Je sais qu’elle écrit, elle fait de l’art-thérapie. Elle vient de nous partager un texte, c’était la première fois.

Oui, une patiente. Je suis sa kiné. Elle vient chez moi, une à deux fois par semaine depuis qu’elle n’a plus le drain de Redon. J’assouplis sa cicatrice, je masse parfois le bras qui a été impacté. Elle parle beaucoup de son ressenti. Elle ne se regarde pas nue mais elle avance dans sa résilience. Elle m’a partagé le texte qu’elle a lu lors de son témoignage, c’est rempli de poésie et de vérité.

Oui, une voisine. Elle nous l’a dit très simplement. Elle nous a envoyé certains de ses écrits par WhatsApp. Nous avons fait une balade ensemble, un massage sonore dans une cabane en bois, un goûter chaleureux. Elle évoque facilement ses états d’âme que nous accueillons avec bienveillance.

Oui, ma maman. Elle ne savait pas comment me l’annoncer. Elle me l’a dit dans le couloir, comme dans un moment furtif, comme si ça ne devait pas durer, comme si elle ne voulait pas que ça pèse sur mon quotidien d’ado. Je l’ai entourée en lui susurrant qu’elle serait toujours ma maman et que ça ne changerait rien. Ma mamounette, je lui propose de temps en temps, un petit masque visage ou un petit massage. Parfois, elle dort sur un matelas dans ma chambre, et on parle un peu avant de s’endormir le soir…

Oui, une amie. Elle est venue chez moi, elle sortait de chez le chirurgien. C’était le soir. Elle avait eu les premières informations. Elle était sereine, elle a eu son frère en ligne, elle lui a annoncé. Je lui ai proposé mon soutien. Le premier geste que j’ai fait quand elle est rentrée de l’hôpital, ça a été de lui apporter à souper. Nous avons souvent échangé très librement sur ce qu’elle ressentait, j’ai beaucoup écouté. La dernière fois que je l’ai vue, elle a lu en public un texte poétique écrit lors d’un atelier thérapeutique.

Oui, ma sœur. Je la rappelais car elle m’avait laissé un message vocal, elle voulait me parler de quelque chose. Elle était chez une amie quand elle a décroché. Ce n’était pas urgent mais c’était important. J’ai voulu savoir tout de suite. J’étais effondré, j’étais depuis plus de 3 mois en mode “survie” , ma fille avait un gros souci de santé et voilà que ma sœur m’annonçait cela. Elle, elle a été effondrée, le jour où on lui a annoncé que ce ne serait pas une tumorectomie mais une mastectomie. Elle s’est arrêtée sur le chemin de retour de l’hôpital après l’annonce, elle voulait partager… Dès le début, elle m’a partagé ses textes et ses audios qui m’ont beaucoup touché. Elle a aussi souhaité me montrer sa cicatrice, elle, elle n’arrive pas à la regarder…

Oui, une patiente. Je suis infirmière à domicile et je suis allée chez elle dès sa rentrée d’hôpital pour faire sa toilette, soigner la cicatrice de l’ablation et changer le drain de Redon. Elle ne savait pas et ne pouvait pas regarder sa plaie, il n’y a pas de miroir dans sa salle de bains. J’étais très touchée par le fait qu’elle me partage tout ce qu’elle ressentait, elle avait vraiment besoin d’avoir quelqu’un d’autre que ses proches, qui venait chaque jour et à qui elle pouvait confier tout ce qu’elle vivait. Elle était très triste quand les soins à domicile se sont terminés. Elle avait peur de ne plus avoir ce côté bienveillant quotidien. Mais elle a rebondi, j’ai de temps en temps des nouvelles et je sais qu’elle marche beaucoup dans la nature et qu’elle “transforme” ses émotions sur papier.

Oui, ma fille. Elle est arrivée près de moi, je ramassais des feuilles dans le jardin. On s’était vus récemment, elle nous avait proposé de la rejoindre quelques jours en Bretagne. Je ne m’attendais à rien de spécial, elle me l’a dit très simplement. Et moi, je lui ai répondu, en lui prenant ses deux mains dans les miennes : “Je te donne ma force”. Je voyais mon fils souffrir depuis des mois, ma petite fille lutter pour la vie et ma fille m’annonçait cela. J’ai cru en elle. Elle ne m’a pas souvent confié ses doutes, ses craintes, je sais qu’elle fait partie de groupes de partage. Nous habitons loin d’elle, n’avons pas été présents souvent physiquement, elle ne le demandait pas non plus. Par contre, nous avons échangé quelques écrits sincères qui nous permettaient l’un l’autre de faire passer certaines émotions.

Oui, une amie. Elle nous l’a annoncé par WhatsApp. “Octobre a déposé un ruban rose Think Pink sur ma poitrine et sous mon aisselle. Je ne veux pas l’apprivoiser, je lui fais comprendre qu’il n’est pas le bienvenu et qu’il doit s’en aller. Il faudra malgré tout un certain chemin pour arriver à cela… J’ai des examens complémentaires à effectuer, une décision à avaler et puis des traitements à accepter. Je sais que vous serez à mes côtés pour cette marche particulière.” On venait de passer un super week-end de retrouvailles entre amies avec nos familles respectives. Nous l’avons soutenue dès le début, et proposé quoi que ce soit que nous puissions faire. On est allées se balader dans la nature pour se vider la tête, on a partagé des moments gourmands. On lui a envoyé un bouquet chez elle, et des petits cadeaux bien-être. Elle a fait son chemin, c’est tout récemment qu’elle nous a partagé quelques exercices d’écriture. Nous sommes très fières d’elle.

Oui, ma maman. J’étais occupé à jouer quand elle est venue vers moi et m’a dit qu’elle aimerait me parler. Je ne savais pas ce que je devais répondre à son annonce, je ne m’y attendais tellement pas. J’ai posé quelques questions auxquelles elle ne savait pas encore répondre. C’était trop tôt. Elle n’a pas souvent pleuré en notre présence. Elle fait des choses qu’elle n’a jamais faites. Elle est passée à la télé pour témoigner, elle a lu un texte lors de scènes libres.

Oui, une cousine. Elle me l’a annoncé par WhatsApp. On avait été très proches il y a quelques années et là nos chemins étaient un peu différents, on ne se voyait presque plus, sauf aux cousinades une fois par an. Dès que je l’ai su, on s’est fixé un rendez-vous pour aller marcher, on a beaucoup partagé par message. Je la soutiens, elle est forte !

Oui, une patiente. Je suis son médecin traitant. C’est une guerrière, je lui ai dit depuis le début, elle a décidé de mettre par écrit ce qu’elle ressentait et me partageait ses mots. La médecine peut beaucoup mais ne peut pas tout. Elle avance bien, je l’encourage constamment.

Oui, la sœur de mon compagnon. Je me souviens quand on lui a enlevé le pansement de la cicatrice de son ablation, qu’elle n’avait plus de soins des infirmières à domicile et qu’elle devait elle-même appliquer la crème. Elle m’a demandé tout simplement si je voulais bien le faire. Ce fut un moment intime, elle s’est mise à pleurer, j’ai accueilli ses émotions du mieux que j’ai pu. Régulièrement, j’ai l’occasion d’écouter ce qu’elle écrit. Ça me touche beaucoup.

Oui, une amie. Elle est arrivée chez moi, elle a éclaté en sanglots, nous sommes tombées dans les bras l’une de l’autre. C’était la veille de son ablation, elle était tellement triste, elle me disait qu’elle ne savait pas comment elle allait faire, supporter. Moi, étant donné mon histoire, je lui ai dit : “Tu es en vie, tu as encore ton cœur, tu vas t’en sortir”. On se voit souvent, on en parle sans pudeur. Elle me soutient beaucoup dans mon chemin et moi dans le sien !

Oui, moi. Aujourd’hui, ça fait un an que j’ai fait la mammographie qui l’a décelé.