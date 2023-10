Trois fake news proférées par trois experts que nous ne pouvons pas accepter

Au café du commerce, on entend beaucoup de sornettes, et il y a lieu de ne pas être complaisant avec elles. Mais ne faut-il pas être encore plus sévère dans la condamnation de propos erronés quand celles et ceux qui les expriment bénéficient d’une aura particulière et sont supposés maîtriser le sujet dont il est question ? En effet, leur erreur laisse alors penser à de la paresse, voire à une volonté de désinformer, ce que l’on ne reprochera pas aux propos de comptoir relatifs aux démérites de tel ou tel entraîneur de football.

Fausse vertu de la prohibition de l’alcool aux États-Unis

Maître Dermagne a évidemment le droit de penser qu’une dépénalisation du cannabis est souhaitable (voir La Libre, 23 septembre 2023), mais l’argument en faveur de celle-ci qu’il tire de l’expérience de la prohibition de l’alcool aux États-Unis entre 1920 et 1933 n’est pas correct. “Aux États-Unis, l’interdiction de l’alcool n’a tenu que 15 ans, car la consommation, devenue clandestine, n’a pas baissé”, est-il écrit, mais même si cette vue est fréquemment véhiculée, elle est tout simplement fausse. Durant la prohibition, la consommation globale d’alcool a diminué, de l’ordre de 30 % selon D. Courtright, et le nombre de cirrhoses du foie aussi, et donc libéraliser le cannabis risque fort d’en faire augmenter la quantité consommée (2). Ce n’est pas que la prohibition n’eut que des vertus (contrebande, alcool frelaté, …) mais les faits imposent la nuance.

Intox concernant la pression fiscale en Belgique

Pieter Timmermans, administrateur-délégué de la FEB, a tout autant le droit de penser que la pression fiscale en Belgique est trop élevée, et il est vrai que le volume total des impôts en pourcentage du PIB est sensiblement plus élevé en Belgique qu’en moyenne en Europe, mais il se trompe quand il déclare, dans La Libre du 30 septembre dernier, que “pour chaque type d’impôt, on est dans le top trois européen”. Ce n’est pas correct. Qu’il s’agisse du taux de TVA ou de l’impôt des sociétés, ou de la taxation des revenus immobiliers ou des plus-values financières, nous sommes loin d’être les plus taxateurs, sans parler de nos multiples régimes de faveur, pour le secteur financier (sicav RDT, par exemple), pour l’industrie pharmaceutique (sous couvert d’encouragement de la recherche, mais sans qu’aucune évaluation scientifique n’ait validé l’efficacité de la mesure) ou pour les professions libérales et autres – parfois faux indépendants (sous couvert de société de management). Et que dire de la taxation de la pollution, pour laquelle l’OCDE montre que la Belgique est particulièrement complaisante ?

Plainte irrecevable des banques

Troisième et dernier exemple, les banques se sont plaintes que le succès des bons d’État à un an émis il y a un bon mois allait nuire à la stabilité financière. Non, ce n’est pas correct. Ce qui a affecté la stabilité, c’est qu’elles ont prêté à long terme à taux fixe de l’argent qu’elles empruntent à court terme à taux variable sans toujours se couvrir adéquatement contre le risque de remontée des taux d’intérêt, et cela sous l’œil peu précautionneux du superviseur. La résultante est un taux d’intérêt qui reste beaucoup trop bas sur la plupart des livrets d’épargne, ce qui transfère indûment plusieurs milliards d’euros des épargnants belges prudents vers les actionnaires, majoritairement à l’étranger. Et, autre atteinte à l’éthique, l’épargnant bien informé se voit proposer des conditions nettement meilleures que celui qui fait simplement confiance à son banquier.

Les faits, les faits, les faits

Allons droit au but, nous avons droit aux faits ! Et rappelons le mot de Boulgakov, dans Le Maître et Marguerite : “Ce sont des faits. Et les faits sont la chose la plus obstinée du monde”.

(1) etienne.decallatay@orcadia.eu

(2) Voir G. Lopez, Prohibition worked better than you think, Vox, 2019

