L’attentat terroriste commis à Bruxelles par un tunisien en séjour illégal a fait l’objet de communications étonnantes. Le ministre de la Justice a en effet annoncé très rapidement sa conviction d’avoir affaire à un “loup solitaire”. L’expression évoquerait le prédateur lupin, qui rôde autour du bétail en cherchant l’opportunité. Par amalgame, on aurait un individu qui commet acte terroriste (mais pas seulement) tout seul, sans aide ni complice.

Stricto sensu, c’est oublier d’ailleurs que le loup – le vrai – devenu solitaire est celui qui s’est fait éjecter de la meute ; il cherche non pas la solitude mais un nouveau territoire où fonder une autre meute. Ce n’est pas la première fois qu’on animalise le criminel par des comparaisons tantôt flatteuses tantôt méprisantes. On ne sait pas ce que le loup pense de cet amalgame, mais les criminels tirent souvent une mince gloriole des sobriquets flatteurs dont on aime les affubler. Passons !

Une théorie des néo-nazis américains

En second lieu, on sait probablement moins dans le public que l’expression de “loup solitaire” trouve sa source…. chez les néo-nazis américains. C’est en effet en 1969 que le néo-nazi J. Tommasi, fondateur avec W. Pierce du National Socialist Liberation Front, théorise cette attitude de cloisonnement extrême entre les membres, de manière à éviter toute infiltration par le FBI ou d’autres organisations gouvernementales. Faire siens dans une déclaration gouvernementale les propos de néo-nazis, cela devrait peut-être poser problème, mais encore une fois, passons !

Regardons l’ensemble du mode opératoire

Plus fondamentalement, en effet, la conception même d’un terroriste comme totalement seul contient de nombreuses invraisemblances. Si on s’en tient aux seules activités terroristes auxquelles certains ont l’habitude d’appliquer l’expression (mais un voleur ou un auteur de crime passionnel peuvent eux aussi être solitaires), on entendrait un terroriste qui agirait seul de A à Z. L’ambiguïté réside dans les caractéristiques, non pas de l’acte terminal, mais de l’ensemble du mode opératoire. En criminologie comme dans les enquêtes criminelles, le moment du passage à l’acte est certes important puisqu’il met en évidence la détermination du criminel. À cet instant, on peut certes agir seul. Mais personne ne peut négliger les tenants et aboutissants de ce passage à l’acte : il a une genèse, un déroulement temporel, une préparation mentale et une dimension opérationnelle (armes, explosifs, etc.).

Qui peut être totalement seul aujourd’hui comme le loup solitaire ? À l’évidence pas grand monde, et certainement pas les criminels opérant pour des motifs idéologiques.

Si on peut être seul à se procurer une arme blanche (n’importe quel couteau de cuisine fait fort bien l’affaire), on ne peut être solitaire pour se procurer une arme de guerre. Personne n’en trouve une au pied d’un arbre ou sur une étagère de magasin. Cela s’achète ou se reçoit, via des canaux légaux ou illégaux, qui imposent à tout le moins que l’un remet une arme à l’autre qui la reçoit. Et habituellement, davantage encore de personnes interviennent dans la transaction.

On n’adhère pas tout seul à une idéologie

On n’est pas davantage solitaire pour agir au nom d’une idéologie. Par définition, on n’adhère pas tout seul à une idéologie. On la partage avec d’autres. Il faut être imprégné d’une pensée qui valorise la violence et dans le cas d’une idéologie religieuse, elle ne s’élabore pas seul ; elle se partage avec d’autres, s’alimente de textes ou médias de propagande, qui nourrissent la conviction de la légitimité de la violence et font croire qu’on sera valorisé d’y avoir recouru. Religion vient du latin “religere”, relier (des gens entre eux).

On ne peut encore croire à un solitaire quand il s’agit pour le criminel terroriste de réaliser puis de publier des vidéos d’allégeance. C’est une communication claire en direction des coreligionnaires : c’est proclamer ce qu’on fait et pourquoi on le fait. D’ailleurs, la revendication que répercute dans ce cas-ci le soi-disant état islamique prouve bien que le solitaire ne l’est pas.

En fait, le loup solitaire n’existe pas. Rares sont encore ceux qui en professent l’existence. Merari en Israël, Sageman ou Spaaij aux Etats-Unis, Kepel en France, ont montré l’inexistence de profils criminels répondant à cette définition étroite. Gilles Kepel, par exemple, mettait en garde dès 2015 celles ou ceux que tente le concept : “est une imbécilité mise en place par des pseudo-universitaires et quelques journalistes qui les suivent, qui ne travaillent pas et qui ne connaissent pas la réalité des textes et de l’action des djihadistes. […] C’est un pur fantasme. Il y a des individus qui agissent éventuellement seul ou à deux mais ils font partie de réseaux, ils ont été inspirés. ”

Parler d’un “loup solitaire”, c’est adopter à tort une perspective animalo-centrée et porteuse d’une imagerie ancestrale inutile et médiatique d’un prédateur isolé, alors que tout démontre qu’il n’en est rien.

Le “loup solitaire” a bon dos

Alors pourquoi persister dans une voie qui, à l’évidence, est à courte vue ? Plusieurs hypothèses doivent être évoquées quant à cette légèreté de langage. S’agirait-il de déclarations politiques hâtives ? On pourrait le craindre. S’agirait-il de propos destinés à rassurer la population ? Ce n’est pas exclu dans la mesure où l’évocation de réseaux terroristes auxquels adhère le terroriste ferait craindre des répliques, entraînerait comme conséquence que les actes s’inscriraient dans une logique plus vaste.

Mais plus fondamentalement, l’acte terroriste confronte les politiques, comme les services de sécurité, à l’accusation – parfois peu fondée – de négligences ou d’insuffisance. Nul n’ignore que chaque incident est l’occasion d’interpeller, de mettre sous pression, d’exiger des démissions, de demander des comptes. C’est à la fois la force d’une démocratie, mais c’est aussi une occasion de presser là où cela fait mal. Alors, le “loup solitaire” a bon dos : il est réputé invisible et imprévisible, comme un accident, alors qu’une organisation devrait en toute logique avoir été repérée et suivie par les services de sécurité. Comment trouver l’aiguille dans une botte de foin ? Comment savoir qu’un “loup solitaire” erre autour de nos maisons, écoles, gares, casernes, administrations, etc. ?

Quoi qu’il en soit, la récente revendication de l’attentat par le soi-disant état islamique ne fait que confirmer ceux qui connaissent le passage à l’acte de ce type : le loup solitaire est un mythe.