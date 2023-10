Israël-Palestine : Comment faire œuvre de discernement ?

Je me souviens que depuis notre car longeant le désert de Jordanie, on nous avait montré, très loin à l’horizon, un rassemblement de tentes. Des réfugiés, on nous avait dit. Ou des Bédouins, peut-être ; à moins que des réfugiés bédouins.

La plupart d’entre nous n’avaient pas cherché à en savoir plus et le voyage avait continué. Nous avions dix-huit ans, c’était en été 1964, nous terminions nos années d’humanités par un “pèlerinage en Terre Sainte”. À l’époque, notre ignorance était à peu près celle du monde entier, au sujet des Palestiniens.

Il aura fallu que l’on découvre, quelques années plus tard, horrifié, les images des détournements d’avions civils, les prises d’otages, les attentats, les explosions et les morts et que l’on se demande qui étaient ceux-là, pour n’avoir que ces moyens meurtriers de se faire connaître du monde, et pour que l’on apprenne qu’ils réclamaient leur retour dans le pays d’où ils avaient été chassés. Dans le pays, c’est-à-dire dans leurs maisons et sur leurs terres, habitées et cultivées désormais par d’autres qu’eux depuis 1948.

Ces “autres”, les Juifs, que les nations d’Occident avaient été bien soulagées de voir arriver là, pressées de reconnaître leur nouvel État Israël, manière d’oublier et de faire oublier qu’elles avaient fermé leurs yeux et, finalement, leurs frontières quand le nazisme mettait en œuvre son projet de les exterminer. Les nations se taisant aussi, maintenant que ce nouvel État expulsait de chez eux plusieurs centaines de milliers de personnes, désormais baptisées “réfugiés” et devenus errants.

Je me souviens aussi du 13 septembre 1993, à Oslo, quand Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se sont serré la main en se regardant droit dans les yeux devant le président américain Bill Clinton et devant les caméras du monde entier. C’était après tant d’années chargées de guerres, de bombardements et tirs de roquettes, d’attentats, d’accords signés et rompus, de redécoupages de frontières, de négociations jamais abouties, de manifestations pour la paix, d’assassinats de ceux qui travaillaient à la paix, de représailles infinies et de morts de part et d’autre.

Devant la photo de Rabin et Arafat, on se disait que si de tels ennemis se serraient la main malgré ce qu’il devait leur en coûter, leurs peuples seraient tôt ou tard incités à faire pareil, que peut-être ils consentiraient à cette chose qui semblait inédite dans le monde et qui consistait à vivre dans le même pays en deux états de deux noms différents, c’est-à-dire en voisins mais séparés. C’eût été bien sûr au prix d’immenses sacrifices, comme par exemple, pour les uns, de renoncer à la toute-puissance intransigeante, et pour les autres, d’abandonner la haine et la soif de vengeance.

Mais les nations du monde qui soutenaient les uns ou les autres n’ont jamais imposé ce prix comme condition à leur soutien. Hormis les faibles remontrances annoncées pour la forme par l’ONU, elles se sont tues quand les tirs de roquettes et les bombes ont recommencé à pleuvoir et qu’au lieu de deux états voisins, n’a jamais existé que celui d’Israël, à côté duquel deux maigres territoires séparés portent le nom d’enclaves palestiniennes, l’un, de plus en plus déchiqueté par les colonies qu’y construit Israël, détruisant ses villages et ses champs d’oliviers, l’autre, étroite bande de terre acculée entre la mer et le mur fortifié qui la sépare d’Israël, Gaza, où la plupart de ceux qui y naissent y meurent sans en être jamais sortis, où tout manque, depuis l’eau et l’électricité jusqu’à toutes choses nécessaires à un humain pour dire qu’il mène une vie d’humain. Les clôtures et systèmes hautement perfectionnés emmurent les uns et protègent les autres qui se sentent menacés par ceux qu’ils emmurent, car la guerre continue, comment en serait-il autrement ?

Nous n’avons pourtant d’autre issue

Mais depuis ce samedi 7 octobre, le mot “guerre” a cessé d’être adéquat, quand les clôtures hautement perfectionnées d’Israël ont cédé comme de simples barbelés sous les engins venus de Gaza, quand ceux qui entraient en masse sur leurs motos et leurs pick-up fonçaient vers les villages et les kibboutz et y abattaient les habitants, hommes, femmes, vieillards, enfants, égorgeaient même les nourrissons, coupaient des têtes, mutilaient des corps, saccageaient les maisons, puis s’en retournaient à Gaza, emportant plus d’une centaine d’hommes, femmes, vieillards et enfants survivants en otages. Cela, aux cris et mots d’ordre de leur mouvement religieux, le Hamas, selon le vœu de ce mouvement de voir Israël effacé de la carte. Plus rien de ces actions ne répondait au nom de guerre ni ne suivait ce que l’on nomme les lois de la guerre ; la terreur est devenue la loi ; les hommes qui ont fait cela ont perdu leur nom de soldats ou de combattants contre celui de terroristes, d’assassins.

Devant le récit des rescapés, la tentation est grande de dire qu’un point de non-retour vient d’être franchi, que tout espoir de paix est désormais perdu. D’ailleurs, quelles voix officielles parlent encore de paix, d’un côté comme de l’autre, quand les uns persistent dans leur barbarie et que la soif de vengeance a juste changé de camp ?

Surtout qu’une méprise vient s’ajouter quand la voix du Hamas prétend parler au nom du peuple palestinien, cherchant à entraîner tout le monde à les confondre. Au point que le monde lui-même est contaminé, près de se déchirer entre ceux qui ont applaudi la barbarie du Hamas et ceux qui approuvent unanimement les représailles d’Israël, refusant de savoir que sous le blocus total de Gaza, plus d’un million d’hommes, femmes, vieillards et enfants, là aussi, meurent de faim, de soif, de manque de soins, ou écrasés sous les débris de leurs maisons.

Nous regardons sur nos écrans les gens d’Israël, pleurant l’horreur, les morts, les parents disparus, les enfants enlevés ; nous regardons les gens de Gaza, affluant blessés dans ce qu’il reste d’hôpitaux, errant dans les décombres, marchant sur les routes vers d’autres décombres, comme en une pathétique répétition, mais en pire. Nous éprouvons la nécessité urgente de relire l’histoire depuis le début, de tout déplier, de faire œuvre de discernement dans ce chaos, mais nous n’y parvenons plus. Nous n’avons pourtant d’autre issue que d’essayer encore, au risque d’être accusés tant d’antisémitisme que d’islamophobie.