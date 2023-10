En ces temps de guerre et de violence généralisée, grande est la tentation de désespérer de notre humanité. J’imagine n’être pas le seul à ressentir douloureusement à quel point nous sommes, vous et moi, totalement impuissants et incapables d’influencer le décours de ces folies meurtrières qui nous entourent. Les humains seraient donc depuis toujours et à jamais condamnés à se haïr mutuellement au point de se battre et de s’entre-tuer ? Les souffrances que nous sommes capables de nous infliger les uns aux autres sont au sommet de la pyramide des maux que nous eûmes ou que nous aurons à supporter pendant notre existence. On sait comment : l’humiliation, le harcèlement, les trahisons, les coups bas, la calomnie, le vol, le viol, le meurtre, le terrorisme et la guerre. La cruauté du monde est une constante, partout le fort écrase le faible, le nanti exploite le démuni, on se moque du petit nouveau et on rit du malheur des autres. On sait comment. Sait-on pourquoi ?

Nous ignorons quasi tout de la conscience humaine

Pour expliquer le mal que les humains s’infligent, toutes les civilisations pendant toutes les périodes de notre histoire ont créé des mythes, grandioses ou dérisoires. Elles ont inventé des religions, raisonnables ou délirantes. Elles ont attendu des Messies, ont honoré des sauveurs et massacré des boucs émissaires. En vain, semble-t-il ! Bien sûr, les sciences humaines ont pris le relais. La psychologie, la pédagogie, la sociologie, la criminologie, l’anthropologie, l’histoire, la philosophie et depuis peu les neurosciences incluent la violence, ses causes, ses conséquences et sa prévention dans leurs champs d’études, mais les résultats concrets de ces recherches et expérimentations tardent à se manifester concrètement et à se répandre. Si nous croyons, naïvement peut-être, que notre conscience humaine est capable de faire sur elle-même un travail réflexif en vue de comprendre le mystère de la violence et de proposer des voies pour la guérir, il nous reste à nous poser la question de la priorité que nous sommes disposés à accorder à ces recherches. Nous avons l’ambition de percer les mystères de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, mais nous ignorons quasi tout de la conscience humaine. Infiniment proche, elle est aussi méconnue qu’un trou noir en astrophysique ! Je suis tombé récemment sur cette information à confirmer : le coût de la conception et de la réalisation de la dernière génération de chasseurs bombardiers furtifs aux USA est supérieur à l’ensemble du budget des recherches de toutes les facultés universitaires de sciences humaines du monde occidental !

Bien sûr, il y a Poutine et Bachar-al-Assad, il y a Daech et le Hamas, mais la violence ordinaire mérite, je crois, une attention prioritaire. Que se passe-t-il dans la tête et le cœur de nos enfants capables d’être si cruels dans les cours de récréation et les réseaux sociaux qu’ils en arrivent à pousser leurs condisciples au suicide ? Comment un bizutage universitaire peut-il être mortel ? Quel est le moteur du harcèlement dans le monde du travail ? Où sont les racines des violences intrafamiliales, des divorces haineux, des incestes et des abus sexuels ? Qu’est ce qui explique que partout se rencontre l’humiliation du porteur de handicap, le rejet du différent et le racisme ? Il faudra veiller à ne pas négliger la question du genre, quand on sait que la population carcérale de notre pays est masculine à 96 % !

Il y a des réponses bien sûr à ces interrogations, mais elles sont parcellaires et chaque discipline travaille de son côté. Quatre-vingts ans après le projet Manhattan destiné à la fabrication des bombes atomiques, pour lequel les autorités américaines ont investi des sommes colossales et le travail de leurs meilleurs scientifiques, pourrions-nous rêver d’un projet Manhattan consacré à la lutte contre la violence entre les humains ? En 1960, le Père Dominique Pire, prix Nobel de la paix, inaugurait l’université de la Paix. Robert Oppenheimer faisait partie de l’assemblée. À quoi rêvait-il ?