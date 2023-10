Lorsque, avec une pointe d’orgueil – je le confesse – j’ai dit, un peu trop fort, dans la rédaction, que le prochain entretien de la série “États d’âme” serait avec Sophie Marceau, il y a eu un silence. Les têtes se sont relevées, les doigts ont arrêté de courir sur les claviers et plusieurs voix, d’hommes et de femmes ont dit, presque crié : “avec moi !”, “je viens”, “tu m’emmènes ?”.

Un seul avait fait la moue. Tu es sûr ? Oui !

L’actrice française conserve un important capital de sympathie, de tendresse auprès du public depuis qu’à l’âge de 13 ans, le hasard l’a posée sur la route de Claude Pinoteau, qui cherchait une jeune fille un peu rebelle pour le film La Boum. Dans les sondages, elle reste, avec Jean-Jacques Goldman, une des personnalités préférées des Français. Eh bien non désolé, chers collègues, j’irai seul au rendez-vous fixé dans les jardins secrets de l’hôtel Manos, à Bruxelles. Elle a d’ailleurs préféré qu’il n’y ait pas de photographe. Dommage.

Elle ôte ses lunettes fumées, offre un sourire discret et tend une main franche. Nous nous installons près d’une fontaine, pour une bonne heure de conversation dans laquelle elle se laisse conduire sans opposer de résistance. La voix est grave, le propos tantôt vif, tantôt hésitant. Elle est vraie. Nature. Rit. Se concentre. Cherche le mot juste. Elle ne joue pas. Elle cherche à offrir le meilleur d’elle-même, se contente parfois de réponses brèves. Ou s’envole dans une réflexion plus lointaine. Prudente, pudique, patiente, Sophie la sagesse vit dans le présent. Ne pense pas trop à l’avenir. Carpe diem.

Je la rêvais romantique, aérienne, détachée des problèmes quotidiens : elle s’affirme “terre à terre”, les pieds ancrés dans la réalité, aimant travailler dur. Pour être la plus vraie dans chacun de ses rôles. Mais elle, qui est-elle vraiment ? Pas toujours facile à cerner. Franche et naturelle, travailleuse. Ce sont sans doute les qualificatifs qui lui conviennent le mieux. Elle a refusé la Légion d’honneur au motif qu’elle était offerte à des personnes qui, parfois, ne la méritaient pas.

Sur scène à Paris, aux Bouffes-Parisiens, elle triomphe aux côtés de François Berléand, dans La Note. Pourquoi donc s’est-elle éloignée si longtemps du théâtre ? Elle est drôle, émouvante. Un rôle taillé sur mesure pour cette femme qui est un peu l’idéal féminin : indépendante, libre, intelligente, naturelle. Après la représentation, elle m’accueille dans son petit salon : celle qui vient de triompher sur scène est redevenue - jeans, basket, pull - une simple “Sophie”. Épanouie.

Dans le livre “La souterraine” qu’elle publie aux Éditions Seghers, elle écrit, évoquant sa mère : “Certains ont été choisis pour représenter la beauté sur terre”. Difficile de penser que cette phrase ne s’applique pas aussi à elle… Retour à la rédaction. Et alors ? Et alors ? C’était comment ? Voici.

LA BOUM 2 Sophie Marceau, Pierre Cosso

"Je ne veux pas vous décevoir, mais Vic ce n’était pas moi"

Dans quelle famille avez-vous grandi ?

Une famille française, assez unie, d’une classe prolétaire, paysanne du côté de ma mère. Une famille avec des valeurs chrétiennes, même si la religion n’était pas très présente. Mon père avait eu une éducation religieuse, dure, sévère, qu’il avait un peu rejetée, mais nous avons quand même été élevés selon ces valeurs-là. C’était les années 60, la vie était un peu dure quand même. Nous vivions à Chelles, dans la banlieue de la grande banlieue parisienne.

Quelle profession exerçaient vos parents ?

Papa a fait tous les boulots : il a été routier, peintre en bâtiment, barman. Maman a été mère au foyer pendant huit ans. Ensuite, elle a travaillé en tant que vendeuse dans un grand magasin. J’ai un frère plus âgé. Nous sommes assez proches.

Votre premier livre, La menteuse, était mi-autobiographique, mi-fictionnel. Il est donc difficile de partager le faux du vrai. Quelle était l’ambiance à la maison ?

La vie, tout simplement. Mes parents se sont séparés. On en tire tous des cicatrices, des plaies. Mais c’est l’école de la vie. Ce n’était ni pire ni meilleur qu’ailleurs. Ce que je retiens surtout, c’est que nous étions assez retirés du monde. Je n’ai pas le souvenir d’avoir vécu les grands moments de l’humanité en direct. Il y avait une télé. C’est tout. Nous n’avions pas accès au monde. Il fallait prendre des RER pour aller en ville. J’ai plutôt grandi près des terrains vagues : il y en avait encore à l’époque. Il y avait beaucoup de rien. Parfois, cela me manque. Parce que le rien est le lieu de l’inspiration, de l’imaginaire, de la rêverie, de la démerde. La vie était dure mais c’est peut-être cela, finalement, qui nous a armés pour nous ancrer. Nous étions “dans” les choses.

Quelle enfant étiez-vous ?

Plutôt timide. Au contact de rien du tout, j’essayais juste de comprendre la vie.

Pour vos études secondaires, vous allez à Paris au Lycée Elisabeth Lemonnier…

Cela n’a pas été un super souvenir. Ces années-là ne sont pas les plus joyeuses sur le plan scolaire. J’y suis arrivée au moment où je suis devenue célèbre grâce à La Boum. Cela était compliqué, je ne connaissais personne. Je n’étais pas très scolaire, à la base. Mon modèle était celui de mes parents : l’école de la vie. On n’allait pas tellement chercher plus loin. Mais avec tout ce qui m’arrivait j’ai dû écourter mes études précocement. Cela ne m’affolait pas, même si je m’étais fixée le but d’avoir un baccalauréat pour faire plaisir à ma mère. J’avais participé à un casting dans une agence de publicité pour enfants et adolescents. Une porte s’est ouverte, je l’ai franchie sans trop bien savoir où cela me conduirait. J’étais curieuse.

Comment cette célébrité soudaine est-elle arrivée ?

L’histoire ne se fait pas toute seule et on ne la fait pas toute seule. Je me suis retrouvée à un carrefour. On cherchait une petite fille pour un film. Moi, je cherchais du travail pour gagner un peu d’argent. Je voulais être autonome, être libre dans ma vie. Devenir adulte, vite. Je trouvais cela plus intéressant. J’avais envie de me sentir utile. Ma maman ne travaillait pas loin d’une agence. J’y suis entrée. Cela pourrait ressembler à un conte de fées, à un petit tour de baguette magique. Cela a bouleversé une vie, a façonné un destin. Je n’avais que 13 ans. Tout s’est enchaîné très vite. La Boum, La Boum 2, L’Étudiante, toujours avec Claude Pinoteau.

Puis, à 16 ans, vous tournez Fort Saganne avec Gérard Depardieu, Joyeuses Pâques avec Belmondo…

J’étais partie sur un rail. J’ai choisi, comme je le ferai toujours par la suite, au coup de cœur. En même temps, je ne sais pas si je contrôlais vraiment ma vie. J’ai, avec le recul, plutôt le sentiment que l’on me contrôlait. Et puis, il ne faut pas se leurrer, le cinéma c’est une industrie…

N’est-ce pas un mélange de tout : le hasard, l’industrie, la chance, le talent… ?

Oui, c’est sans doute un peu tout cela. Après quatre ans sur “le marché”, j’avais déjà, à 16 ans, tourné dans deux films à succès. Quand les cinéastes cherchaient une jeune fille, ils pensaient naturellement à moi. Mais vous savez, à cette époque et encore maintenant, je ne suis pas dans la stratégie, la construction d’une carrière… À chaque film, je me pose la même question : vais-je encore en faire un autre ?

Vos choix ont toujours été éclectiques. Vous donnez l’impression de très bien savoir ce que vous voulez…

Je sais surtout ce que je ne veux pas !

À savoir ?

Lorsque je lis un scénario, je sais très vite ce qui ne m’intéresse pas. Après, on se laisse parfois surprendre par ce que l’on aime. Je ne sais pas forcément ce que j’aime, je le découvre quand je suis surprise. J’aime bien l’inconnu.

Votre rencontre avec le cinéaste, écrivain polonais Andrzej Żuławski a été déterminante. Avec lui, vous cassez votre image de jeune fille romantique…

Souvent, on vous colle une image, on vous voit sous un angle. Certains voulaient peut-être garder de moi l’image que La Boum m’avait donnée. La Boum m’avait propulsée. Il y a eu un phénomène d’identification avec des millions de petites filles. J’aime beaucoup Vic, l’héroïne de La Boum, mais c’était sans doute ma plus grande composition en tant qu’actrice. Je ne veux pas vous décevoir, mais Vic ce n’était pas moi. Je n’avais rien à voir avec cette petite fille. Du tout !

C’est Żuławski qui vous fait entrer dans un nouveau monde… On pouvait croire que tout vous sépare : vous êtes issue d’un milieu populaire, lui, fils d’un écrivain, de 26 ans votre aîné. Et pendant 18 ans, vous vivrez une grande histoire d’amour avec lui…

J’aime les contraires, les oppositions. J’aime rapprocher, rallier les contradictions. Je pense qu’après La Boum j’étais sans doute un peu frustrée que l’on m’identifie à cette fille qui ne me ressemblait pas. Quand j’ai eu l’occasion de montrer d’autres couleurs de ma palette, je n’ai pas hésité. Mais je suis en effet passée d’un extrême à l’autre. C’est bien. Je pense qu’il faut arracher le sparadrap rapidement… Cela fait moins mal.

Andrzej Żuławski était surnommé le loup… Il vous embarque dans des films à l’opposé de La Boum : L’amour braque, La fidélité…

J’ai toujours beaucoup aimé travailler avec lui. Il était très exigeant. Claude Pinoteau était un metteur en scène et directeur d’acteurs formidable. Avec Żuławski, Pialat et d’autres, il y avait une autre façon d’aborder ce métier. Il n’y a pas qu’une seule façon d’aborder les rôles. C’est comme en peinture : peindre une gouache, une aquarelle, ce n’est pas la même chose. L’art dépend aussi de l’outil… J’ai appris tout cela sur le tas. Je n’ai pas fait d’académie. Mais j’ai beaucoup appris en travaillant avec ces grands cinéastes. J’ai découvert plus tard dans la vie avec mon fils qui a pris des cours de théâtre, en Angleterre où il a étudié. J’étais fascinée quand il me racontait ses cours de théâtre. Je me rendais compte que je faisais tout ce qu’on lui enseignait, mais je ne savais pas que cela avait un nom…

Pendant cette période, vous ne tournez pas qu’avec votre compagnon de vie Andrzej Żuławski. Libre, voire rebelle, vous tournez Police avec Pialat, vous acceptez aussi d’être une James Bond girl…

Je ne suis pas rebelle, je suis juste curieuse. C’est formidable de jouer une vilaine dans un James Bond. En dehors du fait que j’adore les James Bond, j’aime varier. Tout comme j’aime jouer les grandes héroïnes grecques ou Anna Karénine. Je ne crois pas qu’on devienne actrice par hasard : c’est aussi une nature, une sensibilité.

Quel film souhaitez-vous que l’on retienne de vous ?

Chacun choisira ce qu’il veut ! Chacun de ces films a compté pour moi. C’est évidemment du jeu, mais le corps enregistre toutes ces émotions, tout ce que vous donnez au personnage. On est traversé par plusieurs vies. Chaque film compte…

Vous êtes aussi passée derrière la caméra et vous avez réalisé plusieurs films : Parlez-moi d’amour, La disparue de Deauville avec Christophe Lambert, Mme Mills, une voisine si parfaite.

L’écriture, d’un film, d’un livre, c’est une continuité, une finalité. Sans réfléchir, j’ai écrit ces histoires et je me suis rendu compte que cela pouvait être un film.

Mais vous êtes avant tout actrice ?

J’adore “mettre en scène”. Mais c’est lourd. C’est un gros paquebot. Il faut chercher de l’argent, des tas des trucs. On dépend de trop de gens. C’est fatigant. Cela vous prend plusieurs années de votre vie. Et je ne suis pas certaine que le résultat au final corresponde à mon souhait : je n’ai pas assez de patience. J’ai plus l’instinct de tout donner pour un rôle que pour un film.

"Je préfère toujours le rôle du mec au théâtre"

Vous aviez obtenu le Molière de la révélation théâtrale en 1991 avec Eurydice de Georges Wilson. Vous remontez sur les planches cet automne et cet hiver avec François Berléand dans La note aux Bouffes-Parisiens. Pièce drôle, profonde. Pourquoi avoir boudé le théâtre pendant si longtemps ?

J’ai aimé ce texte. C’est comme le cinéma, c’est la rencontre avec un rôle. Il y avait un rôle écrit pour une femme. Point barre. On ne va pas se prendre la tête. Cela n’est pas si fréquent. Je vais sans doute énerver quelques personnes, mais j’ai du mal à trouver des rôles au théâtre. On m’a proposé d’autres rôles, mais je préfère toujours le rôle du mec au théâtre… Je les trouve plus intéressants.

Il y a de grands rôles féminins au théâtre…

Oui, évidemment. Mais c’est souvent pour de jeunes ingénues, des cocottes ou des vieilles intrigantes. Ce n’est pas moi… Mais on est très dépendant du metteur en scène au théâtre. Là, j’ai plus de mal à imposer mes idées. Je suis plus contrainte au désir des autres.

Ce n’est pas l’image que vous donnez…

Ah bon ? Oui, il arrive que je m’impose mais j’ai plus de souvenirs d’envies qui n’ont pas été suivies. Il faut dire que, dans ce métier, on est tous très individualistes. Chacun a son projet, son truc.

Il n’est pas trop tard…

Non. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses dans une vie. Je ne vais pas attendre que les autres se réveillent un jour. Impatiente ? Non, mais quand cela ne marche pas, je passe à autre chose. Et puis le temps passe, aussi.

Votre livre, La souterraine, est amusant, intrigant, déroutant. Votre Éléonore a, comme vous un papa routier. Mais d’autres expériences ne sont pas les vôtres… Vous écrivez : “elle n’a rien vu, assise sur le siège passager de sa vie”…C’est vous ?

Oui, c’est moi… Quand je parle de la jeune fille qui a pris vingt centimètres en peu de temps, c’est moi, quand je parle de celle qui a joué le rôle d’Anna Karénine, c’est moi. Quand je lis et quand je suis émue par un poème d’Akhmatova, je m’identifie et je sens quelque chose. Je suis connectée à mes rôles, à ma vie. Mais le mélange de fiction et de réalité n’est pas un problème pour moi. Je vis comme cela. Je suis comme cela.

”Maman me disait que deux anges s’étaient penchés sur mon berceau. J’y ai cru.”

Qui est Sophie Maupu, votre nom de naissance. Existe-t-elle ?

Oui, mais elle est pudique. Elle n’a pas toujours envie de raconter sa vie, on l’a tellement fait pour elle. Il y a deux réactions à cela. C’est bon, moi je vais vous la raconter telle quelle. Mais cela ne m’intéresse pas. J’aime la transcendance. D’ailleurs, je n’ai aucune mémoire. J’aime brouiller les pistes. Mais là, je vous parle avec le cœur et c’est sincère. C’était symbolique, métaphorique. Parfois anecdotique.

Certaines nouvelles, certains poèmes de votre livre sont très philosophiques, très profonds…

Oui, mais attendez ! Je ne suis pas quelqu’un de léger ! Je peux être lourde…

On retrouve aussi dans plusieurs passages cette interrogation qui était celle de Żuławski : comment s’aimer sans se détruire ?

Je n’ai toujours pas la réponse. Cela fait des années que l’on se pose la question. C’est formidable que la réponse soit si difficile à trouver. “Les hommes ont leur place. Les femmes doivent toujours gagner la leur.” Au moins il nous reste cela. Moi, je n’aime pas trop les “modèles” de vie, l’acquis. Je n’aime pas savoir ce qui va se passer dans longtemps. J’aime l’interrogation, le terrain vague, l’ennui, le rien, le “je ne suis pas sûre”. Je déteste les choses trop acquises.

Vous écrivez aussi : “le bonheur doit venir de soi”…

Il faut être autonome des choses, des objets, des codes. Le but est de se trouver soi, le plus démuni, le plus pauvre. Et là, avoir un vrai moment, une connexion à soi-même.

Un autre passage : “Certains ont été choisis pour représenter la beauté sur terre”. Il est difficile de penser que vous ne faites pas partie de ce groupe-là ?

J’ai écrit cette phrase en pensant à ma mère qui était une très belle femme et qui n’en a pas profité. Elle a eu une vie. Mais elle disait : au moins, il y a une justice sur terre. “On n’est pas obligée d’être fille ou fils de, on peut quand même être jolie… !” C’était son drapeau. Je trouvais cela courageux, gracieux. Je voulais lui rendre hommage et lui dire : tu as fait une fille qui a fait la Une des journaux. Elle était secrètement fière de ma carrière. Peut-être vivait-elle sa vie par procuration, à travers moi.

Une fille dans votre livre fait de magnifiques gâteaux d’anniversaire mais sans jamais y poser des bougies. Avez-vous peur de vieillir ?

Non, pas du tout. J’aime bien vieillir. Je me sens en forme. Je n’ai mal nulle part. Il faut vivre, on va tous mourir. J’ai entendu récemment une phrase que j’aime beaucoup : “Quand on est vieux, on a tous les âges”. C’est pas top ça ? Génial, magnifique ! Quand je suis sur mon vélo, j’ai quatorze ans, dans mon corps, dans ma vie, dans ma tête. Moi, je vis le moment présent. Je n’aime pas regarder en arrière. Je ne suis pas nostalgique. Je n’ai pas de photos chez moi. Juste quelques albums. Que nous reste-t-il surtout ? Les douleurs, les souffrances, les peurs.

Une nouvelle est particulière : La piscine. Une femme se promène au bord d’une piscine. Sa particularité, écrivez-vous : elle a des seins énormes, vrais ou faux… Est-ce une manière, détachée, impertinente, drôle, de répondre à Julien Clerc qui avait évoqué votre physique dans une de ses chansons ?

Pas du tout ! Alors là, non, non, non. C’est juste une fable. Mais à l’époque, lorsque Julien Clerc a sorti cette chanson, il y avait toujours ce regard sur les femmes qui porte d’abord sur le cul ou les seins. Pardon d’être triviale, mais c’est comme cela. On est réduite à cela en permanence. C’est quand même fou : quasiment toutes les statues de femmes dans l’espace public sont à poil. Il y a peu de statues de femmes scientifiques, mathématiciennes. Même dans le cinéma, j’ai refusé beaucoup de rôles, quand j’étais jeune et belle, parce que cela ne tournait qu’autour du physique. Cela m’agace.

Avec Żuławski, vous n’avez pas hésité à vous déshabiller…

Mais c’était avec mon consentement ! Tout est une question de consentement mutuel. C’est mon corps, je fais ce que je veux. Je n’apparais pas nue en public. Cette habitude qu’ont les hommes de déshabiller les femmes, pas que du regard, est très très très agaçante et réductrice. Ce passage dans le livre est juste une aquarelle. Qui montre que des gens ont parfois du mal à s’incarner. Rien d’autre.

L’égalité homme femme n’est toujours pas acquise…

MeeToo n’est pas un effet de mode. Malgré quelques travers, c’est un mouvement très important dans l’histoire de l’évolution des femmes dans le monde. Cela nous a fait comprendre une chose : rien n’est jamais acquis. Comme le disait Simone de Beauvoir. Dès qu’une civilisation régresse, ce sont toujours les femmes et les enfants qui en pâtissent les premiers. Victor Hugo disait la même chose à propos de la pauvreté. Moi, je porte cette histoire : je suis une femme, issue d’un milieu dur. Je connais la difficulté d’être libérée. Les hommes ont leur place. Les femmes doivent toujours gagner la leur.

Encore une phrase tirée de votre livre. “Entre l’eau et le feu, je choisis le sabre…”

Oui, je suis une combattante. Mais à la main, à armes égales. Le feu et l’eau sont des éléments qu’on ne contrôle pas. Ils peuvent devenir fous. Je n’aime pas les armes. Mais le sabre, c’est tranchant, c’est beau, c’est radical et courageux. Ce n’est pas le fusil distant.

Il y a beaucoup de gourmandise dans vos pages. Vous évoquez la rhubarbe, un clafoutis aux griottes, le thym, les fraises trop mûres, les raviolis aux asperges…

Cela fait vivre les choses de leur donner une existence, un toucher, une couleur, une senteur. On n’utilise pas assez nos sens, on les tue. Quand je vis à Paris, mon ouïe est sans cesse dérangée, si bien que je ne reconnais aucun son qui me fasse plaisir. Le seul son qui me fasse plaisir, c’est le silence. Les sons purs sont rares. C’est ce que la nature vous offre : cueillir un fruit dans un arbre, il n’y a rien de plus extraordinaire. Vous n’avez pas besoin d’argent. Vous le cueillez et le croquez.

Vous donnez aussi des sentiments à des choses : les graviers toujours inquiets, les cailloux vigilants se taisent, les trèfles entament des prières sentimentales, les chaises sont stupéfaites qu’on les ait laissées vides…

N’avez-vous pas, vous, cette impression qu’une chaise vide se sent terriblement seule et abandonnée ? Regardez ce jardin avec des chaises renversées, il ne vit plus. Les chaises sont faites pour nous, par nous. Elles en ont des choses à raconter. J’aime donner de la vie aux choses. C’est peut-être une résurgence de l’enfance. Donnez un caillou et un bâton à un enfant et il vous racontera la guerre de Troie. Je n’ai pas envie de me séparer de ces belles choses. Tout participe à l’harmonie. Il y a un prisme par lequel on peut trouver les choses harmonieuses, même dans ce monde tellement violent. Je pense que l’harmonie est dans le lien. Sans lien, il n’y a pas d’énergie. Il faut trouver un sens à tout cela. Dans mon lit d’enfant, j’entendais les freins des wagons crisser. J’avais le sentiment qu’ils gémissaient.

Quels sont vos projets ?

J’ai des projets, bien sûr, mais qui sont ancrés dans le présent. Il faut planter la graine là maintenant. Mais ne me demandez pas ce que je vais faire l’an prochain. Je sais juste qu’en 2025, nous allons tourner avec cette pièce La note. En 44 ans de carrière, c’est la première fois que j’ai un projet un an à l’avance. Jamais de ma vie, je n’ai eu cela.

Comment vous ressourcez-vous ?

Dans la nature. En campagne. Je lis beaucoup. J’aime l’art. La sculpture, la peinture, la danse. Tout ce qui n’existait pas et qui prend une forme.

En qui, en quoi croyez-vous ?

À l’harmonie, à la connexion, aux liens entre les choses. Et les êtres aussi bien sûr.

Pensez-vous à la mort, parfois ?

Tout le temps. Cela ne me plaît pas trop. S’il y avait une pilule d’immortalité, je ne crois pas que je la prendrais.

Qu’y a-t-il après la mort ? Dans un de vos textes, vous écrivez “son âme vagabonde brûle encore”…

Oui, c’est ce que je pense. Mais bon, franchement je ne sais pas. Plus la mort de ma maman s’éloigne dans le temps, plus je la sens présente.

Qu’est-ce qui vous a construite ?

Mes parents. Des gens m’ont beaucoup appris. Ma force de travail aussi. Je suis une laborieuse. Intuitive, mais je repasse, je repasse, je repasse. J’ai des vraies grosses journées de travail. Je tourne beaucoup. Puis je me pose pendant six mois, un an. On se construit tous les jours.

Si Dieu existe, que souhaitez-vous qu’il vous dise ?

Le monde va mal. Mais t’inquiète, ça ira mieux. J’aimerais tellement être plus positive parce qu’il y a des choses magnifiques. Mais si j’avais vingt ans, je me demande si j’aurais envie de faire des enfants.

Qu’est-ce qui vous ferait manifester ?

La défense de l’environnement. Des causes humanitaires aussi, bien sûr.

Êtes-vous une femme heureuse ?

Oui. Mais ce n’est pas 24 heures sur 24. Mais fondamentalement, je suis heureuse de me lever le matin, de voir le jour. Que cela recommence. Maman me disait que deux anges s’étaient penchés sur mon berceau. J’y ai cru.

Du côté de chez Proust

Quelle est votre vertu préférée ? L’honnêteté.

La qualité que vous préférez chez un homme ? L’honnêteté.

Chez une femme ? L’honnêteté.

Votre principal défaut ? L’inquiétude.

Votre principale qualité ? La bienveillance.

Votre rêve de bonheur ? Que les gens que j’aime soient heureux.

Quel serait votre plus grand malheur ? Il y a trop de grands malheurs. Je suis superstitieuse.

Votre auteur préféré ? William Faulkner.

Votre compositeur préféré ? Chopin.

Votre héros préféré dans la fiction ? Anna Karénine.

Qu’est-ce que vous détestez par-dessus tout ? Le mensonge.

Quel est le don que vous auriez aimé avoir ? Le don de la guérison.

Comment aimeriez-vous mourir ? En pleine conscience, le jour.

Quelle est la faute, chez les autres, qui vous inspire le plus d’indulgence ? Toutes et aucune, cela dépend du contexte.

Avez-vous une devise ou une phrase qui vous inspire ? “Nous marchons en ce monde sur les toits de l’enfer en regarde les fleurs” (Kobayashi Issa)