Vendredi dernier, plusieurs dizaines d’élèves manifestaient leur colère devant les portes de l’athénée Marguerite Yourcenar, une des écoles secondaires organisées par la Ville de Bruxelles. Ils considéraient qu’il y avait beaucoup trop d’échecs et que l’école n’avait pas fait preuve de bienveillance en organisant des examens, au regard de la crise sanitaire. Fallait-il, comme l’an dernier, suspendre ces évaluations et faire passer tous les élèves ? "Trop de bienveillance peut se retourner contre l’élève et devenir de la malveillance", a alors réagi Jean-Louis Henquez, inspecteur pédagogique de l’enseignement secondaire à la Ville de Bruxelles. Sans revenir sur le cas particulier de l’athénée Marguerite Yourcenar, il précise le sens de cette phrase.

Comment définissez-vous ce qui relève ou non de la bienveillance ? Et quand finit-elle par ne plus servir la croissance d’un élève ?

Les notions de bienveillance et de malveillance sont des notions subjectives. Pour moi, la bienveillance doit être bien comprise par l’élève, et elle ne peut pas le desservir en le déconnectant de la réalité, de sa propre réalité.

C’est-à-dire ?

La bienveillance ne peut lui faire ignorer son niveau de compétence, sa maîtrise des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. La bienveillance ne peut non plus lui faire oublier la réalité du monde scolaire ou universitaire, les exigences attendues l’année suivante ou à l’avenir. Au nom de la bienveillance, on ne peut donc pas brouiller les pistes en laissant croire aux élèves qu’ils peuvent réussir sans démontrer qu’ils maîtrisent les savoirs et les compétences nécessaires. Si l’on brouille ces pistes, la bienveillance s’apparente inévitablement à du laxisme. J’aime bien prendre une image et dire que l’on ne peut pas préparer un sportif à courir un 100 mètres, puis au moment de l’épreuve, l’inscrire à un marathon. C’est la même chose au niveau scolaire. On ne peut pas poser un cadre pédagogique comprenant une session d’examens en vue une certification finale, puis ignorer les résultats. Cela reviendrait à délivrer des diplômes sans réelle valeur, à faire croire aux élèves qu’il est possible de réussir sans maîtriser un minimum de compétences et de connaissances et, en plus, à les mettre en grandes difficultés par la suite.

Toute la question est de savoir si la formule de l’examen est un passage obligé. N’y a-t-il pas d’autres moyens de permettre à l’élève de comprendre où il en est ?

En tant que telle d’abord, une session d’examen a une valeur formative : elle apprend à planifier son travail, gérer son emploi du temps, le stress, faire face à un volume de matière. Elle permet également de se positionner dans ses apprentissages, identifier des lacunes potentielles et se préparer au mieux à l’année suivante. De surcroît, la bienveillance consiste à tenir l’autre en estime et à lui donner l’occasion de démontrer ses compétences dans un environnement fixé au préalable et adapté aux circonstances. C’est en ce sens que nous avons maintenu les examens tout en mettant en place de nombreuses stratégies d’aide, de soutien et de remédiation, tant pour les élèves que pour les enseignants. Maintenir ces examens était pour nous le meilleur moyen pour faire le point sur l’évolution des élèves, permettre aux conseils de classe de dresser le cadastre des acquis et imaginer sereinement le futur de leurs parcours. L’ensemble de ces dispositifs d’accompagnement et de certification permet de conjuguer la recherche de l’excellence et de l’équité, ce qui s’inscrit dans notre conception de la bienveillance. En conclusion, si nous avons décidé de maintenir ces examens dont le cadre était fixé depuis septembre, c’est qu’après une année où nous avions fait réussir tous les élèves en juin 2020, nous nous devions d’objectiver leurs connaissances et compétences, sans quoi nous mettions tant l’élève que l’enseignant dans l’impossibilité d’identifier les lacunes, et donc de pouvoir les combler.