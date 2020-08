Mercredi, en Commission de l’Intérieur à la Chambre, il était question des récents incidents qui se sont produits à la Côte belge – la "Vlaamse kust" comme disent certains. Des incidents qui appellent une réponse mesurée, cohérente et surtout respectueuse du cadre légal pour éviter, notamment, d’alimenter encore un peu plus une situation difficile pour tout un chacun. À cet égard, il ne s’agit pas de minimiser ces incidents, mais de les considérer à leur juste mesure, c’est-à-dire sans excès.

Inutile, dès lors, de prendre des décisions délibérément vexatoires qui ne font que renforcer les frustrations et échauffer un peu plus les esprits. Inutile de se complaire dans un populisme puéril et primaire. Inutile, en cette période caniculaire, de renforcer les inégalités sociales ; d’accroitre la douleur et les souffrances. Inutile également de se lancer dans une surenchère verbale et dans de petits coups médiatiques qui dressent le Nord contre le Sud, et opposent les générations, les communautés et les citoyens entre eux.

Ce qui a été dit et écrit sur le sujet dépasse l’entendement et manifeste une dérive aussi dangereuse qu’inacceptable. Cette dérive – partiellement insidieuse – pose question quant à la vitalité, la stabilité et la solidité de notre État de droit. Il est impossible, pour ses défenseurs, de rester plus longtemps silencieux. La tonalité de certaines interventions, les termes utilisés, les justifications avancées ont suscité chez moi – comme chez la plupart des démocrates sincères – un très vif malaise.

Notre démocratie en danger

À cet égard, le mépris des uns n’a d’égal que l’arrogance, la violence et la brutalité des autres. Oui, encore une fois, c’est la brutalité qui parle. Cette brutalité est inacceptable – d’un côté comme de l’autre. Elle met, plus qu’hier, notre démocratie en danger. On interdit l’accès des citoyens à l’espace public. On empêche la libre circulation des personnes. On contrôle. On pointe du doigt. On sépare. On ségrègue pour mieux rester dans un petit entre-soi confortable, comme si le monde autour n’existait pas, n’existait plus.

Il ne s’agit pas seulement d’une dérive, mais bien d’un péril. Lorsque des décideurs et acteurs politiques en viennent à perdre tout sens de la mesure, ce sont les plus vulnérables qui trinquent en premier. Tout compte fait, nous ne sommes pas très loin de ce que Naomi Klein appelle la "stratégie du choc"… qui consiste à se servir d’un « traumatisme » collectif pour porter atteinte progressivement aux droits, aux libertés et aux acquis sociaux.