Une opinion de Benoît Berac, père de trois enfants.

Apolline, ma chère fille, je profite de ce samedi ensoleillé de fin octobre 2020 pour t’écrire cette lettre que tu liras quand tu seras plus grande. Du haut de tes trois ans, tu dois certainement te demander pourquoi on se balade autant avec des masques aussi laids. Je t’expliquerai…

Hier un groupe de personnes que tu ne connais pas a décidé que ton papa et ta maman devaient rester à la maison pour 6 semaines. Nous avons l’opportunité de pouvoir travailler de la maison. Tu dois rester une semaine de plus avec nous après les vacances de Toussaint. Et puis tu pourras retrouver ton institutrice maternelle. Rien de grave donc. Tout le monde n’a pas cette chance.

Afin que cette seconde période de confinement ne soit pas totalement inutile, je me permets de t’envoyer au travers du temps quelques pistes de réflexion. J’espère que tu y trouveras un fond de vérité qui t’aidera dans ta vie future.

Premièrement, la première victime lors d’une crise est la nuance. L’Homme n’aime pas trop la complexité. Il la fuit, soit parce qu’elle lui fait peur, soit parce qu’il n’a pas le temps de l’analyser. Lors des prochaines crises que tu ne manqueras pas de vivre, attends-toi à des jugements à l’emporte-pièce, des décisions arbitraires, absurdes, contradictoires… C’est comme cela. Nécessité fait loi.

Deuxièmement, les tonneaux vides font le plus de bruit. Cela s’appelle l’effet Dunning-Kruger. En clair, au moins on comprend un sujet, au plus on est sûr de la pertinence de son jugement. Avant la crise du Covid, personne ne connaissait rien en coronavirus. En trois mois, la moitié de la population mondiale a obtenu son diplôme en maladie infectieuse. Et des médecins sont subitement devenus des experts en politique publique et macroéconomique.

Troisièmement, gouverner n’est pas prévoir. La politique a toujours un temps de retard sur la société civile. C’est la conséquence logique et inévitable d’une démocratie représentative. On le voit bien dans la gestion de la crise mais les exemples ne manquent pas… L’action politique n’existe pas. Il ne peut y avoir qu’une réaction politique.

Quatrièmement, les médias évitent les sujets qui fâchent vraiment. Bien qu’il y ait des journalistes courageux qui risquent leur vie, tu ne trouveras pas une remise en cause perpétuelle de notre société dans les médias. Tout comme on évite de trop répéter que le Covid est presque anecdotique pour la survie de l’espèce humaine en comparaison avec l’actuelle 6e extinction de masse, le rôle d’un média est d’informer dans les limites définies par une ligne éditoriale. Vérifie toujours l’information sans tomber dans la paranoïa.

Cinquièmement, dans la vie, il y a les héros, les fuyards et puis les autres au milieu… Actuellement, nous alternons entre les discours conspirationnistes et les cris annonçant l’apocalypse. Des gens se battent courageusement contre le virus. D’autres font comme s’il n’existait pas… La grande majorité est au milieu. Elle se tait et elle essaye de faire de son mieux à son échelle. Inaction coupable ou instinct de survie, tu peux voir cela comme tu veux.

Et finalement, il n’y a pas pire que les donneurs de leçons. Méfie-toi des grands défenseurs de l’intérêt général. La définition de l’intérêt général est souvent dérivée d’un savant calcul partant d’un intérêt particulier. Des sociétés pharmaceutiques en passant par les groupes corporatistes et les politiciens de carrière, tout le monde défend l’intérêt commun ! Ne fais pas preuve de naïveté et fais-toi ta propre opinion.

Malgré cela, mon optimisme me fait dire que l’intelligence collective trouvera une solution pragmatique et viable sur le long terme pour combattre ce virus.

En attendant, si on pouvait réanimer la nuance dans les débats, ce serait déjà une victoire… Pour le moment, elle se meurt avec les victimes du Covid en soins intensifs. Je ne parle même pas de la bienveillance, qui, elle, est au cimetière depuis longtemps.

En conclusion, quel regard porteras-tu sur notre époque ? Comprendras-tu l’hystérie autour de cette maladie du Covid, qui est sans aucun doute grave, mais qui doit être peu de chose par rapport aux bouleversements que tu vis dans ce futur que j’imagine compliqué ? Sommes-nous en train d’utiliser l’urgence sanitaire pour occulter l’urgence climatique ?

C’est comme si la Terre nous appartenait pour toujours et que notre économie ne dépendait pas de la nature et de la biodiversité. Le moyen ou le long terme n’existent plus. Les générations à venir n’ont plus d’importance. Il n’y a plus que cette obsession à protéger notre société de consommation et à maintenir la vie à tout prix.

Au niveau climatique, il est minuit moins une. Et quelques mois de confinement ne suffiront pas pour éviter un réveil brutal.

Signé, ton père qui s’inquiète.