L’émission de télévision danoise "Ultra Strips Down" fait polémique. Sur un plateau, elle confronte des enfants de 11 à 13 ans aux corps d'adultes nus. L'objectif ? "Promouvoir le "body positive" et combattre le "body-shaming". Comprenez : combattre les tabous et malaises autour de la nudité et montrer toute la diversité des corps. L’émission, tolérée au Danemark, a déjà remporté le prix du meilleur programme pour enfants au festival de la télévision danoise. Sur les réseaux sociaux pourtant, elle déclenche la polémique... Alors, TV poubelle ou TV éducationnelle ? Donnez-nous votre avis.

