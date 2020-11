En France, une pétition vient de voir le jour afin d'inciter les citoyens à boycotter la plateforme américaine et ainsi privilégier les commerces locaux pour les achats de fin d'année. Intitulée #NoëlsansAmazon, la pétition a déjà reçu le soutien de plusieurs personnalités importantes du monde politique et artistique ainsi que d'une vingtaine d'ONG. Amazon, qui fait l’objet de critiques sur la manière dont elle traite ses employés et à cause de ses stratégies fiscales, est aussi accusée d'être "prédatrice". On estime qu'un emploi créé chez Amazon, c'est entre 2,2 et 4,6 emplois détruits ailleurs sur nos territoires", a déclaré Matthieu Orphelin, initiateur du réquisitoire et député (ex-LREM) du Maine-et-Loire. Chez nous, le Premier ministre Alexander De Croo a lui aussi invité les Belges à consommer local pour soutenir l’économie. Et vous, comptez-vous boycotter Amazon pour l'achat des cadeaux de Saint-Nicolas et de Noël ?