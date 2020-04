Une opinion de Félix Leidgens, "un citoyen comme un autre".

Quel coup de vieux nous prenons, nous les enfants de l’après-guerre et plus particulièrement ceux et celles qui sont nés "à cheval" entre les années 40 et 50.

Le coronavirus est passé par là, il s’est fait l’allié d’une pensée qui ne l’a pas attendu pour se répandre et se développer. Une carrosserie patinée par la vie ne peut cacher un fonctionnement optimal, une belle santé, des motivations intactes, un idéal et l’expression de valeurs souvent acquises d’une époque que les moins de 55 ans n’ont pas connue. Valeurs susceptibles d’être partagées et fortifiées encore par tous et toutes grâce aux échanges, à l’écoute, à l’envie du vivre ensemble..

Les "news" d’avant le virus et davantage encore depuis, nous précisent quotidiennement les décès mentionnant imperturbablement : "il/elle avait 69ans, 65, 76, 72ans", etc…

Comme si la porte de sortie ainsi que le chantait Jean Ferrat s’ouvrait naturellement à partir de 60 ans. Il est clair que la grande majorité des décès constatés concerne les 65+. Prenant en considération une fourchette d’âge de 30 ans (!), on se facilite la tâche sur le plan statistique…

Je me sens stigmatisé, discriminé

Est-ce une raison pour nommer "personnes âgées" des hommes et des femmes dans la fleur de la maturité et qui, de plus en plus, poursuivent une carrière professionnelle ou s’investissent dans des activités dynamiques d’aides, de transmissions, de recherches en tous genres ?

En pleine forme physique et mentale, bien que né à la toute fin de la première moitié du siècle dernier, votre serviteur n’est pas le seul à avoir accusé le coup ces dernières semaines quant à cette stigmatisation, même si celle-ci est dictée par un bon sentiment.

Les personnes âgées doivent prioritairement être protégées, tout particulièrement en cette période inédite. N’est-il pas vrai que le degré de civilisation d’un peuple, d’une société se juge à la façon dont elle traite ses aînés, ceux qui nous ont donné la vie, nous ont "construits", aidés, enseignés et transmis tant de connaissances et de bonnes pratiques ?

Concernant ce déconfinement progressif, nous avons été jusqu’à entendre un médecin prôner une reprise bénéficiant dans un premier temps aux moins de 40 ans….

Dans le cas précis du Covid-19, nul ne peut douter que les facteurs de co-morbidité augmentent drastiquement le risque. De là à considérer que les 50+ 60+ ou 70+ sont par principe affublés de surpoids, de diabète, de problèmes cardiaques, d’un cancer, d’une tension élevée, d’une insuffisance respiratoire ou rénale, il y a un pas que d’aucuns franchiraient presque.



Ce dé-confinement par tranches d’âges rejeté pour l’instant par tous les pays d’Europe ayant déjà édicté des marches à suivre (Allemange, France, Italie, Autriche etc…), constituerait une discrimination contraire aux droits de l’Homme mais pourrait être prise légalement par l’urgence estiment certains juristes, contrairement à d’autres..

L’âgisme est devenu monnaie courante aujourd’hui. Sans doute avons-nous personnellement le privilège d’enrichir la sécurité sociale par la balance positive entre nos cotisations et la faible intervention de ses aides depuis… 1949. Mais cette bénédiction, ce capital peut nous quitter brutalement demain.

Le nombre de retraités poursuivant une carrière professionnelle au-delà de 65 ans, voire 70 ans et plus, est en augmentation considérable ces dernières années dans notre pays comme dans bien d’autres. Existe-t-il un meilleur baromètre de la vitalité de nos "seniors" même si on y intègre aussi comme facteur de motivation la réalité économique du faible niveau des pensions ? De nos jours, la vue d’un groupe de 70naires n’a rien d’un Muppet Show.

Une fracture révélatrice de notre société

Actif professionnellement dans un secteur des ressources humaines venant en aide aux demandeurs d’emplois, nous partageons avec bon nombre la chance énorme d’épauler, de transmettre, d’aider, d’éclairer ces "plus jeunes que nous". Bref, le contexte idéal pour faire de vieux os selon les paramètres de longévité de vie soulignés par les gérontologues d’aujourd’hui.

Dans nos missions nous sommes en première ligne pour apprécier les remontées du terrain, la rumeur populaire, les croyances souvent répandues par tant de gens souvent bienveillants. Ces derniers estiment et accréditent souvent l’idée selon laquelle au-delà de 40 ans, voire 45 il devient compliqué de "retomber sur ses pattes".

Notre propos n’est pas de prétendre qu’à 50 ans il est aisé de se remettre en action après une perte d’emploi. Mais cette fracture psychologique entre la prise en considération des personnes d’âge mûr toujours en activité et les plus jeunes, est révélatrice d’une société, d’une conception de la vie que nous ne pouvons partager.

Bien sûr, si la fonction exige de gravir la face nord de l’Everest en hiver et par grand vent, l’alpiniste de 35 ans aura un avantage indiscutable.

Mais quel est-il ce monde du travail dans lequel, arrivé à la moitié du parcours, le salarié aborde son futur avec une crainte due à sa date de naissance ? Car oui, à 45 ans, 22 ans le séparent encore de la pension…

Le sentiment d’incertitude vis-à-vis de l’avenir y participe mais également les employeurs frileux à engager au-delà d’un certain âge.

Il est temps que cela change

Alors, le Covid-19 étant passé par là, considérerons-nous toujours l’autre au travers d’une date de péremption ? Voulons-nous resigner pour l’individualisme, la recherche effrénée du défi et de la performance, l’efficience exacerbée, les profits à deux chiffres et la compétition comme critères essentiels d’un monde mis à pieds par un virus issu d’une chauve-souris ?

L’échelle des âges permettra-t-elle de repenser, d’envisager avec bienveillance les opportunités du vivre ensemble, de l’écoute, du partage et du respect de chacun dans ses différences ? Serons-nous à même de développer ce sentiment de gratitude par rapport à cette vie qui nous est donnée pour en faire quelque chose, ensemble ?

Dans l’affirmative le confinement aura apporté sa pierre à notre humanité.