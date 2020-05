Un témoignage de Michel Wautelet, petit-fils d'une victime de la Seconde Guerre mondiale.

Il y a quatre-vingts ans, le 13 mai 1940, alors qu’il "évacue" avec sa famille devant l’invasion allemande, mon grand-père est tué lors du bombardement de la gare de Florennes. Je n’ai pas connu mon grand-père. Mais je sais qu’il ne méritait pas de mourir ainsi.

Celui qui a largué la bombe qui a tué mon grand-père, je ne le connais pas et je n’ai jamais cherché à savoir qui il était. Mais je sais qu’il s’agit d’un aviateur militaire allemand et nazi. Et je peux, sans craindre de beaucoup me tromper, imaginer sa journée du 13 mai 1940.

Un civil et un militaire

Alors que mon grand-père, inquiet de la journée qui l’attend sur les routes et conscient de ses responsabilités familiales, se lève et déjeune précipitamment, l’aviateur allemand se lève, dans un tout autre état d’esprit. Galvanisé par le discours de ses chefs, formé qu’il est à obéir aux ordres sans se poser de questions, il déjeune joyeusement en présence de ses collègues aviateurs. Puis, après qu’on lui ait rappelé la journée historique qu’il va aider à façonner, sa mission du jour lui est expliquée : aller bombarder un nœud de communication ferroviaire stratégique. Au moment même où mon grand-père arrive près du lieu de sa mort, l’aviateur décolle avec son avion chargé d’une bombe. Alors qu’il vole au-dessus de la Belgique, mon grand-père entre dans la maison qui sera son tombeau. Vers midi, arrivé au-dessus de Florennes, l’aviateur largue sa bombe qui atteint le sol, rebondit et vient frapper la maison où est mon grand-père, y explose et tue plusieurs personnes. Puis, alors que des gens se précipitent et tentent d’extraire les quelques survivants des ruines de la maison, l’aviateur rentre tranquillement à la base, où il est fêté avec ses compagnons. Champagne ! La mission est une réussite.

L’aviateur a bien accompli son devoir. Il a correctement appliqué ce qu’on lui avait appris : décoller, voler, larguer sa bombe sur l’objectif, revenir à la base sain et sauf. Il a la conscience tranquille : il a obéi aux ordres, comme tout militaire doit le faire. Il est fier de ce qu’il a fait. Quelques jours plus tard, lorsqu’il retourne en permission dans sa famille, il est traité en héros. Pensez ! Il a risqué sa propre vie pour contribuer à la victoire.

Pendant ce temps, devenue subitement veuve, ma grand-mère est rapidement évacuée vers la France sans voir son mari une dernière fois. Une famille (avec d’autres) est privée d’un de ses membres importants. Et ce n’est que plusieurs semaines plus tard, bien après leur retour de l’évacuation, que ses enfants apprendront la mort de mon grand-père.

Je ne sais pas – et je ne veux pas savoir – comment le héros qui a tué mon grand-père a fini la guerre. Mais depuis mon enfance (je suis né après la guerre), son geste m’a meurtri d’abord, m’a mûri ensuite.

D’un côté, au sol, un civil ordinaire. De l’autre, en l’air, un aviateur, faisant partie de l’élite militaire. Un civil menacé et craintif, un militaire assassin et sûr de lui. Un civil qui voit la mort venir, un militaire qui lance une bombe sans se préoccuper du sort de ceux qui sont en bas. Un civil pacifique, un militaire fanatisé. Un civil sans défense, un militaire armé. Un civil qui veut vivre, un militaire formé à détruire.

Ce qui est vrai en 1940 l’est encore aujourd’hui dans d’autres pays

Comme mon grand-père, les victimes innocentes des bombardements, des mitraillades de convois de réfugiés sont nombreuses. Ce qui est vrai en 1940 l’est encore aujourd’hui dans d’autres pays. Que ce soit en Syrie, en Libye, au Yémen et dans d’autres pays, nombreux sont les civils innocents victimes de militaires de différentes armées.

Qu’ils semblent lointains ces morts, ces blessés que nous ne voulons pas voir. Mais derrière les chiffres se cachent des femmes, des hommes, des enfants qui souffrent dans leur chair, dans leur âme. Ce que l’on oublie un peu vite, c’est que chacun réagit différemment à ces évènements douloureux. Beaucoup tentent de survivre, puis de vivre, tout simplement. D’autres font ce qu’ils peuvent pour éviter que la violence ne se répande. Mais il y en a aussi qui réagissent violemment et veulent se venger.

Grand-père, je ne t’ai pas connu. Ta mort m’a meurtri, m’a mûri. Sois certain que tu n’es pas mort en vain. Ce que je souhaite, Grand-père, c’est qu’un jour, il n’y aura plus personne pour traiter en héros celui qui t’a tué.