Une opinion de Pascal Warnier, économiste, diplômé en science de l'éducation.





La chaîne de télévision européenne Arte propose en ce moment, et en replay jusqu’au mois de juin, le récit en cinq épisodes du voyage de l’écrivain Sylvain Tesson en mer Méditerranée dans le sillage de l’Odyssée, épopée mythique de l’illustre poète grec Homère.

Il y est parti, accompagné de quelques amis, pour accomplir le grand périple d’Ulysse au large des côtes grecques, turques et italiennes. Le ton est romantique et engagé comme toujours avec lui. Au contact des lieux de l’Odyssée, en mer et dans les îles, il va décocher des paroles acérées sur nos modes de vie égoïstes et destructeurs et sur l’imminence d’une métamorphose que tant de signes annoncent. "On voit quelque chose qui ressemble à la folie de la civilisation mycénienne au XIIe siècle avant J.-C., une civilisation florissante, une langue, une culture, des arts, du commerce, qui s’est peut-être effondrée à cause de sa propre obésité, raconte l’écrivain adossé à quelques vestiges d’époque de la ville de Troie. Je crois qu’il y a quelque chose de très symbolique dans ce que l’on vit maintenant. Il y a des signes qui semblent se répliquer à 3 000 ans de distance. C’est la même civilisation, très connectée, qui a fait de ce monde, un monde assez globalisé et tout à coup, elle s’effondre, elle disparaît. Et peut-être ne s’aperçoit-on pas que ce qu’on est en train de voir ici quand on visite Troie, ce n’est pas une vieille histoire, c’est un miroir qui nous renvoie notre image et c’est une prémonition qui annonce notre avenir."

Mais quel est donc cet élixir qui tue la volonté, endort la conscience et affaiblit tout ressort de l’humanité face aux périls climatiques et sanitaires qui se succèdent sous nos yeux depuis quelques décennies ? Serait-ce ce confort et la quête insatiable de bien-être dont nous jouissons, nous les Occidentaux, sans plus nous en rendre compte ? Au moment d’engager le déconfinement tant attendu, l’épisode des sirènes de l’Odyssée est particulièrement éclairant.

Viens, Ulysse, viens, héros fameux, toi la gloire des Achéens ; arrête ici ton navire et prête l’oreille à nos accents. Jamais aucun mortel n’a paru devant ce rivage sans avoir écouté les harmonieux concerts qui s’échappent de nos lèvres. Toujours celui qui a quitté notre plage s’en retourne charmé dans sa patrie et riche de nouvelles connaissances. Nous savons tout ce que, dans les vastes plaines d’Ilion, les Achéens et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux. Nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre féconde.

Prenons garde, nous aussi, aux chants envoûtants des sirènes contemporaines dont nous sommes la proie, semble nous avertir l’écrivain voyageur. S’inspirant du récit d’Homère, il nous emmène dans les îles Galli, demeure des sirènes d’Achéloïdes. Des créatures non pas marines, comme on pourrait le croire, mais aériennes. Ces îlots rocheux situés à faible distance de la côte, à l’entrée du détroit de Messine en Sicile, ont toujours constitué un piège mortel pour les navires. "Ulysse a été mis en garde par la magicienne Circé. Les sirènes, ce sont des oiseaux qui survolent les hommes, qui les envoûtent, elles les hypnotisent, elles les fascinent et l’homme finit par s’oublier. Il est subjugué par la poésie, par ce chant merveilleux mais tellement merveilleux qu’il finit par le tuer." Encore une fois, l’écrivain traverse le temps pour nous indiquer ce que ce récit mythologique peut nous apprendre sur notre mode de vie actuel. "Les sirènes disent : nous savons tout ce qui se passe sur la terre, nous épions. Or, aujourd’hui, qu’est-ce qui sait tout, qui vole au-dessus de nous, qui nous hypnotise complètement au point que nous restons des heures avachis devant nos écrans ? Les satellites, l’Internet, les Gafa, la grande révolution digitale dont les fétiches de la Silicon valley nous disent que ça allait littéralement changer nos vies, transformer l’avenir et sauver l’humanité. […] Homère a eu une prémonition géniale d’écrire en quelques mots ce qui se passe au début du XXIe siècle. Espionnage total de l’humanité, fascination, le cloud qui sait tout. Il n’y a pas de différence entre Zuckerberg de Facebook et les sirènes d’Homère. […] Les marins s’échouaient sur les grèves, mourant déchiquetés. Nous ne mourons certes pas physiquement mais nous mourons psychiquement, nous nous desséchons, nous perdons notre substance, fascinés par l’œil de l’écran qui lui nous surveille totalement."

Ce que nous vivons aujourd’hui n’est-il pas un rappel à l’ordre qui nous est donné de respecter la nature et le monde sauvage, une injonction urgentissime à nous détourner des chants de l’hyperconsumérisme, de l’hypermobilité et de l’hypernumérisation ?

Soyons prudents donc de n’y point retomber au moment de sortir de notre confinement.