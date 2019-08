Il prend des teintes diverses, des natures parfois différentes. Certains l’opposent au libéralisme, d’autres l’y conjuguent. Quoi qu’il en soit, son nom résonne de plus en plus régulièrement en Occident : le conservatisme serait de retour. Tel un irréductible village gaulois, la Belgique francophone y échapperait. Du moins, aucun de ses principaux partis ne s’en revendique. Alors qu’est-ce que le conservatisme ? Ou que pourrait-il être, tant il semble devoir être conjugué au pluriel ? Pour lancer le débat et non le clôturer, La Libre a souhaité entendre un de ses représentants francophones, l’essayiste et chroniqueur (notamment au Figaro), le Québécois Mathieu Bock-Côté.