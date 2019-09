La couverture du dernier roman de Franz-Olivier Giesbert publié en mai de cette année chez Gallimard fait froid dans le dos. Sous le titre Le Schmock, un bref et sec mot yiddish qui désigne les ordures, on y distingue une effigie d’Hitler, sorte d’enfant sage en costume, agenouillé comme pour une prière distraite ou inquiète. Le récit est tout aussi glaçant. Il retrace la montée du nazisme dans l’Allemagne des années trente, et interroge les lâchetés qui l’ont rendu possible dans "ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes". Ce jeudi soir, alors que l’Europe occidentale semble de nouveau hantée par la "bête immonde" qu’est l’antisémitisme, Franz-Olivier Giesbert donnait une conférence intitulée "Mes vérités sur Israël et l’antisémitisme" au CCOJB (le Comité de coordination des organisations juives de Belgique). Il est revenu pour La Libre sur cette question.