Un texte du Collectif D’accord de ne pas être d’accord, Rachid Barghouti – Agnès Bensimon – Michel Gheude – Danielle Perez – Sam Touzani

Nous avons vu le ciel zébré de missiles. Nous avons vu les immeubles s’effondrer sous les bombes. Une fois de plus. Mais surtout nous vous avons vus. Vous. Vous les femmes palestiniennes et israéliennes marchant main dans la main. Vous les parents qui ont choisi des écoles qui accueillent ensemble enfants juifs et arabes et enseignent en arabe et en hébreu. Vous les militants qui maintenez vivante la lumière d’Oslo envers et contre tout. Vous les familles israéliennes et palestiniennes qui ont perdu des fils et des filles et qui vous battez ensemble pour une solution pacifique. Vous les voisins qui refusez de haïr vos voisins, qui vous consolez, vous soutenez et restez solidaires. Vous juifs et arabes qui offrez conjointement aux carrefours des fleurs aux passants. C’est à vous que nous nous adressons.

Vous êtes pour nous le modèle du courage. Du courage, il en faut bien sûr pour se battre. Mais il en faut tellement davantage pour tendre la main pendant la bataille.

C’est vous que nous applaudissons. C’est vous que nous soutenons. C’est vous que nous encourageons. Parce que vous êtes la solution. De chaque épisode guerrier qu’avons-nous appris sinon que les extrémismes s’en trouvaient renforcés et que la négociation était une fois de plus reportée à plus tard alors même qu’il se confirmait qu’elle était l’unique solution possible.

Le choix de ne pas s'exprimer par peur d'être incompris

Depuis longtemps, comme un chiendent entre les pavés de la rue belge, le conflit israélo-palestinien s’est malheureusement importé chez nous. Il suffit de voir les partis pris et les excès de certains sur nos réseaux sociaux. Mais nous savons aussi que beaucoup d'hommes et de femmes font le choix de ne pas s'exprimer par peur d'être mal compris, ou pire d'être mis au pilori, pour avoir exprimé une position nuancée. Nous comprenons celles et ceux qui défendent d’ici les uns ou les autres. Qui se sentent solidaires des droits des uns ou des autres. Qui craignent pour la vie des uns ou des autres. Comment ne pas les comprendre ? Nous aussi, bien sûr, nous avons nos opinions, parfois divergentes, sur les responsabilités et les solutions en jeu. Mais nous savons que nous ne résoudrons pas ici le conflit qui se joue chez vous. Nous refusons de nous en servir pour aggraver nos propres divisions identitaires et communautaires. Et nous ne pouvons oublier que chaque fois que nous applaudissons le droit des uns ou le droit des autres à se défendre, ce sont vos fils et vos filles qui meurent sous les missiles ou sous les bombes. A quoi sert notre solidarité si elle n’encourage que ce qui prolonge vos malheurs ?

Nous souhaitons votre victoire, celle des Israéliens et des Palestiniens qui, même aujourd’hui, construisent la paix entre deux peuples qui la méritent comme tous les autres peuples. Par la parole et le dialogue qui sont, non les armes, mais les outils des démocraties. Vous êtes notre espoir.

>>> Titre, chapô et intertitres sont de la rédaction. Titre original : "Nous souhaitons votre victoire".

Myriam ABOAF avocate Dominique ABRIAS citoyenne Salah AL-HAMDANI poète-écrivain Myriam BACQUELAINE diplomate Benjamin BEECKMANS citoyen Djemila BENHABIB politologue, écrivain Alain BERENBOOM avocat, écrivain Véronique BERGEN écrivaine, philosophe Philippe BERLING metteur en scène Jean-Claude BERUTTI metteur en scène Jacques BOURGAUX avocat Sara BRAJBART journaliste Raymond BRIOT attaché Service général de la création aristique Xavier BRUFFAERTS enseignante Alexandra CAUFRIEZ citoyenne Monique CHALUDE sociologue Pierre CHEVALIER musicien, philosophe Robby CLEIREN comédien Eric CLEMENS philosophe Simon COHN citoyen Catherine COQUIO historienne Dominique COSTERMANS écrivaine Régina CYKIERT gérante de société Georges DALLEMAGNE parlementaire Luc DARDENNE cinéaste Cristo DATSO philosophe Ronny DE FOSSE philosophe Jean de SALLE architecte Eric DE STAERCKE directeur Théâtre Les Riches Claires Laurent de SUTTER philosophe Catherine DEKERCKHEER enseignante Chantal DELTENRE écrivaine Patrick DENIS citoyen Renaud DENUIT écrivain Miriam DUBOIS urbaniste Emmanuelle EINHORN citoyenne Jean-Claude ENCALADO psychanalyste, philosophe Mohammed ENNAY travailleur social Youssef ENNAY animateur socio-culturel Martine EVRARD enseignante Isabelle FAGOT attachée de presse Liora GANGARSKI citoyenne Nadia GEERTS essayiste Marc GELMAN navigateur, écrivain François GEMENNE chercheur en science politique Emmanuelle GHILAIN ingénieure Béatrice GODLEWICZ psychothérapeute Sophie GOLDMANN enseignante Marc GOSSE architecte Thomas GUNZIG écrivain Henri GUTMAN citoyen Evelyne GUZY écrivaine Guy HAARSCHER professeur émérite ULB Isi HALBERTHAL citoyen Patricia IDE co-directrice Théâtre Le Public Hassan JARFI militant droits humains Claude JAVEAU professeur émérite ULB Lieve JORIS écrivaine Michel KACENELENBOGEN co-directeur Théâtre Le Public Jean-Marie LACROSSE sociologue Isabelle LAGNY médecin, écrivain Colette LAMBRICHS écrivaine Philippe LAMENSCH cinéaste André LANGE médiologue ULG Katty LANGELEZ psychanalyste Anne LEGER citoyenne Françoise MARTIN formatrice Rémy MENDELZWEIG professeur de physique et de yoga Jacques MERCIER écrivain Shirley MINET psychologue organisationnelle Véronique NAHOUM GRAPPE anthropologue André NAYER professeur émérite ULB Laurence NITLITCH artiste Jean-Pierre ORBAN écrivain Lukas PAIRON entrepreneur culturel Caroline PAUWELS rectrice VUB Benoît PEETERS écrivain Paul-David PERRAUDIN architecte Jacques REMACLE gestionnaire culturel Frédéric RONSSE citoyen Jan ROOZE homme d'affaires retraité Marie-Rose ROUSETTY citoyenne Claire ROZEN citoyenne Caroline SAFARIAN autrice, metteur en scène Manuela SANCHEZ professeure, comédienne Jean-Philippe SCHREIBER professeur ULB Frédéric SOJCHER cinéaste Jacques SOJCHER philosophe, écrivain Youssef SOULEIMANE écrivain Françoise STAQUET professeure, comédienne Brigitte STORA autrice David STROSBERG metteur en scène Pascale TOUSSAINT écrivaine Marie-Paule VAN CRAYNEST médecin Laurence VIELLE poétesse Alain VILLERS sociologue Rolland WESTREICH écrivain Willy WOLSZTAJN citoyen Joëlle YANA co-fondatrice de La Tricoterie Jacques ZAJTMAN architecte