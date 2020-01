Une opinion de Victor Ginsburgh, professeur em. à l'ULB, chercheur au centre ECARES à l'ULB et également au CORE à l'UCLouvain (s'exprime à titre personnel).

Le plan de paix de Trump et de son beau-fils Kushner donne aux Israéliens ce qu’ils voulaient et offre aux Palestiniens la possibilité d’un état, avec un petit "é", puisque sa souveraineté sera limitée. "Ma vision", explique Trump,"est une opportunité puisque tout le monde gagne (win-win) : une solution réaliste qui supprime le risque que l’état palestinien n’entache la sécurité d’Israël. Je n’ai pas été élu pour faire de petits pas, ou ne pas me soucier des problèmes importants" (1). Une imbécillité de plus, mais qui a pris trois ans pour être fabriquée. Pour l’expliquer clairement, il a fallu 181 pages.

Trump fait de la Palestine un gruyère auquel il a même ajouté une croûte en transformant la frontière Est (le fleuve Jourdain) de l’ex-pays, en territoire contrôlé par les troupes israéliennes, l’armée la plus honnête du monde et qui, il faut bien le dire, est la plus respectueuse des droits humains.

Cette proposition est évidemment logique. Le pays où coulaient depuis 6000 ans le lait et le miel ne pouvait, après 6000 ans (date de la création du monde), que se transformer un jour ou l’autre. Le lait s’est changé en fromage, et la frontière du fromage est naturellement une croûte, dont la partie Ouest avait déjà largement été grignotée par les Maîtres qui logent de l’autre côté.

Grâce à dieu, un tunnel bien caché permettra aux Palestiniens de se rendre à Gaza et aux Gazaouis de se promener entre les trous du gruyère palestinien. Un tunnel, oui vous entendez bien, un tunnel et pas une route, de façon à ce que les Israéliens ne voient surtout pas les Palestiniens et que ces derniers ne soient plus tentés de voler le miel qui coule en Israël depuis si longtemps.

Les colonies "légales", c’est-à-dire celles qui sont dites légales par Israël, feront partie d’Israël. On se demande d’ailleurs comment, en 2020, une colonie peut être légale, mais au temps de Trump et de Netanyahou, tout ce qui est illégal est évidemment légal, je l’avais oublié. Par contre, il y a aussi des colonies qualifiées d'"illégales" par Israël et on peut se demander comment des colonies illégales étaient autorisées à s’implanter. Mais, réjouissons-nous, celles-là seront évacuées et les terres rendues aux Israéliens, non excusez-moi de l’erreur de frappe, aux Palestiniens, pour autant qu’il en reste et qu’ils reçoivent la permission de continuer à s’appeler ainsi.

Bien entendu, Jérusalem deviendra une ville indivisiblement israélienne, en ce compris le Mont du Temple et la Mosquée Al Aqsa qui est d’ailleurs juive depuis bien plus de 6000 ans. C’est le roi David qui l’avait construite. Les nouvelles tablettes écrites en araméen découvertes près de la Mer Morte le prouvent, paraît-il.

Trump et Netanyahou, les deux hommes d’Etat les plus menteurs et les plus corrompus, ont trouvé un accord qui leur va bien. Et se reverront, puisque l’un et l’autre seront bientôt : (a) réélus ou (b) en prison. J’espère que dans le cas (b), ils partageront la même cellule.

(1) Paroles de Trump, rapportées par le New York Times, dans un article de Michael Crowley and David Halbfinger, Trump releases Mideast Peace Plan that strongly favors Israël, New York Times, January 28, 2020.

Titre de la rédaction. Titre original : "Le plan de paix du siècle: Un gruyère"