Près du Jardin Botanique, les bureaux, immenses et vides, offrent une jolie vue sur Bruxelles, plus verte qu’on ne le pense. L’ancien locataire, Didier Gosuin, ministre bruxellois de l’Économie, a bien fait les choses : la place est propre et nette.

Place au suivant. À la suivante, en l’occurrence. Elle a l’air un peu perdue dans ces locaux qu’elle découvre. Seuls quelques conseillers ont pris leurs quartiers. Au loin, dans le couloir, Alain Maron, jeans et polo coloré, tout juste nommé ministre de l’Environnement, discute avec ses équipes.

Barbara Trachte est, depuis quelques jours, secrétaire d’État en charge de la Transition économique et ministre-Présidente de la Commission communautaire française. Elle est arrivée là par la grâce et la volonté des militants d’Écolo qui l’ont préférée, elle, à la candidate proposée par la présidence du parti.