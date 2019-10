Par Bernard Lemal, ingénieur civil (ULg), ex-chef de projet chez IBM et Dassault Systèmes, président de l'Arche (foyers pour personnes handicapées), coprésident d'ECOLO Grez-Doiceau.





Cette lanceuse d’alerte nous met en face d’une réalité que certains ne veulent toujours pas voir, parce qu’elle leur fait peur et menace leurs intérêts à court terme. Certains qualifient Greta d’hystérique, alors qu’elle est juste hyper-sensible à des enjeux d’humanité qu’elle perçoit plus clairement que d’autres, en fonction de son "handicap".

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Greta Thunberg déchaîne les passions ! Une série de philosophes et intellectuels français, ainsi que des politiques et des médias (Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, Michel Onfray, Laurent Alexandre, Raphaël Enthoven...), se sont attaqués à elle, parfois avec une violence extrême. Un magazine français a titré "Haro sur Greta Thunberg, démoniaque vestale hitléro-maoïste" pour dénoncer la façon dont elle était déconsidérée dans ces milieux.

Dans pratiquement tous les cas, ceux qui s’acharnent sur elle sont des hommes, souvent sexagénaires, héritiers des golden sixties.…



"Cyborg du troisième millénaire"

Qu’a fait Greta pour mériter ça ? Son seul crime est d’avoir appelé les gouvernements à prendre au sérieux les avertissements du GIEC et les avoir fustigés de ne pas agir avec l’urgence requise. Pendant qu’elle regarde l’incendie, eux regardent Greta et veulent envoyer au bûcher l’icône, telle une Jeanne d’Arc du climat. A la différence près qu’elle serait "proclamée sainte avant même d’être sur le bûcher". J’ai même entendu que "la messagère tue le message". Ce ne serait donc pas le réchauffement climatique qui tue, mais celle qui l’annonce !

C’est assez hallucinant de voir que l’intelligentsia franco-française, vexée sans doute de voir une enfant, pucelle des temps modernes, et autiste de surcroît, occuper le devant de la scène. Dérangés par sa prise de parole, ils s’en prennent à la porte-parole, selon un procédé assez habituel. Pour la décrédibiliser, ils la qualifient ainsi de "gourou apocalyptique", "cyborg du troisième millénaire", "prophétesse en culottes courtes" ou « prix Nobel de la peur". On l’accuse aussi d’être dans l’émotion. Mais comment rester froid quand on perçoit le réchauffement climatique et son cortège de souffrances, et qu’on voit les courbes de température, qui donnent … froid dans le dos aux scientifiques et font … sécher les cours par les jeunes ?



Pas loin du grand complot

Plus insidieusement, certains évoquent l’empreinte carbone de son équipe, occasionnée par sa traversée atlantique en voilier. Quand les écologistes défendent leurs idées, ils rencontrent souvent ce type de réactions, relevant les contradictions entre leurs idées et certains de leurs comportements…. Mais comment rester cohérent dans sa façon de vie, quand le monde globalisé qui nous façonne, pousse même les militants les plus radicaux à produire du CO2 bien malgré eux ?



Pour d’autres, Greta agirait sous influence de sa famille, qui "utilise son dossier psychiatrique comme un bouclier", car "personne n’ose l’attaquer". Ce n’est guère ce qu’ils font ! Ils citent aussi d’autres personnages obscurs qui l’utiliseraient comme un cheval de Troie d’un nouveau "capitalisme vert", avec le projet de faire de Greta une star internationale au service du "green washing", sans remettre en question les fondements du système capitaliste mondialisé. On n’est pas loin du grand complot …

Un coup de baguette technologique

Beaucoup de penseurs néolibéraux, relayés en Belgique par le Centre Jean Gol, pointent également le côté négatif des messages de Greta, faits de sombres prédictions, même si elle ne fait que relayer les prévisions de la communauté scientifique. Ils prétendent - à juste titre - que cette réalité est anxiogène, et proposent dès lors l’"écologie bleue" pour contrer l’écologie verte, qui serait le "modèle dominant". Curieuse inversion de perspective, puisque c’est le système dominant qui a créé le problème dénoncé par les verts ! Pour ces rêveurs de ciel bleu, l’écologie verte est un écologisme à la fois "punitif, conservateur, paternaliste, culpabilisant et dirigiste". Elle ne viserait qu’à "uniformiser les comportements". Par contre, l’écologie bleue, loin d’être une idéologie, serait pragmatique et basée sur une vision positive et progressiste, misant sur la liberté et non la contrainte. C’est le message délivré récemment à l’Assemblée Générale des Nations-Unies par Charles Michel.

D’après lui, il faut éviter de "sombrer dans le piège angoissant du catastrophisme", et faire confiance à "l’innovation, la technologie et la liberté d’entreprendre" pour apporter des réponses aux défis environnementaux. Et ceux-ci constituent selon lui de nouvelles "opportunités" (de business, sans doute …). Mais comment peut-on croire que le moteur qui a amené l’humanité dans l’impasse où elle se trouve aujourd’hui, puisse lui permettre soudain d’en sortir, par un coup de baguette technologique ? Si la "main invisible" des marchés était verte, ça se saurait, et nous n’en serions pas là… Dès lors, faut-il continuer à faire toujours plus de la même chose ? N’est-il pas temps, au contraire, de changer de paradigme, et de façon urgente, sans renoncer, évidemment, à ce que la technologie peut nous apporter ?



Alors, Greta Thunberg, ange ou démon ? Son nom évoque le tonnerre sur la montagne (thunder berg), annonciateur d’orage. Au fond, Greta est une lanceuse d’alerte, qui nous met en face d’une réalité que certains ne veulent toujours pas voir, parce qu’elle leur fait peur, menace leurs intérêts à court terme, ou simplement parce qu’ils ne voient pas comment y répondre efficacement. A leur décharge, reconnaissons que si l’alerte est facile à lancer, il en va autrement des solutions… Car il ne peut y avoir de solution simple à un problème infiniment complexe.

Pour décarboner l’économie et restaurer la biodiversité, il ne suffira pas de fixer des objectifs à l’horizon 2030 ou 2050 : une révolution culturelle sera nécessaire, basée sur de nouveaux récits collectifs, et couplée à des changements de comportements sociaux et individuels, ainsi qu’à une profonde mutation de notre économie. Et il faudra beaucoup plus qu’une icône comme Greta, puisqu’il s’agit d’éduquer les jeunes et les moins jeunes, peu formés à la complexité des enjeux énergétiques et climatiques.



Certains qualifient Greta d’hystérique, alors qu’elle est juste hyper-sensible à des enjeux d’humanité qu’elle perçoit plus clairement que d’autres, en fonction de son "handicap", et qui en l’occurrence lui donne un plus par rapport à d’autres. En ce sens, elle rejoint les grands prophètes des temps modernes, tels Gandhi, Martin Luther King, Mandela, ou plus près de nous, Jean Vanier, qui a perçu le premier que le handicap, malgré son corollaire de souffrances (d’ailleurs souvent liées au regard de l’autre…), était aussi une chance pour l‘humanité.



Le mérite de Greta n’est "que" d’avoir contribué à la prise de conscience rapide et planétaire de ces enjeux. Mais il est néanmoins immense, et nous lui devons un infini respect pour ce seul résultat, et son audace !