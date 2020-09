1967 Naissance le 13 août. Fille du diplomate Patrick Nothomb (décédé le 17 mars 2020). 1984 Arrivée en Belgique, Amélie Nothomb obtient une licence en philologie romane à l’Université libre de Bruxelles. Elle retourne ensuite au Japon y travailler en tant qu’interprète. 1992 Elle publie son premier roman, Hygiène de l’assassin, unanimement salué par la critique et le public. 1999 Stupeur et Tremblements remporte le Grand Prix du roman de l’Académie française. D’autres prix suivront (Grand Prix Jean Giono pour l’ensemble de son œuvre, Prix de Flore, etc.) 2020 Après Soif, en 2019, elle publie Les Aérostats, son 29e roman, qu’elle situe pour la première fois à Bruxelles.