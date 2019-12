Une chronique de Patricia Vandamme, conseillère pédagogique à l'UCLouvain.







Engagée depuis plus de dix ans aux côtés des étudiants durant leur première année à l’université, je suis interpellée par le niveau de stress de certains qui franchissent la porte de mon bureau. Et malheureusement, il s’agit rarement d’un stress "positif" - celui qui déclenche ce bénéfique coup d’adrénaline - mais plutôt d’un état paralysant qui n’engendre rien de productif si ce n’est, pour quelques-uns, de venir chercher de l’aide.

En explorant ensemble les causes de ce mal-être, force est de constater qu’elles portent les stigmates d’une société et d’un système éducatif qui délivrent explicitement ou non des messages compétitifs et élitistes, toujours anxiogènes.

Il y a celles et ceux qui, tétanisés par l’échec vécu comme inacceptable au regard de leurs propres représentations, résultant d’un contexte familial exigeant, s’enferment dans leurs études : tenaillés par la peur de décevoir en ne pouvant répondre aux attentes, ils/elles ne respectent plus leur besoin de sommeil, de détente ou de liens sociaux et s’écroulent après quelques semaines.

Évoquons également ces étudiants inscrits dans des cursus qui ne leur conviennent pas : ni motivés par les matières, ni préparés à l’orientation choisie, ils/elles s’y engagent sous le joug des idées reçues liées aux perspectives d’emploi et/ou à la réussite financière de ces filières. Ainsi écartelés entre la promesse éloignée d’un avenir "doré" et leur quotidien, je les vois dégringoler au fil des mois dans le stress, l’échec et la perte de confiance en eux. Tenaces, il leur faudra parfois plusieurs années pour déconstruire leurs croyances et enfin penser à une réorientation, qui laissera éclore leurs vrais centres d’intérêt et leur motivation profonde. Quand ils ne se heurtent pas au mur de la non-finançabilité !

N’oublions pas ces jeunes de plus en plus nombreux, victimes d’une précarité grandissante, qui sont contraints d’assumer conjointement études et jobs. En proie à de fortes tensions, d’aucuns risquent de s’enliser dans leurs difficultés et de mettre en péril leur réussite. Le geste tragique du jeune Anas, étudiant français qui est allé jusqu’à s’immoler pour dénoncer sa situation précaire, devrait nous alerter.

Relayons encore la situation de ces primo-arrivants, en provenance de milieux peu préparés à la culture de l’université. Celle-ci est un monde complexe, un écosystème dont il faut rapidement intégrer les lois et les contraintes. Qu’ils viennent d’ici ou d’ailleurs, ces étudiants, issus fréquemment de contextes socio-économiques fragiles, s’affilient très difficilement aux codes culturels et au fonctionnement de ce nouvel environnement. Ce défi gigantesque, générateur d’une anxiété de la même ampleur, beaucoup trop peu le relèvent avec succès alors que cette diversité culturelle, si riche pour nos sociétés, devrait rester un enjeu majeur pour nos universités.

Et enfin, il faut mentionner ce nouveau tourment perceptible chez tant de jeunes : "l’éco-anxiété", génératrice de désarroi et de stress qui les propulsent dans une perte de sens inquiétante. À quoi bon étudier si demain le monde implose ? Il y a fort à parier que cela risque de s’amplifier eu égard aux réactions tellement frileuses du monde politique à leurs légitimes revendications.

Alors, quelles pistes de solutions préconisées ? Des réponses individuelles existent : les "psys", les ateliers de sophrologie, la pratique du sport, etc., autant de stratégies utiles mais qui ne s’attaquent, je le crains, qu’à la pointe de l’iceberg ? Ne devrions-nous pas collectivement prendre à bras-le-corps ce phénomène, nous, éducateurs, professeurs, conseillers, professionnels de la santé mais aussi parents et acteurs politiques pour élaborer de véritables mesures structurelles qui donneraient à ces jeunes des outils pour préserver leur santé comme leurs chances de réussite et pour tout dire, profiter, comme il se doit de cette période passionnante que devrait être leur passage dans l’enseignement supérieur ?