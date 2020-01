Dans les années 2010, la Belgique a d’abord eu le Kazakhgate. Sous une pression française insistante, le Parlement belge changea en vitesse la loi sur les transactions pénales… pour blanchir des "entrepreneurs" surveillés par la sécurité de l’Etat. La manœuvre fut menée par un vice-président du Sénat… qui utilisait son bureau parlementaire pour mener son lobbying et fut accusé de fournir à la France des fiches secrètes de la Sûreté belge. Le vice-président factura alors la bagatelle de 750 000 euros pour des travaux… encore indéterminés. L’amendement fut discrètement soutenu par le cabinet d’un ministre… qui expliqua ensuite qu’il n’était au courant de rien (quoique Sarkozy comme ce vice-président fussent ses plus grands amis). La commission d’enquête parlementaire fit alors son maximum… pour blanchir tout le monde.

L’affaire Publifin

Après cela vint Publifin. Dans "l’intérêt public", des politiciens liégeois édifièrent des pyramides de sociétés privées pour s’accorder en grand secret des rémunérations pharaoniques. Le système fut renforcé par des comités de contrôle… qui ne contrôlaient rien (inertie fort bien payée). Il fut encore renforcé par la nomination comme administrateur du chef de cabinet adjoint du ministre de tutelle (payé pour cela aussi). Pour être équitable, la commission d’enquête fit cette fois son devoir, mais deux gouvernements wallons successifs ne touchèrent pas aux dirigeants de Publifin en dépit des multiples illégalités constatées par son rapport. Il fallut de nouvelles transactions et pactoles délirants pour qu’un troisième gouvernement régional règle enfin le problème.

L’affaire du Land Invest Group

Après cela vint le Land Invest Group. Au nom de "l’intérêt d’Anvers", le bourgmestre et certains membres de son équipe entretenaient des liens privilégiés avec un promoteur immobilier (qui reçut notamment un permis de construire, en dehors des règles et contre l’avis de l’administration communale). Le bourgmestre avait aussi eu des contacts avec des dirigeants de Publifin. Le promoteur recourut aux services d’une grande amie d’un de ces dirigeants pour la bagatelle de 800 000 euros en trois ans (détail piquant : l’intéressée conseillait à ce tarif massif sur des projets immobiliers flamands sans connaître le néerlandais).

Et l’affaire Club d’Anderlecht

Récemment, les Bruxellois ont appris que leur bourgmestre devenait administrateur du club d’Anderlecht. Pour être équitable, M. Close a naguère donné l’exemple et réduit ses mandats publics et privés. En même temps, sa récente décision est tout à fait inverse. De plus, la participation du bourgmestre de la capitale à la gestion d’une entreprise commerciale importante pose un problème essentiel.

Selon un représentant du club de football, le bourgmestre peut toujours se retirer en cas de conflit d’intérêts. C’est faux. Le problème se pose à la Ville, non au club. De plus, même s’il se retire d’une décision communale, le bourgmestre demeure chaque jour en contrôle des services, lesquels prennent des décisions ayant des intérêts évidents pour le club. Selon Davignon, le mandat va dans l’intérêt du club comme de la ville. C’est aussi faux. On voit de fait très bien le bénéfice pour les investisseurs privés du club, mais pas du tout pour la ville. Bruxelles a bien d’autres intérêts que le seul sport, le seul football, et encore moins le seul club d’Anderlecht. Côté bourgmestre, on souligne également la nature gratuite du mandat. Néanmoins, cela ne change rien au conflit d’intérêts. De plus, un bourgmestre retire un bénéfice électoral évident au lien avec un grand club. Il existe d’autres manières de rétribuer que donner de l’argent. Beaucoup d’hypocrisie flotte dans ces pseudo-justifications.

Relire le code de déontologie

Ceux qui gardent un doute doivent lire le code de déontologie de la ville applicable aux agents pour les activités complémentaires : "Nous exerçons d’autres activités rémunérées uniquement moyennant une autorisation de cumul délivrée par le Collège. Notre qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité… qui entache de suspicion l’impartialité liée à la fonction." Faut-il croire que ces règles ne s’appliquent pas à ceux qui dirigent ces agents ? Par principe, un bourgmestre a pour fonction de défendre l’intérêt général, et rien d’autre. La participation à des activités commerciales, spécialement quand elles présentent des intérêts locaux et lourds évidents, constitue une contradiction fondamentale. Le dernier bourgmestre connu ayant savouré de tels mandats privés s’appelle Stéphane Moreau. Ce nom éveillera peut-être un léger écho à Bruxelles. Il semble d’ailleurs étonnant que ni la Région, qui exerce la tutelle, ni les partis, au conseil communal ou ailleurs, ne réagissent jusqu’ici clairement.

Montée de l’anti-politisme

Une telle erreur doit être corrigée au plus vite. Son plus grand danger réside en effet dans sa menace de contagion, surtout venant de la capitale. D’autres bourgmestres (et clubs) risquent d’être tentés. La pratique peut même se répandre au-delà. Allons-nous dorénavant tolérer que les bourgmestres deviennent administrateurs dans d’autres sociétés privées ayant des intérêts locaux évidents ? Les bourgmestres de Zaventem ou de Grâce-Hollogne vont-ils devenir demain administrateur de leur aéroport ? Ou le bourgmestre d’Anvers administrateur de la Compagnie Maritime Belge ? Ce serait ouvrir la porte à une multitude de nouveaux dangers.

La dernière législature a été désastreuse pour l’image de la classe politique. Cela a contribué au résultat des élections, au nord comme au sud. Les hauts dirigeants disent déplorer la montée de l’anti-politique, mais semblent toujours ne pas réaliser qu’elle se nourrit d’abord du comportement de certains d’entre eux. Beaucoup de représentants politiques de base, comme de défenseurs de la démocratie, se trouvent ainsi affaiblis par les décisions de quelques-uns. S’ils veulent éviter de nouveaux séismes, les partis doivent enfin mettre clairement un terme à ce type de relation incestueuse, qui empoisonne notre société. L’abandon de ce mandat servirait à la fois la démocratie, la ville, le club, et M. Close lui-même. Sinon, les années 2020 risquent de devenir tout aussi désastreuses.