Non, non, rien a changé, tout tout a continué….

De nombreux facteurs déploient un maximum d’énergie afin que vos colis, vos cadeaux, courriers et publicités soient délivrés dans les temps. Peu importe la météo, parfois sans formation suffisante, ils se débrouillent pour faire au mieux. Une charge de travail énorme, particulièrement en cette période, des intérims en contrat précaire, des contractuels avec une pression terrible avec les entretiens de fonctionnement ou d’absentéisme, des prévisions inférieures à la charge réelle,…

Toutes ces personnes ont des familles et peu de temps à leur consacrer en cette période. Les heures de prestation, non valorisées à leur juste valeur, explosent.

Certains craquent : burnout, épuisement moral ou physique et continuent malgré tout. D’autres sont en arrêt maladie ou abandonnent.

Dans les centres de tri, les cadences sont infernales. Certains intérimaires ne restent pas longtemps, parfois moins de la journée pour laisser ce contrat précaire et ces conditions de travail derrière eux.

La charge de travail en distribution étant alors reportée sur le bureau, répartition de tournées, reliquat pour le lendemain ou le remplaçant suivant, turn-over, manque de candidats intérim, services non assurés, la situation ne s’améliore pas. La quantité de travail s’intensifie encore et la charge augmente.

Les véhicules semblent avoir rétrécis au vu la quantité de colis à entasser dans celui-ci.

La place manque dans les points d’enlèvement, les bureaux de postes. Les guichetiers Retail, sous pression, tentent au mieux de satisfaire une clientèle exigeante pour qui le temps d’attente augmente et les frustrations liées à l’avis de passage du facteur augmentent.

Ceux qui relèvent le courrier ou les enlèvements de l’entité Collect ne sont pas épargnés : véhicules trop petits et explosion des quantités collectées.

Les facteurs ne se sentent plus reconnus dans leurs difficultés ou leurs tâches par Bpost et ont pour première source de satisfaction la reconnaissance de leurs clients dans leur travail. Leur amour du métier ou la peur de perdre leur emploi font qu’ils prennent sur eux et l’entreprise profite de leur conscience professionnelle et de la crainte. Les intérims, par nécessité et/ou dans l’espoir d’un contrat acceptent de fermer les yeux sur les abus d’utilisation.

Vos colis ont un prix ! Une partie de celui-ci est payé par les facteurs et la concurrence entre acteurs du marché augmente la pression.

Quand vous commandez et choisissez un acteur de la distribution, pensez également à l’éthique. Bpost est en concurrence avec des entreprises qui utilisent des indépendants et les contrats de salariés sont réels dans notre entreprise. Des livreurs free-lance sont exploités dans notre secteur d’activité, mais les conditions salariales n’en sont pas moins à revaloriser dans toutes les entreprises de la distribution, y compris Bpost et des limites d’utilisation à imposer à tous.

La qualité de l’emploi a un prix. Si celui-ci n’est pas payé, les travailleurs voient leurs conditions de travail se dégrader. Ceci est vrai dans de nombreux secteurs, celui de la logistique n’est pas épargné.

